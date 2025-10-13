Khai trương trụ sở làm việc Agribank chi nhánh Phong Điền

Các đại biểu cắt băng khai trương trụ sở làm việc mới của Agribank chi nhánh Phong Điền

Cô ng trình trụ sở Agribank chi nhánh Phong Điền khởi công từ ngày 14/11/2023 và hoàn thành vào ngày 26/7/2025. Đến ngày 8/10/2025, Sở Xây dựng thành phố Huế đã thông qua nghiệm thu và cho phép đưa công trình vào sử dụng.

Công trình bao gồm nhà làm việc chính cấp III, cao 3 tầng và 1 tầng tum than g và các hạng mục phụ trợ như nhà để xe, nhà bảo vệ, ATM 1 tầng, nhà để máy phát điện 1 tầng cùng các hạng mục sân, tường rào… Công trình có tổng mức đầu tư 19,3 tỷ đồng.

Với không gian rộng rãi, khang trang và hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, trụ sở mới sẽ là nền tảng quan trọng để Agribank chi nhánh Phong Điền nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tối ưu trải nghiệm giao dịch, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp trên địa bàn trong hành trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Trong tuần lễ khai trương, Agribank chi nhánh Phong Điền cũng triển khai chương trình bốc thăm nhận quà khi khách hàng đến giao dịch tại chi nhánh.