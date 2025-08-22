Khai mạc Triển lãm '80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và tự hào'

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm ảnh "80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và tự hào" - Ảnh: VGP/Hải Minh

Sáng 22/8, UBND TPHCM phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức lễ khai mạc Triển lãm ảnh "80 năm Ngoại giao Việt Nam: Vinh dự và tự hào".

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các vụ, đơn vị của Bộ Ngoại giao.

Triển lãm nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng 80 năm thành lập ngành ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025) và 50 năm thành lập Sở Ngoại vụ TPHCM (1975-2025),

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết: Triển lãm ảnh trưng bày 80 bức ảnh, trong đó 60 ảnh ghi lại những dấu mốc, thành tựu tiêu biểu của ngành ngoại giao và 20 ảnh giới thiệu những hoạt động đối ngoại nổi bật của TPHCM.

Được tổ chức tại Công viên Lam Sơn - trái tim của TPHCM, triển lãm mang ý nghĩa đặc biệt, giúp đông đảo người dân và du khách tiếp cận, tìm hiểu sâu hơn về vai trò, những đóng góp và giá trị của công tác đối ngoại - Ảnh: VGP/Hải Minh

Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: 80 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước, ngành ngoại giao đã đồng hành cùng dân tộc qua mọi giai đoạn lịch sử, góp phần quan trọng vào công cuộc giành độc lập, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và phát triển đất nước.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đối ngoại, TPHCM luôn là địa phương tiên phong, năng động trong mở rộng hợp tác quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế; thu hút nguồn lực phục vụ phát triển; đồng thời quảng bá hình ảnh một đô thị hiện đại, cởi mở và hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Đến nay, TPHCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với 59 địa phương quốc tế, tham gia tích cực vào nhiều tổ chức, diễn đàn đa phương, khẳng định vai trò và uy tín của thành phố là một đối tác tin cậy, một điểm đến hấp dẫn đối với bạn bè và nhà đầu tư quốc tế, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM bày tỏ trân trọng cảm ơn sự phối hợp, đồng hành mà Bộ Ngoại giao đã dành cho Thành phố trong thời gian qua.

Buổi sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Huệ.

Cùng đi với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng có Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các vụ, đơn vị của Bộ Ngoại giao, cùng đại diện các sở, ban, ngành của TPHCM.

Đoàn đại biểu thành kính dâng hoa và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.

Đặc biệt, đối với ngành ngoại giao, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là người thầy vĩ đại của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại.

Theo Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của ngoại giao Việt Nam nói chung và thành tích 50 năm qua của Sở Ngoại vụ TPHCM nói riêng không nằm ngoài ánh sáng soi đường chỉ lối của tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh.