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ClockThứ Năm, 25/06/2026 14:45

Xây nhà “Đại đoàn kết” cho hộ đặc biệt khó khăn tại Kim Trà

HNN.VN - Ngày 25/6, phường Kim Trà phối hợp với các phòng ban, đoàn thể tổ chức khởi công xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Nguyễn Xuân Phụng - hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tổ dân phố An Thuận.

Phú Bài khởi công xây dựng Nhà Đại đoàn kếtPhong Phú: Khởi công xây dựng 2 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ khó khăn

 Tại lễ khởi công

Gia đình ông Nguyễn Xuân Phụng có 3 người, sinh sống trong căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Trước đó, năm 2025, vợ ông qua đời vì bệnh hiểm nghèo, để lại 2 con nhỏ đang tuổi đến trường. Hiện, ông Phụng là lao động chính với thu nhập dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ.

Chia sẻ khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã hỗ trợ gia đình ông Phụng 110 triệu đồng, trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế hỗ trợ 60 triệu đồng và Quỹ “Vì người nghèo” phường Kim Trà hỗ trợ 50 triệu đồng để xây nhà “Đại đoàn kết” có diện tích 80m2 trên phần đất gia đình, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2026.

“Ngôi nhà vừa mang đến niềm vui và hy vọng về một mái ấm kiên cố, vừa là minh chứng cho tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sự chung tay của cả cộng đồng trong chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Qua đó, tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, góp phần xây dựng phường Kim Trà ngày càng phát triển, văn minh và nghĩa tình”, bà Phạm Thị Ngọc Huế - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường Kim Trà chia sẻ.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa:
Kim Trànhà đại đoàn kếthộ khó khănlá lành đùm lá rách
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