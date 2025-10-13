  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 13/10/2025 12:27

Khai trương trụ sở làm việc Agribank chi nhánh Phong Điền

HNN.VN - Sáng 13/10, Agribank chi nhánh Phong Điền tổ chức lễ khai trương trụ sở làm việc tại địa chỉ 126 Phò Trạch, phường Phong Điền, thành phố Huế.

Agribank chi nhánh Huế trao 5 tỷ đồng hỗ trợ xóa nhà tạm ở A LướiNgười dân tập trung cập nhật sinh trắc học trong ngày làm việc đầu nămAgribank triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID

Các đại biểu cắt băng khai trương trụ sở làm việc mới của Agribank chi nhánh Phong Điền 

ng trình trụ sở Agribank chi nhánh Phong Điền khởi công từ ngày 14/11/2023 và hoàn thành vào ngày 26/7/2025. Đến ngày 8/10/2025, Sở Xây dựng thành phố Huế đã thông qua nghiệm thu và cho phép đưa công trình vào sử dụng.

Công trình bao gồm nhà làm việc chính cấp III, cao 3 tầng và 1 tầng tum thang và các hạng mục phụ trợ như nhà để xe, nhà bảo vệ, ATM 1 tầng, nhà để máy phát điện 1 tầng cùng các hạng mục sân, tường rào… Công trình có tổng mức đầu tư 19,3 tỷ đồng.

Với không gian rộng rãi, khang trang và hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, trụ sở mới sẽ là nền tảng quan trọng để Agribank chi nhánh Phong Điền nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tối ưu trải nghiệm giao dịch, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trên địa bàn trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trong tuần lễ khai trương, Agribank chi nhánh Phong Điền cũng triển khai chương trình bốc thăm nhận quà khi khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh.

Hoàng Anh
 Từ khóa:
agribankPhong Điềntrụ sở mớikhai trươngHuế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top