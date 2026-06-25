Sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố ở Hương Trà, Kim Trà và Bình Điền

Lãnh đạo phường Kim Trà trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các bí thư, tổ trưởng, trưởng ban công tác Mặt trận TDP mới

Sáng 1/7, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kim Trà tổ chức lễ công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ đối với các TDP trên địa bàn sau khi thực hiện sắp xếp, tổ chức lại.

Cụ thể, phường Kim Trà đã sắp xếp, tổ chức lại 27 TDP để thành lập mới 12 TDP, gồm: Đông Toàn, Hương Toàn, Hương Cần, Tây Toàn, Hương Sơn, Thanh Lương, Đông Xuân, Tây Xuân, An Đô, Phụ Ổ, La Chữ và Quê Chữ.

Việc sắp xếp, tổ chức lại giúp Kim Trà giảm 15 TDP, tương đương 55,56% so với trước, phù hợp với quy mô dân số, điều kiện quản lý, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Sáng cùng ngày, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Điền đã công bố các quyết định về việc sắp xếp, sáp nhập thôn.

Theo đó 22 thôn trên địa bàn xã được sắp xếp còn 9 thôn mới, gồm: An Thuận, Tam Hiệp, Bình Thành, Tân Hòa, Phú Lợi, Hương Bình, Tân Quang, Hồng Tiến 1 và Hồng Tiến 2.

Trước đó, ngày 30/6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà cũng đã công bố các quyết định về sắp xếp, tổ chức lại TDP trên địa bàn phường.

Trên cơ sở sắp xếp lại 23 TDP trước đây, hiện phường Hương Trà có 12 TDP mới, gồm: Phú Ốc 1, Phú Ốc 2, Phú Ốc 3, Tân Lập 1, Tân Lập 2, Văn Xá 1, Văn Xá 2, Văn Xá 3, Văn Xá 4, Lai Thành, Lại Bằng và Sơn Long.

Cũng tại buổi lễ, các xã, phường đã công bố các quyết định về kết thúc hoạt động của các chi bộ thôn cũ, thành lập các chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường; công bố quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ; quyết định cử trưởng thôn, tổ trưởng TDP lâm thời nhiệm kỳ 2026 - 2031 và chỉ định trưởng ban công tác Mặt trận tại các thôn, TDP mới.