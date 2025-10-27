Vẻ đẹp Huế qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế

Rất nhiều cảnh sắc, danh thắng của Huế qua các góc chụp của các nhiếp ảnh gia được trưng bày tại triển lãm “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế”

Điểm nhấn của nhiếp ảnh

Được giới thiệu tại không gian trưng bày ngoài trời ở Trung tâm Nghệ thuật Điềm Phùng Thị (đường Lê Lợi, phường Thuận Hóa), 200 bức ảnh giúp người xem có cơ hội chiêm ngưỡng cảnh sắc, đất trời và thiên nhiên Việt Nam qua những tác phẩm tuyệt đẹp. Ngoài tác phẩm được các tác giả tự chụp ở nhiều vùng miền trên đất nước Việt Nam, Ban tổ chức còn tổ chức một tour sáng tác thực tế ngay tại Huế vào cuối tháng 5 năm nay. Vì thế, không khó để bắt gặp những tác phẩm đặc trưng, mang sắc màu riêng của Huế với những địa danh quen thuộc như Hoàng thành, lăng tẩm, đền đài, đầm phá, làng nghề truyền thống, vịnh đẹp thế giới... đan xen cuộc sống đời thường.

Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc ấn tượng, về điện Huệ Nam, thiếu nữ Huế bên di sản, Đại Nội, nghệ nhân dệt thổ cẩm zèng, phá Tam Giang - Cầu Hai trong những sớm mai bình yên. Mỗi tác phẩm là cảm nhận, ở nhiều chiều kích không gian, thời gian, cho thấy tình cảm, sự rung động của người cầm máy trước cảnh sắc của vùng đất mang đậm dấu ấn di sản. Nếu như các nhiếp ảnh gia lần đầu tiên đến Huế sáng tác tỏ rõ sự hào hứng, tươi mới thì với những nghệ sĩ lớn lên và có nhiều trải nghiệm ở vùng đất này, mọi khoảnh khắc như ngấm sâu.

Nhiếp ảnh gia Lê Đình Hoàng (TP. Huế) - người có tác phẩm được trưng bày và trao giải thưởng tại triển lãm “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” đã không khỏi xúc động, lẫn bất ngờ khi được xướng tên. Hoàng để lại dấu ấn với tác phẩm “Sông Hương - ngày hội điện Huệ Nam” với góc ảnh vô cùng ấn tượng.

“Với mình đô thị Huế như một bài thơ. Những công trình kiến trúc di sản, cho đến cảnh sắc thiên nhiên, hay đơn giản là một khoảnh khắc của đời thường… cũng khiến mình rung động. Nắng có cái đẹp của nắng, mưa cũng có cái hồn của mưa. Do vậy, chụp về Huế tưởng đơn giản nhưng không hề đơn giản”, Hoàng chia sẻ và cho rằng, chụp ảnh về vùng đất mình đang sống như một “sứ mệnh” vừa là niềm đam mê, vừa quảng bá Huế.

Xây dựng “thương hiệu quốc gia” cho nhiếp ảnh Việt Nam

Trong số 20 tác phẩm được trao giải lần này, góc ảnh về Huế chiếm phần nhiều. Có thể kể đến như “Festival Huế” (Nguyen Hai, Mỹ), “Nhịp thở đầm phá” (Lê Ngọc Huy, Việt Nam), “Vàng son một thuở” (Lê Tấn Thanh, Việt Nam), “Sắc Dèng - Hồn thổ cẩm A Lưới” (Từ Thành, Việt Nam), “Khách du lịch thăm lăng Khải Định” (Nguyen An Thi, Mỹ).

Theo Ban tổ chức, sự kiện này có sức cuốn hút mạnh mẽ đối với các nhiếp ảnh gia, thông qua con số hơn 6.000 tác phẩm của hơn 400 tác giả đến từ 16 quốc gia gửi về tham dự trước khi chọn ra 200 tác phẩm trưng bày và 20 tác phẩm trao giải.

Ông Hồ An Phong - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng, đây là sự kiện nghệ thuật đặc biệt, nhằm xây dựng “thương hiệu quốc gia” cho nhiếp ảnh Việt Nam. Không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, mà qua đó còn tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế, góp phần làm phong phú cho hoạt động của Năm Du lịch quốc gia tại Huế năm 2025. Những tác phẩm này còn làm giàu thêm bộ ảnh cho Huế, phục vụ quảng bá văn hóa, du lịch Huế.

Nói thêm về các tác phẩm được trưng bày và trao thưởng, ông Phong khẳng định đó là ảnh đẹp, mang đến những cảm nhận sâu sắc về thiên nhiên, đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. “Các tác phẩm này đã góp phần quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam nói chung và TP. Huế nói riêng. Xa hơn còn thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Việt Nam và TP. Huế, góp phần phát triển du lịch, kinh tế - xã hội”, ông Phong chia sẻ.

Theo lãnh đạo UBND TP. Huế, việc Huế được chọn đăng cai “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” không chỉ khẳng định vị thế của thành phố trên bản đồ văn hóa du lịch, qua đó còn tạo nhịp cầu kết nối, giao lưu văn hóa, khơi nguồn cảm hứng sáng tạo, tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.