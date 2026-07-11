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ClockThứ Sáu, 17/07/2026 17:40

Cần làm rõ nguồn gốc, khối lượng đất đào múc tại Nhà máy sản xuất gạch Tuynel

HNN.VN - Chiều 17/7, ông Nguyễn Xuân Khanh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Kim Trà, cho biết, chính quyền địa phương đã yêu cầu Nhà máy sản xuất gạch Tuynel thuộc Công ty CP Gạch Tuynel số 1 Thừa Thiên Huế (Công ty gạch Tuynel) khẩn trương san gạt, hoàn trả mặt bằng, bảo đảm mỹ quan và hoàn thành đúng tiến độ.
Doanh nghiệp đã đào khoảng 2.000m³ đất, với độ sâu từ 2 - 2,5m so với cốt nền bê tông hiện trạng 

Trong quá trình di dời tài sản khỏi Nhà máy sản xuất gạch Tuynel tại số 56 Lý Nhân Tông (phường Kim Trà), doanh nghiệp đã đào múc đất nguyên liệu sâu hơn cốt nền bê tông hiện trạng, khiến khu vực trở nên nhếch nhác, ảnh hưởng mỹ quan.

Từ phản ánh của phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, ngày 15/7, UBND phường Kim Trà đã thành lập đoàn liên ngành, tiến hành kiểm tra hiện trường.

Kết quả đo đạc xác định, doanh nghiệp đã đào khoảng 2.000m³ đất, với độ sâu từ 2 - 2,5m so với cốt nền bê tông hiện trạng. Đoàn liên ngành đã lập biên bản, yêu cầu doanh nghiệp san lấp phần đất đã đào để khôi phục mặt bằng theo đúng cốt nền chung của khu đất.

Đối với số nguyên vật liệu còn lại, đoàn liên ngành cũng yêu cầu Công ty gạch Tuynel khẩn trương vận chuyển, hoàn trả toàn bộ khu đất theo chỉ đạo của UBND thành phố Huế, bảo đảm mặt bằng đạt đúng cốt nền hiện trạng và hoàn thành trước ngày 23/7.

Theo ông Hà Văn Tuấn - đại diện Công ty gạch Tuynel, toàn bộ khối lượng đất được đào múc đều là tài sản của doanh nghiệp. “Trước đây khu vực này có nhiều ao hồ, mặt bằng chỗ cao, chỗ thấp. Trong quá trình thu mua, một phần đất nguyên liệu được tích trữ tại các ao hồ, nay chúng tôi đào múc để thu hồi lại”, ông Tuấn giải thích.

Trước đó, người dân và báo chí nhiều lần phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của Nhà máy sản xuất gạch Tuynel khi khu vực lò nung cũ kỹ, tường bong tróc, mái tôn hoen gỉ; gạch thành phẩm, than cám, đá và phế liệu sản xuất được tập kết ngoài trời, tiềm ẩn nguy cơ phát tán bụi, gây ô nhiễm môi trường.

Theo ông Nguyễn Xuân Khanh, nhà máy đã bị yêu cầu dừng hoạt động từ năm 2021 do hết thời hạn thuê đất và không còn phù hợp với quy hoạch. Tuy nhiên, nhà máy không chấp hành chỉ đạo của chính quyền, vẫn duy trì hoạt động sản xuất trái phép đến cuối năm 2025.

HÀN ĐĂNG
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