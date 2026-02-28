Cơ hội lan tỏa và quảng bá giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên

Liên hoan cồng chiêng quốc tế tại tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ diễn ra vào quý 4/2026 tới đây. (Ảnh: TTXVN)

Theo Kế hoạch triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2026 vừa được ban hành, Liên hoan cồng chiêng quốc tế tại tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức tại Quảng trường Đại đoàn kết, phường Pleiku.

Sự kiện sẽ có sự tham gia của các đoàn nghệ nhân cồng chiêng trong tỉnh, một số địa phương trong nước và các đoàn quốc tế đến từ một số quốc gia khu vực châu Á có hoạt động giao lưu văn hóa.

Theo đó, việc tổ chức Liên hoan cồng chiêng quốc tế nằm trong tổng thể các nhiệm vụ triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 9/12/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Liên hoan cồng chiêng quốc tế không chỉ là dịp tôn vinh giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng mà còn là hoạt động đối ngoại văn hóa. Qua đó, góp phần giới thiệu hình ảnh cảnh sắc, văn hóa và con người Gia Lai ra thế giới.

Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội cho ngành du lịch địa phương. Hàng loạt hoạt động, chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc sẽ được tổ chức để thu hút khách tham quan. Và Liên hoan cồng chiêng quốc tế tại tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra vào quý IV/2026 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách.

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã duy trì triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đưa cồng chiêng trở thành sản phẩm văn hóa-du lịch đặc trưng. Có thể kể đến chương trình "Cồng chiêng cuối tuần-Thưởng thức và trải nghiệm" được tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy hằng tuần tại Quảng trường Đại đoàn kết, Quảng trường Nguyễn Tất Thành và một số địa điểm trên địa bàn đã tạo ra một không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách.

Ngoài ra, Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức vào tháng 4/2026 cũng sẽ là dịp hội tụ nghệ nhân các dân tộc, trình diễn cồng chiêng, tái hiện không gian lễ hội truyền thống, góp phần lan tỏa giá trị di sản trong đời sống đương đại.

Được biết, trong năm 2026, địa phương sẽ hoàn thành điều tra, kiểm kê, cập nhật dữ liệu về số lượng cồng chiêng, nghệ nhân trình diễn, truyền dạy, chỉnh chiêng và các đội văn nghệ quần chúng có sử dụng cồng chiêng trên địa bàn. Đồng thời, phục dựng một số nghi lễ, lễ hội truyền thống của đồng bào Bahnar, H’rê, gắn với số hóa tư liệu, đảm bảo giữ gìn nguyên vẹn bản sắc văn hóa.

Bên cạnh đó, các lớp truyền dạy đánh chiêng, chỉnh chiêng, bảo quản cồng chiêng cho người Bahnar, Jrai, Chăm, H’rê được triển khai tại cộng đồng và trong các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú có cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn tỉnh. Nội dung giảng dạy được nghiên cứu định chuẩn âm thanh, cấu trúc bộ chiêng phục vụ lễ hội và giảng dạy, góp phần trao truyền di sản cho thế hệ trẻ.

Gia Lai cũng đầu tư trưng bày Không gian văn hóa cồng chiêng tại Bảo tàng Pleiku, ứng dụng công nghệ số như: thực tế ảo, mã QR nhằm tăng tính tương tác, phục vụ khách tham quan trong Năm Du lịch quốc gia 2026. Việc hỗ trợ mua sắm cồng chiêng, trang phục, nhạc cụ truyền thống cho các làng, lắp đặt sân khấu thực cảnh phục vụ trình diễn thường kỳ cũng được triển khai, nhằm từng bước khôi phục và hoàn thiện không gian diễn xướng.

Năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn Gia Lai là địa phương đăng cai Năm Du lịch quốc gia trên cơ sở các tiêu chí về điều kiện tự nhiên, tài nguyên văn hóa, tiềm năng phát triển du lịch và sự sẵn sàng tổ chức sự kiện.