Hoàng cung Huế lung linh trong đêm rằm Trung thu

HNN.VN - Tối 6/10, tại không gian cổ kính của Phủ Nội Vụ - Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức chương trình “Trung thu Hoàng cung Huế 2025”, một trong những điểm nhấn văn hóa nằm trong khuôn khổ Festival Huế 2025.

Tham dự có UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cùng hàng ngàn người dân và du khách, đặc biệt là các em nhỏ. 

Trong tiết trời dịu mát của đêm rằm tháng 8, hàng trăm chiếc đèn lồng rực rỡ được sắp đặt khéo léo biến không gian Phủ Nội Vụ thành một thế giới lung linh, huyền ảo, tái hiện khung cảnh Trung thu cung đình xưa. Dưới ánh trăng vàng, người dân và du khách cùng nhau hòa mình vào không khí lễ hội, thưởng lãm không gian nghệ thuật đèn lồng và tham gia các hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống của đất Cố đô.

Đặc biệt, chương trình “Đêm rằm Hoàng cung” đem đến cho du khách và các em nhỏ các tiết mục diễn xướng cung đình đặc sắc, như múa "Lân mẫu xuất lân nhi", Ngũ hổ hí và Long hổ hội, múa phụng, trích đoạn tuồng "Na tra đại náo thuỷ cung", múa lục triệt hoa mã đăng... do các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế biểu diễn cùng tiết mục rước đèn tháng 8, phá cỗ Trung thu dành cho các em thiếu nhi. Chương trình đã tạo nên một bữa tiệc nghệ thuật đầy cảm xúc giữa lòng di sản.

Đưa gia đình ra Huế du lịch dịp Trung thu, chị Minh Hằng, du khách đến từ Đà Nẵng, chia sẻ: “Đón Trung thu ngay trong khu kinh thành cổ kính là một trải nghiệm đặc biệt. Các con tôi rất thích và ấn tượng khi được ngắm những chiếc đèn lồng rực rỡ, xem các tiết mục múa cung đình và hiểu thêm về nét văn hóa truyền thống của người Việt”.

Tương tự, lần đầu tham dự lễ hội Trung thu tại Huế, chị Jewlan, du khách người Pháp, hào hứng: “Thật tuyệt vời! Đây là một hoạt động văn hóa đậm chất phương Đông mà tôi chưa từng thấy ở đâu khác”.

Ngoài không gian đèn lồng truyền thống Huế, chương trình còn có không gian giới thiệu các tác phẩm đèn mây tre đan Bao La, đèn xếp CAN Studio, đèn nghệ thuật của các nghệ nhân đến từ tỉnh Gifu (Nhật Bản). Bên cạnh đó, các trò chơi cung đình như Đầu hồ, Bài vụ, Xăm hường, viết thư pháp… thu hút đông đảo du khách tham gia, mang đến những phút giây vừa vui tươi vừa đậm chất văn hóa.

“Trung thu Hoàng cung Huế 2025” mở cửa miễn phí trong hai đêm 6 và 7/10 (15 và 16/8 âm lịch), mang đến cho người dân và du khách một mùa trăng trọn vẹn, vừa lung linh sắc đèn, vừa thấm đẫm hồn di sản Huế.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Tiết mục múa "Lân mẫu xuất lân nhi" 
 Hào hứng theo dõi các tiết mục tại chương trình
 Các bạn trẻ thích thú check in tại Không gian đèn lồng 
 Chiếc đèn độc đáo của làng nghề mây tre đan Bao La
Hướng dẫn gói bánh Pháp Lam
 Háo hức xem trưng bày những chiếc bánh cung đình tại không gian trải nghiệm
Không gian sân vườn lung linh 
Chiếu sáng nghệ thuật khu vực trước Phủ Nội Vụ
Tin, ảnh: Liên Minh
