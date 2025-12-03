OECD: Việt Nam duy trì nền tảng tăng trưởng tích cực trong giai đoạn 2026-2027

Tiêu dùng là một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới tháng 12/2025, trong đó đánh giá kinh tế toàn cầu tiếp tục thể hiện khả năng chống chịu, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố dễ tổn thương.

Đối với Việt Nam, OECD nhận định tăng trưởng duy trì tích cực trong năm 2025, với GDP thực tăng 8,2% trong năm tính đến quý III/2025. Các động lực tăng trưởng chính gồm tiêu dùng cuối, đầu tư và xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ.

Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,2%, thấp kỷ lục từ quý III/2024; tình trạng thiếu việc làm giảm mạnh; tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng.

Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 15,5% trong 9 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ 2024, bất chấp bất ổn chính sách toàn cầu. Riêng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, vốn chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, đã tăng 27,7% trong cùng giai đoạn.

OECD đánh giá dòng vốn FDI tiếp tục tăng đều từ giữa năm 2023 và là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam.

Trong 2 năm tiếp theo, OECD dự báo tăng trưởng GDP thực của Việt Nam có thể sẽ bị tác động do cầu bên ngoài yếu hơn khiến xuất khẩu chịu ảnh hưởng.

Tuy nhiên, tiêu dùng cá nhân dự báo vẫn tăng nhờ mức lương thực tế và việc làm cải thiện, cùng với việc đầu tư sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi gia tăng đầu tư công và điều kiện tài chính thuận lợi.

OECD cũng cảnh báo rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng sẽ gia tăng nếu rào cản thương mại tiếp tục được nâng lên hoặc nếu các diễn biến chính sách thương mại và thuế quan làm giảm sức hấp dẫn của Việt Nam đối với nhà đầu tư.

OECD đánh giá chính sách tiền tệ hiện ở trạng thái nới lỏng, bắt đầu từ tháng 6/2023 thông qua giảm lãi suất và đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Trong bối cảnh giá cả có xu hướng tăng, OECD khuyến nghị Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát áp lực lạm phát và có thể điều chỉnh hỗ trợ nếu cần thiết.

Về tài khóa, chi đầu tư công sẽ tiếp tục đóng vai trò kích thích tăng trưởng trong ngắn hạn, nhằm bù đắp việc giải ngân thấp hơn kế hoạch trong các năm trước. Tuy nhiên, khi áp lực lạm phát tăng, OECD cho rằng cần dần hướng đến lập trường tài khóa trung tính hơn.

Việc giảm thuế VAT từ 10% xuống 8% dự kiến kết thúc vào cuối năm 2026. Bên cạnh đó, việc tăng lương hưu, lương tối thiểu, giá dịch vụ công cũng như điều chỉnh VAT sẽ tạo áp lực lạm phát trong giai đoạn 2026-2027.

OECD nhận định năng suất và hiệu quả kinh tế của Việt Nam có thể được củng cố thông qua một loạt cải cách. Theo đó, việc chuyển sang cơ chế điều hành tiền tệ dựa nhiều hơn vào tín hiệu giá sẽ giúp tăng khả năng chống chịu của nền kinh tế và cải thiện phân bổ vốn.

Tổ chức này cũng khuyến nghị tạo động lực giảm quy mô lao động phi chính thức, hiện chiếm khoảng 2/3 lực lượng lao động, nhằm mở rộng độ bao phủ an sinh xã hội và nâng năng suất chung của nền kinh tế.

Ngoài ra, cải cách thể chế, mở rộng cạnh tranh và thu hút FDI vào lĩnh vực dịch vụ, sẽ thúc đẩy các ngành sản xuất giá trị gia tăng cao hơn, tạo sân chơi bình đẳng hơn cho khu vực tư nhân, từ đó cho phép nguồn lực dịch chuyển đến các doanh nghiệp có năng suất cao hơn.

OECD đánh giá Việt Nam nằm trong nhóm các nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất châu Á. Dù triển vọng ngắn hạn chịu ảnh hưởng từ các rủi ro thương mại và bất định chính sách toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì nền tảng tăng trưởng tích cực, với dư địa cải cách để củng cố đà phục hồi và tăng trưởng.