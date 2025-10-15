Ngành nghệ thuật đặc thù: Chật vật tuyển sinh

Kỳ tuyển sinh năm 2025 trường đã triển khai 8 đợt, tuyển được gần 100 thí sinh cho 8 ngành đào tạo. “Tuy số tuyển sinh không nhiều bằng năm 2024, nhưng đây là con số tương đối ổn trong bối cảnh tuyển sinh chung chật vật của các trường nghề năm 2025”, ThS. Nguyễn Văn Mãi - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế nhìn nhận.

ThS. Nguyễn Văn Mãi - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế

So với 3 năm gần nhất, việc tuyển sinh các ngành học của trường có những biến chuyển cụ thể ra sao, thưa ông?

Trong 3 năm gần nhất, số liệu tuyển sinh có nhiều biến động. Năm 2022, do tình hình dịch COVID-19 nên chỉ tuyển được 69 thí sinh, năm 2023 tuyển được 142 thí sinh, năm 2024 tuyển được 120 thí sinh và năm 2025, hiện tại tuyển được 99 thí sinh. Trong tháng 10, nhà trường vẫn còn 2 đợt tuyển sinh, hy vọng số thí sinh tuyển được sẽ trên 100 em.

Việc tuyển sinh của trường vào các ngành học có những chuyển biến. Cụ thể, ngành nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc năm 2022 tuyển được 12 em, nhưng từ năm 2023 đến nay số thí sinh dự thi tăng nhiều, cao nhất trong tất cả các ngành học, đạt từ 25 - 36 thí sinh. Thực tế cho thấy sau dịch, các chương trình nghệ thuật, lễ hội, du lịch… được khôi phục trở lại nên cần số lượng diễn viên múa rất lớn. Ngoài ra, các trường mầm non, các trung tâm dạy năng khiếu, các nhà thiếu nhi cần giáo viên dạy múa..., nên số học sinh múa của trường tốt nghiệp hàng năm không đủ đáp ứng cho xã hội. Ngành nhạc công truyền thống Huế cũng có những biến chuyển tích cực, số lượng thí sinh tăng nhiều hơn, cao nhất vào năm 2023 tuyển được 24 thí sinh.

Đến thời điểm này, có ngành học nào vẫn không tuyển được học sinh, sinh viên?

Có ngành tuồng gần 20 năm qua vẫn không tuyển sinh được lớp nào. Ngành ca kịch Huế cũng tuyển được rất ít, chỉ 2 - 10 thí sinh, có năm cũng không có thí sinh nào. Năm nay, ngành hướng dẫn du lịch và ngành thiết kế đồ họa cũng tuyển được rất ít thí sinh, mỗi ngành chỉ có 3 thí sinh.

Theo ông, đâu là lý do không thể tuyển sinh những ngành học đó?

Đây vấn đề nan giải và trường đã nhiều lần báo cáo với các cấp lãnh đạo ngành văn hóa, thể thao và lãnh đạo UBND TP. Huế. Nguyên nhân chính là người học không còn mặn mà với các ngành nghệ thuật sân khấu truyền thống do đầu vào đòi hỏi phải có năng khiếu cả về ca hát và diễn xuất, thời gian đào tạo cần phải dài hơi mới có thể trở thành diễn viên chuyên nghiệp, chính sách ưu đãi chưa có và quan trọng hơn tốt nghiệp ra trường không có nơi nhận vào công tác (do chỉ tiêu biên chế, tuyển dụng của các nhà hát nghệ thuật hạn chế)…

Trước thực trạng không tuyển sinh được một số ngành học, nhà trường đã có những phương án, kiến nghị gì cho những đợt tuyển sinh tới?

Trước thực trạng không tuyển sinh được những ngành học đặc thù liên quan đến sân khấu truyền thống di sản của Huế, nhà trường đã xây dựng Đề án về chính sách đặc thù trong tuyển sinh đào tạo đối với các ngành học nhạc công truyền thống Huế, ca kịch Huế, tuồng và múa hát cung đình Huế. Trong đó, đề xuất chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí trong quá trình học và đảm bảo đầu ra cho người học nhằm thu hút thí sinh dự tuyển, đảm bảo công tác đào tạo nguồn nhân lực kế cận cho đội ngũ trực tiếp thực hành việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của quê hương. Đề án đang trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các học viên trong ngành múa của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế trong giờ thực hành

Được biết, nhà trường đã và đang có kế hoạch liên kết đào tạo theo hình thức đặt hàng. Việc này cụ thể như thế nào, thưa ông?

Kế hoạch liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định (cũ) trong đào tạo diễn viên tuồng và nhạc công nhạc cụ dân tộc đã được nhà trường triển khai từ năm 2024. Tuy nhiên, việc này chưa triển khai thực hiện để xây dựng đề án và chương trình đào tạo do tỉnh Bình Định phải thực hiện việc sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Gần đây, có Trung tâm Âm nhạc Aria Đà nẵng cũng đã có buổi làm việc với nhà trường để hợp tác đào tạo hệ trung cấp âm nhạc.

Cùng với nỗi lo đầu vào, việc đáp ứng đầu ra của trường cho sinh viên cũng được tính toán ra sao?

Đầu ra cho học sinh luôn là vấn đề mà nhà trường đặc biệt quan tâm. Đối với ngành diễn viên múa, đầu ra luôn đảm bảo do thị trường lao động cần nhiều, đào tạo chưa đáp ứng đủ. Đối với ngành nhạc công truyền thống thì ngoài một số em học tiếp lên đại học, số khác có thể tham gia dàn nhạc đệm cho ca Huế, cho hoạt động của các chùa và hoạt động âm nhạc trong tín ngưỡng dân gian. Nói chung, các ngành học nghệ thuật như âm nhạc, mỹ thuật cần dài hơi, nên sau khi tốt nghiệp, số học sinh các ngành này chủ yếu học tiếp lên bậc đại học cùng ngành chuyên, hoặc đại học sư phạm âm nhạc, mỹ thuật, mầm non, tiểu học… Vì vậy, trong quá trình đào tạo trường đặc biệt chú ý đến chất lượng làm nền tảng tốt cho các em khi tiếp tục học lên đại học.

Bên cạnh việc đào tạo đại trà, việc đào tạo để có lớp nghệ sĩ kế cận cho các bộ môn truyền thống đặc thù của Huế đến thời điểm này có trở ngại gì không, thưa ông?

Như đã nói ở trên, việc đào tạo đội ngũ nghệ sĩ kế cận cho các bộ môn nghệ thuật truyền thống đặc thù của Huế là hết sức cần thiết và việc làm thường xuyên. Chỉ cần gián đoạn một vài năm là sẽ thiếu hụt đội ngũ kế cận. Đây là vấn đề cần sự chung tay của cả xã hội. Đặc biệt là cần sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo thành phố, cần một chính sách đầu tư đủ mạnh để có thể thu hút được những người có năng khiếu, có niềm say mê nghệ thuật (nhất là những gia đình truyền thống) có thể theo đuổi đam mê sống được bằng nghề.

Chúng tôi chờ đợi lãnh đạo các cấp phê duyệt Đề án cũng như các chính sách hỗ trợ cụ thể về kinh phí và đãi ngộ phù hợp để có thể viết tiếp trang sử 50 năm của cái nôi đào tạo văn hóa nghệ thuật truyền thống của Huế. Tôi tin tưởng việc đó sẽ thành hiện thực trong thời gian không xa.

Trong tương lai, nhà trường có định hướng gì trong việc tuyển sinh cũng như đào tạo để các ngành học đặc thù về văn hóa, nghệ thuật có thể hồi sinh một cách mạnh mẽ?

Đề án xây dựng và phát triển Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế đến năm 2030 đã được UBND thành phố phê duyệt tại QĐ 2592/QĐ-UBND ngày 13/8/2025. Đây chính là động lực, là thời cơ để nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đào tạo, phát triển đội ngũ, đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong quản trị nhà trường và ứng dụng công nghệ trong giảng dạy. Đề án được phê duyệt sẽ mở ra nhiều cơ hội, điều kiện để trường tuyển sinh, đặc biệt là đối với các ngành học đặc thù gắn với di sản, văn hóa Huế.

Chúng tôi cũng hy vọng sớm có các chính sách hỗ trợ cụ thể như đã nêu ở trên để các ngành nghệ thuật truyền thống thu hút được nhiều học sinh vào học, để không thiếu hụt nguồn nhân lực nhằm tiếp nối công tác bảo tồn di sản, văn hóa Huế.

Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!