Họa sĩ Huế “rong chơi” cùng trăng gió

HNN.VN - Hơn 20 tác phẩm hội họa đa dạng chất liệu nhưng vẫn chung câu chuyện về Huế được vẽ từ cảm hứng của trăng và gió với cảm xúc mới lạ.

Một góc trưng bày các tác phẩm 

“Phong nguyệt” là tên cuộc trưng bày nghệ thuật vừa được khai mạc tại không gian Nhung Art Space (khu đô thị Phú Mỹ An, TP. Huế) chiều 7/10 thu hút người xem đến thưởng lãm.

Chương trình được tổ chức bởi bà Nhung Đặng - nhà sáng lập Nhung Art Space, với sự tham gia của 15 họa sĩ đang sống, làm việc tại Huế. Có thể kể đến các tên tuổi như Đỗ Kỳ Huy, Tô Trần Bích Thúy, Vũ Duy Tâm, Trần Hữu Nhật…

Với đa dạng chất liệu từ sơn dầu, sơn mài, lụa, màu nước…, 26 tác phẩm được trưng bày lần này xoay quanh câu chuyện về Huế nhưng lấy cảm hứng từ gió và trăng. Tất cả đã phả hơi thở đương đại bắt nguồn từ nhiều góc nhìn khác nhau, nhưng tựu chung tôn lên vẻ đẹp về vùng đất cố đô trầm tích di sản, cảnh sắc thiên nhiên trữ tình, nhẹ nhàng mà sâu lắng.

Triển lãm mở cửa đến 4/11.

