80 năm mỹ thuật Huế

Bìa của cuốn sách

Sách được tuyển chọn công phu với 100 họa sĩ và 100 tác phẩm mỹ thuật, với tên tuổi các bậc tiền bối (Tôn Thất Sa, Nguyễn Khoa Toàn, Phi Hùng, Tôn Thất Đào, Lê Yên, Phạm Đăng Trí, Đỗ Kỳ Hoàng, Hải Bằng, Phan Xuân Sanh, Trường Thiên, Đinh Cường, Tôn Thất Văn, Dương Đình Sang, Bửu Chỉ, Vĩnh Phối và Trương Bé) và đội ngũ kế cận: Đặng Mậu Tựu, Đặng Mậu Triết, Phan Thanh Bình, Phan Hải Bằng, Võ Quang Phát, Võ Quang Hoành, Đặng Thị Thu An, Nguyễn Thiện Đức, Đỗ Văn Lân, Hoàng Thanh Phong, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Kỳ Huy, Hà Văn Sáu, Lê Bá Cang, Huỳnh Thị Tường Vân…

80 năm qua, mỹ thuật Huế đã hình thành nên những giá trị thẩm mỹ gắn với những đặc điểm địa lý, lịch sử và tâm khí con người nơi đây. Nổi bật trong các tác phẩm mỹ thuật xứ Huế là sự dung hòa giữa con người với thiên nhiên, cảnh quan, không gian kiến trúc cổ với những tác phẩm tạo hình đa dạng, giàu sắc thái thẩm mỹ, sinh động của vùng đất xứ Huế xưa và nay.

Điều này được thể hiện qua một số tác phẩm của các họa sĩ như: Cửa chính Trường Quốc Học của họa sĩ Tôn Thất Sa; Bến đò Tuần của họa sĩ Phi Hùng; Người suối bạc của họa sĩ Phạm Đăng Trí; Thiếu nữ Huế của họa sĩ Đinh Cường; Thành phố môi trường của họa sĩ Vĩnh Phối; Trái tim mặt trời của họa sĩ Bửu Chỉ, Một thời vàng son của họa sĩ Nguyễn Ánh Dương, Âm sắc Huế của họa sĩ Hà Văn Chước, Vàng son của họa sĩ Nguyễn Đình Long… cùng nhiều đề tài khác liên quan đến thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người Huế.

Một thế mạnh của mỹ thuật Huế trong 80 năm qua là ngay từ những ngày đầu sau khi Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, Huế đã quy tụ đáng kể các nghệ sĩ tạo hình trong đội ngũ văn nghệ sĩ của chế độ mới và họ đã có nhiều đóng góp cho việc củng cố, xây dựng nền văn hóa dân tộc. Trải qua những biến động lịch sử, mỹ thuật Huế đã có những bước phát triển thăng trầm và tất cả hiện rõ trong các tác phẩm nghệ thuật in đậm dấu ấn thời đại.

Trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế nay là Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế, đã đào tạo nên nhiều thế hệ họa sĩ, nhà điêu khắc. Bên cạnh đó, nhiều họa sĩ trưởng thành từ Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế đã tập hợp thành đội ngũ lớn mạnh.

Trong cuốn sách “80 năm (1945 - 2025) mỹ thuật Huế”, nhiều họa sĩ với những tranh lụa về thiếu nữ nhẹ nhàng, trữ tình, những tranh sinh hoạt, phong cảnh trong sắc màu trầm mang hơi thở của thành quách cổ kính, rêu phong, những tranh đồ họa (khắc gỗ, in kim loại...), những tác phẩm sơn mài về phong cảnh Huế, lễ hội cung đình, có chiều sâu tư tưởng với kỹ thuật sơn mài độc đáo.

Ở lời giới thiệu của cuốn sách, PGS.TS. Phan Thanh Bình nhận định: Những thành quả sáng tạo của mỹ thuật xứ Huế phản ánh sự phát triển của một dòng nghệ thuật có những pha trộn hài hòa qua quá trình lịch sử của vùng đất này. Trải qua quá trình lao động, sáng tạo không ngừng, nỗ lực xây dựng văn hóa nói chung, mỹ thuật xứ Huế nói riêng, những thế hệ nghệ sĩ tạo hình Huế đã luôn mạnh mẽ vươn lên chinh phục và sáng tạo nhằm thỏa mãn những khát vọng, những yêu cầu thẩm mỹ của thời đại. Mỹ thuật Huế phản ánh một thực tại rất đặc trưng đó là sự hòa hợp và tiếp nối, đan xen giữa các thế hệ nghệ sĩ tạo hình và cùng gặp nhau ở sự khai mở những giá trị văn hóa mỹ thuật xứ Huế...