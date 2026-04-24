Địa điểm sông Hai Nhánh đã được xếp hạng di tích

Với các cán bộ, chiến sĩ từng hoạt động ở mặt trận tây nam Huế trong những năm chiến tranh, đây là tin vui lớn thể hiện nghĩa cử ân tình, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với lịch sử cách mạng hào hùng của quê hương.

Nguyên Huyện đội trưởng Hương Thủy Lê Hữu Tòng cho hay, nhận được thông tin, ông đã loan báo cho nhiều đồng đội và thân nhân của những cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở khu vực sông Hai Nhánh. Có người thốt lên: “Thật không ngờ quá trình xếp hạng di tích được làm nhanh đến vậy”.

Là một nhân chứng lịch sử, ông Lê Hữu Tòng lý giải, sau khi có chỉ đạo của cấp trên, Đảng bộ, chính quyền thị xã Hương Thủy và xã Dương Hòa (cũ) đã tích cực nhập cuộc, trong đó vai trò của Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đỗ Xuân Giao và Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy Ngô Thị Ái Hương đã được thể hiện rõ: Tận tâm, xông xáo, chủ động thực hiện chứ không trông chờ. Nhờ phối hợp nhịp nhàng nên sau khi Báo Thừa Thiên Huế đăng bài “Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng" đến khi Chủ tịch UBND thành phố Huế ký Quyết định công nhận Địa điểm sông Hai Nhánh là Di tích Lịch sử cấp thành phố, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 năm. Điều ấy cho thấy sự quan tâm, sự tri ân sâu nặng của Đảng và Nhà nước đối với lịch sử hào hùng của dân tộc.

Từ Vinh (Nghệ An), Trung tá Ngô Văn Hoàng - cựu chiến sĩ của C3 Đặc công Hương Thủy bày tỏ: “Tôi rất mừng vì mơ ước bấy lâu nay của anh em chúng tôi nay đã trở thành hiện thực. Việc Địa điểm sông Hai Nhánh được công nhận Di tích Lịch sử cách mạng đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước rất có ý nghĩa, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc". Trung tá Ngô Văn Hoàng là người từng hoạt động và chiến đấu ở khu vực sông Hai Nhánh - nơi có nhiều đồng đội của ông đã hy sinh trên chiến trường này.

Để có được kết quả trên, tôi nhớ tháng 3/2024, bằng sự giúp đỡ của Bí thư Thị ủy Hương Thủy Lê Ngọc Sơn, mấy anh chị em chúng tôi đã theo thuyền ngược hồ Tả Trạch thăm vùng chiến khu xưa. Sau chuyến đi này, tôi đã viết bài “Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng" đăng 2 kỳ trên Báo Thừa Thiên Huế (Huế ngày nay).

Là chiến sĩ của Tiểu đoàn trinh sát An ninh vũ trang thành phố Huế từng hoạt động ở Hương Thủy trong chiến tranh, sau khi đọc báo, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hồ Xuân Mãn đã có Thư gửi lãnh đạo Thừa Thiên Huế đề nghị quan tâm địa điểm này, vì nó là yết hầu nối hậu cứ với đồng bằng tây nam Huế trong những năm kháng chiến giải phóng dân tộc.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế), ngày 19/12/2024, Bảo tàng Lịch sử thuộc Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND thị xã Hương Thủy tổ chức hội thảo khoa học: “Dấu ấn sông Hai Nhánh, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”. Tất cả nhân chứng lịch sử như các ông Võ Nguyên Quảng, Nguyễn Văn Mễ, Lê Hữu Tòng… đều khẳng định địa điểm vượt sông Hai Nhánh nằm trên tuyến hành lang huyết mạch nối hậu cứ với đồng bằng phía nam TP. Huế là địa điểm lịch sử quan trọng. Trong chiến tranh chống Mỹ, tại đây, đối phương đã tìm cách ngăn chặn như phục kích, bắn pháo, ném bom... khiến hàng trăm cán bộ, chiến sĩ hy sinh.

Tiếp đó, dưới sự dẫn đầu của Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Đỗ Xuân Giao và Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngô Thị Ái Hương, chúng tôi đã theo đoàn trực tiếp khảo sát sông Hai Nhánh. Sau gần một buổi rong ruổi tìm kiếm, cuối cùng, đoàn đã chọn khu vực Đồi Rường, tức cao điểm 229 - nơi hợp lưu dòng sông Hai Nhánh trước khi nhập vào dòng Tả Trạch - để dựng bia tưởng niệm.

Để có kinh phí triển khai xây dựng công trình ân nghĩa này, Thị ủy Hương Thủy đã giao Hội Cựu chiến binh thị xã tiến hành vận động. Cái đáng quý là không chỉ cựu chiến binh trên địa bàn mà nhiều cựu chiến binh hiện đang sinh sống ở các địa phương ở miền Bắc, khi biết tin đều tự nguyện tham gia. Với sự vào cuộc của Đảng bộ và chính quyền xã Dương Hòa, chỉ sau hơn một tháng thi công, Bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở khu vực sông Hai Nhánh đã hoàn thành.

Hôm khánh thành (ngày 22/6/2025), rất nhiều cựu chiến binh và thân nhân của những cán bộ, chiến sĩ hy sinh ở tuyến hành lang sông Hai Nhánh đang sinh sống tại Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và TP. Huế đã về dâng hương tưởng nhớ đồng đội và mong ước Địa điểm sông Hai Nhánh sớm được xếp hạng là di tích nhằm tôn vinh những người hy sinh vì nghĩa lớn của dân tộc.

Ước mơ đó nay đã là thành hiện thực.