Di sản văn hóa Huế qua góc nhìn ký họa được trưng bày tại Đà Nẵng

Một góc không gian trưng bày các tác phẩm ký họa về Huế. Ảnh: H. Y

Hơn 150 tác phẩm được chọn lọc từ bộ sưu tập gần 1.500 tác phẩm ký họa về Huế thuộc sở hữu của Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã được trưng bày ngay tại không gian Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng (78 Lê Duẩn, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng). Đây là kết quả của hành trình sáng tác miệt mài qua nhiều năm, của nhiều kiến trúc sư, họa sĩ, người yêu nghệ thuật từ Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội và các nghệ sĩ tạo hình Huế.

Nằm trong chương trình còn có hoạt động trưng bày, trình diễn áo dài truyền thống Huế với chủ đề “Áo dài và di sản” và hoạt động tìm hiểu, trải nghiệm in khắc gỗ hoa văn khắc nổi trên Cửu đỉnh Huế, tranh làng Sình.

Góc trưng bày áo dài tại triển lãm

Bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế hy vọng, thông qua các sự kiện này sẽ mang đến những trải nghiệm giàu cảm xúc cho công chúng Đà Nẵng và du khách về một bức tranh đa sắc màu về văn hóa, lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, cảnh quan thiên nhiên, con người… của vùng đất Cố đô Huế. Đồng thời tạo nên một không gian “gặp gỡ” thú vị và đầy ý nghĩa của những người cùng chung niềm đam mê nghệ thuật, trân trọng và ứng xử tốt đẹp với di sản. “Triển lãm không chỉ góp phần thắt chặt sự kết nối văn hóa giữa Huế và Đà Nẵng, mà còn mở ra hướng tiếp cận mới, gần gũi và sáng tạo trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Cố đô Huế thông qua nghệ thuật tạo hình”, bà Trai chia sẻ.

Triển lãm kéo dài đến 22/8.

Sáng cùng ngày, đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Huế cũng đã tham dự tọa đàm với chủ đề “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác triển lãm chuyên đề tại các Bảo tàng Mỹ thuật ở Việt Nam”. Tọa đàm diễn ra tại Đà Nẵng với sự tham gia của 4 bảo tàng mỹ thuật công lập trên cả nước gồm: Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Huế, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, Bảo tàng Mỹ thuật TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, đại diện các bảo tàng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn và cùng nhau tìm kiếm giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng hoạt động triển lãm chuyên đề, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa của công chúng, đồng thời góp phần phát triển nền công nghiệp văn hóa trong giai đoạn hiện nay.