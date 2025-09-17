Không gian lưu niệm văn học nghệ thuật Huế mở cửa đón công chúng

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Huế trao giấy chứng nhận cho văn nghệ sĩ và gia đình văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp hiện vật cho không gian lưu niệm

Tham dự buổi lễ có Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; ông Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy; ông Hồ Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy cùng lãnh đạo các hội chuyên ngành, văn nghệ sĩ nhiều thế hệ.

Phòng lưu niệm được bố trí thành nhiều nội dung trưng bày, phản ánh sinh động tiến trình 80 năm của văn nghệ Huế. Trong đó có các hình ảnh sinh hoạt văn nghệ trước 1945, tư liệu báo chí gắn với hoạt động văn nghệ sau Cách mạng Tháng Tám, hình ảnh văn nghệ sĩ trong kháng chiến, phong trào đô thị chống Mỹ, cũng như các kỳ đại hội và Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô.

Đáng chú ý, nơi đây còn trưng bày nhiều hiện vật quý như đàn piano từng được các nhạc sĩ lớn sử dụng, chiếc áo của Trịnh Công Sơn, xe đạp gắn bó với hành trình sáng tác của nhà văn Nguyễn Khắc Phê, máy ảnh Canon F1 của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Phùng hay tác phẩm của điêu khắc gia Điềm Phùng Thị… Mỗi hiện vật là một chứng nhân, góp phần khắc họa truyền thống sáng tạo và cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ Huế

Văn nghệ sĩ tham quan Phòng truyền thống Văn học Nghệ thuật Huế

Phát biểu tại lễ khai trương, nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp hội khẳng định, Phòng lưu niệm không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn là điểm đến văn hóa, tạo cảm hứng cho các thế hệ tiếp nối. Đồng thời, Liên hiệp hội cũng kêu gọi văn nghệ sĩ, công chúng tiếp tục đóng góp hiện vật, làm phong phú thêm không gian lưu niệm.