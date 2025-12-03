NXB Thông tấn ra mắt cuốn sách ảnh về 80 năm Quốc hội Việt Nam

Kể từ ngày diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 6/1/1946), nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - một mốc son trong lịch sử phát triển của dân tộc, đến nay đã tròn 80 năm.

Hành trình vẻ vang 80 năm gắn với các giai đoạn phát triển của đất nước, thực hiện mục tiêu, khát vọng Độc lập-Tự do-Hạnh phúc, Quốc hội đã thể hiện và thực hiện tốt vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất luôn vì dân, vì nước.

Tám thập niên đồng hành cùng dân tộc với 15 khóa hoạt động, trong hoàn cảnh kháng chiến đầy khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh cũng như trong hòa bình, thống nhất, với chức năng là cơ quan có quyền lập hiến, quyền lập pháp, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội đã hoàn thành trách nhiệm mà nhân dân gửi gắm, giao phó, đặt trọn niềm tin; đóng góp to lớn, quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc; tạo dựng nền tảng thể chế, pháp lý để dân tộc bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng “là người đày tớ trung thành của Nhân dân” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là Quốc hội của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2026), thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Quốc hội và Thông tấn xã Việt Nam, Nhà xuất bản Thông tấn phối hợp với Vụ Thông tin và Thư viện thuộc Văn phòng Quốc hội tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách ảnh song ngữ Việt-Anh “80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026)."

Với hơn 850 bức ảnh được trình bày khoa học theo trật tự thời gian, cuốn sách đã phản ánh sinh động quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, những sự kiện, hoạt động có tính chất bước ngoặt của 15 khóa Quốc hội, từ năm 1946 đến nay. Sách được trình bày trang trọng, hiện đại, thẩm mỹ.

Bìa cuốn sách ảnh '80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026)'

Bố cục sách chia làm 4 phần:

Phần thứ nhất: Sự ra đời của Quốc hội Việt Nam; Quốc hội khóa I hoạt động trong nền dân chủ cộng hòa (1946-1960): Tái hiện sinh động Quốc hội khóa I trong nền dân chủ cộng hòa (1946-1960), khi Quốc hội đặt nền móng lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao giữa muôn vàn khó khăn của đất nước. Đây là giai đoạn xác lập bản chất dân chủ, đổi mới và khẳng định vai trò đại diện của Quốc hội trong sự nghiệp xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Phần thứ hai: Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1960-1976): Phản ánh giai đoạn Quốc hội Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đồng thời lãnh đạo, cổ vũ toàn dân đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1960-1976).

Qua hệ thống hình ảnh tư liệu, người xem cảm nhận rõ vai trò của Quốc hội trong hoàn thiện hệ thống pháp luật, củng cố bộ máy nhà nước, động viên sức người sức của cho tiền tuyến. Đây là thời kỳ Quốc hội phát huy mạnh mẽ bản lĩnh, trí tuệ, góp phần tạo nên thắng lợi trọn vẹn của sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

Phần thứ ba: Quốc hội Việt Nam với công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế (1976-2021): Hình ảnh tư liệu phong phú đã phản ánh quá trình Quốc hội hoàn thiện thể chế, đổi mới phương thức hoạt động, ban hành nhiều quyết sách quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại. Đây là giai đoạn Quốc hội khẳng định rõ vai trò kiến tạo, đồng hành cùng đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Phần thứ tư: Quốc hội khóa XV hướng tới kỷ nguyên vươn mình (2021-2026): Đây được xem là phần trọng tâm và nổi bật của cuốn sách khi tái hiện chặng đường đổi mới, bản lĩnh và khát vọng của Quốc hội khóa XV trong giai đoạn 2021-2026, thời kỳ đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng.

Cuốn sách ảnh song ngữ Việt-Anh “80 năm Quốc hội Việt Nam (1946-2026)" do Nhà xuất bản Thông tấn phối hợp với Vụ Thông tin và Thư viện thuộc Văn phòng Quốc hội tổ chức biên soạn, xuất bản. (Ảnh: TTXVN)

Những hình ảnh, tư liệu tiêu biểu cho thấy Quốc hội tiếp tục nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của quốc gia; đẩy mạnh cải cách, ứng dụng công nghệ và tăng cường đối ngoại nghị viện. Đây là giai đoạn Quốc hội thể hiện tinh thần đổi mới, hiện đại, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng, thể hiện đậm nét qua những nội dung cơ bản của Kỳ họp thứ chín và Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV.

Có thể nói, thông qua những hình ảnh, tư liệu được chọn lựa kỹ lưỡng, những bài viết ngắn gọn, súc tích, cuốn sách đã khái quát lịch sử Quốc hội với những dấu mốc nổi bật trong suốt 80 năm qua; khẳng định vai trò, vị thế và uy tín của Quốc hội Việt Nam trong hệ thống chính trị, trong quan hệ quốc tế và trong lòng Nhân dân.

Việc xuất bản cuốn sách vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử Quốc hội, qua đó thêm tin yêu, tự hào về đất nước, về những thành tựu to lớn đã đạt được; đồng thời cũng là để ghi nhận, tri ân công lao, đóng góp của các thế hệ lãnh đạo cùng các vị đại biểu Quốc hội các thời kỳ, nhất là những vị đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhà xuất bản Thông tấn hy vọng và mong muốn cuốn sách sẽ phục vụ tốt nhiệm vụ thông tin đối ngoại, là tài liệu bổ ích đối với độc giả, học giả trong và ngoài nước khi nghiên cứu, tìm hiểu về lịch sử Quốc hội Việt Nam./.