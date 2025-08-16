Triển lãm thành tựu đất nước mở cửa miễn phí phục vụ Nhân dân

Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia-nơi diễn ra các hoạt động của triển lãm thành tựu đất nước.

Diễn ra từ ngày 28/8 đến hết 5/9 tại Nhà Kim Quy, Nhà Vuông khối A cùng các khu vực sân Tây, Nam, Đông, triển lãm giới thiệu thành tựu phát triển của đất nước trong nhiều lĩnh vực. Tham gia có các ban, bộ, ngành Trung ương, 34 tỉnh, thành phố cùng các doanh nghiệp nhà nước và tư nhân tiêu biểu. Song song các hoạt động trưng bày là các chương trình nghệ thuật, diễn đàn, hội thảo, giao lưu, trải nghiệm phong phú.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, triển lãm không chỉ là sự kiện chính trị-văn hóa quan trọng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, đoàn kết toàn dân.

Với không gian trưng bày đa dạng và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động, triển lãm thành tựu đất nước là dịp để nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế nhìn lại chặng đường 80 năm vẻ vang của dân tộc đồng thời khẳng định khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong thời gian diễn ra triển lãm, nhân dân và du khách được tham quan, thưởng thức biểu diễn, giao lưu của các đoàn nghệ thuật, chương trình tọa đàm, trò chuyện, trải nghiệm ngành game và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn.

Cụ thể một số hoạt động nổi bật trong triển lãm phục vụ miễn phí nhân dân:

Lễ khai mạc được tổ chức lúc 9 giờ ngày 28/8 (thứ năm) tại Sân Bắc, Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ngày 29/8 (thứ sáu): Diễn đàn “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số”; hội thảo “Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì; chương trình nghệ thuật do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì tại Sân Bắc.

Ngày 30/8 (thứ bảy): 20 giờ, chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chủ trì tại Sân Bắc.

Ngày 31/8 (chủ nhật): 20 giờ, chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì tại Sân Bắc.

Ngày 1/9 (thứ hai): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Ngày 2/9 (thứ ba): 20 giờ, chương trình nghệ thuật do Ủy ban nhân dân thành phố Huế chủ trì.

Ngày 3/9 (thứ tư): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

Ngày 4/9 (thứ năm): 9 giờ, Diễn đàn doanh nghiệp thành phố Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì.

Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ ngày 5/9 (thứ sáu) tại Sân Bắc với chương trình nghệ thuật “80 năm - Con đường vinh quang”. Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Thời gian phục vụ nhân dân từ 9 giờ đến 22 giờ, liên tục trong các ngày 28/8 đến hết 5/9.