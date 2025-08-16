  • Huế ngày nay Online
Lời thì thầm với thiên nhiên của Đoàn Quỳnh Như

HNN.VN - Với chủ đề “Thiên vũ”, triển lãm cá nhân của họa sĩ Đoàn Quỳnh Như như đưa người xem vào thế giới của mình, nơi người vẽ “thì thầm” với thiên nhiên.

 Người yêu nghệ thuật thưởng lãm các tác phẩm ở triển lãm "Thiên vũ"

Triển lãm vừa được khai mạc tối 16/8 tại Không gian Lan viên cố tích 2 (thuộc Bảo tàng Gốm cổ sông Hương, 94-96-98 Bạch Đằng, phường Phú Xuân) với sự tham gia của đông đảo bạn hữu lẫn người yêu nghệ thuật.

Trong không gian triển lãm ấm cúng nhìn ra bờ sông Đông Ba, hơn 20 tác phẩm chất liệu acrylic của nữ họa sĩ đã tạo cảm hứng thú vị cho người xem. Mỗi tác phẩm như một cuộc đối thoại của không chỉ họa sĩ mà ngay cả người xem với thiên nhiên, vũ trụ. Đó có thể là những mảng màu thơ mộng, nhưng cũng lắm u trầm và biến động, tùy theo cảm nhận của mỗi người.

Đoàn Quỳnh Như chia sẻ, hội họa đến với cô có thể hình dung như một loại trái cây sau bao ngày hội tụ đủ nắng, gió, mưa sa, rồi quả dần chín mọng và lên men, đó là một tiến trình tự nhiên.

Đoàn Quỳnh Như sinh năm 1978, lớn lên bên dòng Thạch Hãn (Quảng Trị) và có quê ngoại ở Bao Vinh, Huế. Cô từng có thời gian học văn hóa, du lịch ở Huế và trải qua nhiều công việc khác nhau trước khi sang Đức định cư vào năm 2010. Bên cạnh hội họa, tên tuổi của cô cũng gắn liền với thi ca và kịch bản phim.

Triển lãm mở cửa đến 23/8.

N. MINH
