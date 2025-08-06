Quan tâm đến cơ chế đặt hàng sáng tác cho văn nghệ sĩ

Những sáng tác của các nghệ sĩ được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế

Trong 15 chỉ tiêu giai đoạn 2025 - 2030, chúng ta đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người 5.800 - 6.000 USD. Con số này gấp gần 2 lần mức năm 2025 (3.200 USD) là một nỗ lực lớn. Và điều quan trọng hơn con số nói trên là tính công bằng trong phân phối nguồn thu nhập của người lao động trực tiếp, người làm du lịch, công nhân, nông dân, cán bộ, công chức… có tăng đều hay không là vấn đề cũng cần chú ý. Thực tế, trên hết người dân luôn mong muốn có đời sống ổn định, mức sống tăng lên khi thành phố đã hoàn thành mục tiêu trực thuộc Trung ương và sắp tới cần quan tâm đến vấn đề cốt lõi này với các định hướng và giải pháp phù hợp, đúng đắn. Như vậy, ngoài mục tiêu tốc độ tăng trưởng, chúng ta cũng tính đến chỉ số hài lòng của người dân, mức sống, khả năng tiếp cận y tế, giáo dục, không gian công cộng, dịch vụ văn hóa, lao động việc làm...

Một vấn đề khác là trong mục tiêu phát triển, chúng ta đặt quá nhiều từ “trung tâm”. Nên chăng cần xác định “trục phát triển chính” là tiềm năng và thế mạnh của Huế, đâu là bản sắc lõi không thể thay thế của Huế. Văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục… hay là khả năng kết hợp hài hòa tất cả trong một hình mẫu phát triển độc đáo. Do đó, cần có chính sách cụ thể về liên kết vùng, hợp tác quốc tế thực chất và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, gắn Huế với dòng chảy tri thức và công nghệ khu vực. Thành phố cần đẩy mạnh chính sách thu hút nhân tài, nhà đầu tư chiến lược, cơ chế đặc thù cho chuyển giao tri thức và tài sản trí tuệ.

Về chính sách phát triển văn học, nghệ thuật theo Dự thảo Báo cáo chính trị đã có định hướng đúng, thể hiện sự trân trọng đối với giá trị tinh thần và vai trò của đội ngũ sáng tạo. Việc chú trọng sáng tác các tác phẩm có giá trị cao về quê hương và con người Huế cho thấy tầm nhìn gắn kết giữa văn hóa, bản sắc, phát triển, chú trọng kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa là thế mạnh của vùng đất bởi chất liệu nghệ thuật truyền thống, ký ức đô thị và bản sắc vùng miền trở thành nguồn tài nguyên tái tạo bền vững.

Chúng tôi đặc biệt chú ý đến cơ chế đặt hàng sáng tác, thể hiện sự chủ động, đổi mới, là một bước tiến quan trọng cho thấy chuyển biến từ cơ chế tự phát sang hỗ trợ chủ động, định hướng giá trị văn học nghệ thuật. Do đó, chúng ta cần chú ý đến hiệu quả của đặt hàng phụ thuộc rất lớn vào độ mở tư duy, sự độc lập sáng tạo của văn nghệ sĩ và cơ chế thẩm định, chọn lọc tác phẩm. Cần có chính sách, quy định rõ ràng bằng văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế linh hoạt vì nếu không thực hiện tốt, sẽ dễ rơi vào tình trạng sáng tác hành chính hóa, khuôn sáo, thiếu sức sống, không mang tính đại diện cho sự sáng tạo của văn nghệ sĩ.