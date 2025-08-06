  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 08/08/2025 11:25
Góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII:

Quan tâm đến cơ chế đặt hàng sáng tác cho văn nghệ sĩ

HNN - Nhà văn, nhà nghiên cứu văn hóa Lê Vũ Trường Giang: Sau khi nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi cho rằng, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,7 lần so với năm 2020 là một bước nhảy đáng kể. Tuy vậy, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến cơ chế đặt hàng sáng tác cho văn nghệ sĩ trong chính sách phát triển văn học, nghệ thuật.

Quan tâm phát triển Đảng trong doanh nghiệpNhiều góp ý tâm huyết cho Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng bộ thành phốGóp ý Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh, thành phố

 Những sáng tác của các nghệ sĩ được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế

Trong 15 chỉ tiêu giai đoạn 2025 - 2030, chúng ta đặt mục tiêu GRDP bình quân đầu người 5.800 - 6.000 USD. Con số này gấp gần 2 lần mức năm 2025 (3.200 USD) là một nỗ lực lớn. Và điều quan trọng hơn con số nói trên là tính công bằng trong phân phối nguồn thu nhập của người lao động trực tiếp, người làm du lịch, công nhân, nông dân, cán bộ, công chức… có tăng đều hay không là vấn đề cũng cần chú ý. Thực tế, trên hết người dân luôn mong muốn có đời sống ổn định, mức sống tăng lên khi thành phố đã hoàn thành mục tiêu trực thuộc Trung ương và sắp tới cần quan tâm đến vấn đề cốt lõi này với các định hướng và giải pháp phù hợp, đúng đắn. Như vậy, ngoài mục tiêu tốc độ tăng trưởng, chúng ta cũng tính đến chỉ số hài lòng của người dân, mức sống, khả năng tiếp cận y tế, giáo dục, không gian công cộng, dịch vụ văn hóa, lao động việc làm...

Một vấn đề khác là trong mục tiêu phát triển, chúng ta đặt quá nhiều từ “trung tâm”. Nên chăng cần xác định “trục phát triển chính” là tiềm năng và thế mạnh của Huế, đâu là bản sắc lõi không thể thay thế của Huế. Văn hóa, du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục… hay là khả năng kết hợp hài hòa tất cả trong một hình mẫu phát triển độc đáo. Do đó, cần có chính sách cụ thể về liên kết vùng, hợp tác quốc tế thực chất và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở, gắn Huế với dòng chảy tri thức và công nghệ khu vực. Thành phố cần đẩy mạnh chính sách thu hút nhân tài, nhà đầu tư chiến lược, cơ chế đặc thù cho chuyển giao tri thức và tài sản trí tuệ.

Về chính sách phát triển văn học, nghệ thuật theo Dự thảo Báo cáo chính trị đã có định hướng đúng, thể hiện sự trân trọng đối với giá trị tinh thần và vai trò của đội ngũ sáng tạo. Việc chú trọng sáng tác các tác phẩm có giá trị cao về quê hương và con người Huế cho thấy tầm nhìn gắn kết giữa văn hóa, bản sắc, phát triển, chú trọng kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa là thế mạnh của vùng đất bởi chất liệu nghệ thuật truyền thống, ký ức đô thị và bản sắc vùng miền trở thành nguồn tài nguyên tái tạo bền vững.

Chúng tôi đặc biệt chú ý đến cơ chế đặt hàng sáng tác, thể hiện sự chủ động, đổi mới, là một bước tiến quan trọng cho thấy chuyển biến từ cơ chế tự phát sang hỗ trợ chủ động, định hướng giá trị văn học nghệ thuật. Do đó, chúng ta cần chú ý đến hiệu quả của đặt hàng phụ thuộc rất lớn vào độ mở tư duy, sự độc lập sáng tạo của văn nghệ sĩ và cơ chế thẩm định, chọn lọc tác phẩm. Cần có chính sách, quy định rõ ràng bằng văn bản quy phạm pháp luật và cơ chế linh hoạt vì nếu không thực hiện tốt, sẽ dễ rơi vào tình trạng sáng tác hành chính hóa, khuôn sáo, thiếu sức sống, không mang tính đại diện cho sự sáng tạo của văn nghệ sĩ.

N. MINH (ghi)
 Từ khóa:
Góp ýDự thảoBáo cáochính trịtrình bày
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

GÓP Ý DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TP. HUẾ LẦN THỨ XVII:
Quan tâm phát triển Đảng trong doanh nghiệp

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Huế khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, tôi đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, thể hiện rõ nét, toàn diện những kết quả quan trọng mà thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phương hướng, mục tiêu phát triển nhiệm kỳ tới được xác lập sát với thực tiễn, phản ánh đúng tiềm lực, vị thế và kỳ vọng phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Quan tâm phát triển Đảng trong doanh nghiệp
Duyệt Đại hội Đảng bộ Quân sự thành phố lần thứ XIII, Bí thư Thành ủy Lê Trường Lưu:
Các dự thảo có tính khái quát cao, bám sát thực tiễn nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Chiều 23/7, Ban Thường vụ Thành ủy (TVTU) Huế tổ chức cuộc họp duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân sự (ĐBQS) thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. UVTW Đảng, Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố, Bí thư Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) thành phố Lê Trường Lưu chủ trì cuộc họp.

Các dự thảo có tính khái quát cao, bám sát thực tiễn nhiệm vụ trong giai đoạn mới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay

Return to top