  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 18/09/2025 13:48

Không gian lưu niệm văn học nghệ thuật Huế mở cửa đón công chúng

HNN.VN - Sáng 18/9, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Huế tổ chức khánh thành Phòng lưu niệm Văn học Nghệ thuật Huế tại địa chỉ 01 Phan Bội Châu-TP.Huế.

Hội tụ ký ức và cảm hứng trong không gian văn học nghệ thuật HuếVai trò của nghệ thuật truyền thống trong ngoại giao văn hóaQuan tâm đến cơ chế đặt hàng sáng tác cho văn nghệ sĩBản sắc Huế - Những yếu tố tạo thành một vùng văn hóa đặc biệt

 Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP. Huế trao giấy chứng nhận cho văn nghệ sĩ và gia đình văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp hiện vật cho không gian lưu niệm

Tham dự buổi lễ có Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; ông Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy; ông Hồ Thắng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy cùng lãnh đạo các hội chuyên ngành, văn nghệ sĩ nhiều thế hệ.

Phòng lưu niệm được bố trí thành nhiều nội dung trưng bày, phản ánh sinh động tiến trình 80 năm của văn nghệ Huế. Trong đó có các hình ảnh sinh hoạt văn nghệ trước 1945, tư liệu báo chí gắn với hoạt động văn nghệ sau Cách mạng Tháng Tám, hình ảnh văn nghệ sĩ trong kháng chiến, phong trào đô thị chống Mỹ, cũng như các kỳ đại hội và Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Cố đô.

Đáng chú ý, nơi đây còn trưng bày nhiều hiện vật quý như đàn piano từng được các nhạc sĩ lớn sử dụng, chiếc áo của Trịnh Công Sơn, xe đạp gắn bó với hành trình sáng tác của nhà văn Nguyễn Khắc Phê, máy ảnh Canon F1 của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Phùng hay tác phẩm của điêu khắc gia Điềm Phùng Thị… Mỗi hiện vật là một chứng nhân, góp phần khắc họa truyền thống sáng tạo và cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ Huế

Văn nghệ sĩ tham quan Phòng truyền thống Văn học Nghệ thuật Huế

Phát biểu tại lễ khai trương, nhà văn Hồ Đăng Thanh Ngọc, Chủ tịch Liên hiệp hội khẳng định, Phòng lưu niệm không chỉ là nơi lưu giữ ký ức mà còn là điểm đến văn hóa, tạo cảm hứng cho các thế hệ tiếp nối. Đồng thời, Liên hiệp hội cũng kêu gọi văn nghệ sĩ, công chúng tiếp tục đóng góp hiện vật, làm phong phú thêm không gian lưu niệm.

Tin, ảnh: Bạch Châu
 Từ khóa:
phòng truyền thốngvăn họcnghệ thuậtkhai trươngvăn nghệ sĩ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khai trương Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên tại Phong Điền

Sáng 9/9, tại Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và Cứu hộ động, thực vật Phong Điền, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức khai trương Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên.

Khai trương Phòng Trưng bày lịch sử tự nhiên tại Phong Điền
Để du lịch trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật “sống tốt”

Mới đây, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch - Sở Du lịch TP. Huế phối hợp cùng Công ty TNHH 4LLIN và Trung tâm thương mại Aeon Mall Huế tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm “Du lịch trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật TP. Huế”. Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP. Huế chia sẻ, đây là một dự án du lịch mới, hướng đến tổ chức định kỳ tại Aeon Mall Huế.

Để du lịch trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật “sống tốt”

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top