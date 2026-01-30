Tết Nguyên tiêu cùng Hội thơ Hương Giang

Trình diễn các thi phẩm trong Ngày thơ Nguyên tiêu

Chương trình năm nay mang chủ đề “Trước biển lớn”, thu hút đông đảo hội viên và người yêu thơ tham dự, tạo nên không khí sinh hoạt thi ca ấm áp đầu xuân.

Nhà thơ Lê Viết Xuân, Chủ tịch Hội thơ Hương Giang cho biết, Ngày thơ Nguyên tiêu nhiều năm qua đã trở thành sinh hoạt văn hóa quen thuộc của người làm thơ Huế mỗi dịp Rằm tháng Giêng, góp phần lan tỏa tình yêu thi ca trong cộng đồng.

Hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24, chương trình tiếp tục duy trì không gian “vườn thơ Hương Giang”, nơi các thi phẩm về mùa xuân và xứ Huế được thể hiện bằng thư pháp, treo dọc lối vườn Tịnh Tâm. Được dàn dựng đan xen giữa thơ và nhạc, chiều Nguyên tiêu mang đến bầu không khí nhẹ nhàng, ấm áp. Nhiều sáng tác mới hướng về quê hương, đất nước và vẻ đẹp Huế đã nhận được sự đồng cảm của người nghe.

Chiều thơ Nguyên tiêu Xuân Bính Ngọ tiếp tục khẳng định sức sống của thơ ca và vai trò của Ngày thơ Việt Nam trong đời sống văn hóa Huế.