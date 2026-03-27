Thúc đẩy giao lưu, hợp tác phụ nữ các nước Mekong-Lan Thương

Tọa đàm trong khuôn khổ Hoạt động giao lưu phụ nữ "Tuần lễ Mekong-Lan Thương" năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Gần 100 đại biểu, gồm Đoàn đại biểu phụ nữ và đại diện Tổng Lãnh sự quán, đại biểu lưu học sinh nữ các nước Mekong-Lan Thương tại Quảng Tây, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ một số tỉnh của Trung Quốc và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã tham dự sự kiện.

Tại tọa đàm trong khuôn khổ hoạt động lần này, các đại biểu đã cùng ôn lại tình hữu nghị lâu đời và sâu sắc giữa phụ nữ các nước Mekong-Lan Thương và trao đổi kinh nghiệm về sự tham gia của phụ nữ vào các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và bền vững.

Kể từ khi thiết lập cơ chế hợp tác Mekong-Lan Thương đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Tây và các tổ chức phụ nữ của các nước Mekong đã không ngừng tăng cường hợp tác thiết thực, đạt được kết quả tốt đẹp trong xây dựng cơ chế, nâng cao năng lực, bảo vệ quyền lợi phụ nữ và trao đổi văn hóa.

Các đại biểu khẳng định những thành tựu tích cực của phụ nữ các nước Mekong-Lan Thương trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội và thúc đẩy tiến bộ khu vực; cho rằng, sự kiện lần này đã góp phần xây dựng hiệu quả sự đồng thuận và làm phong phú thêm nội dung hợp tác giữa các tổ chức phụ nữ; coi hoạt động giao lưu phụ nữ "Tuần lễ Mekong-Lan Thương" như một cơ hội để tăng cường hơn nữa giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa phụ nữ khu vực trong các lĩnh vực như thúc đẩy bình đẳng giới, chăm sóc trẻ em và gia đình, trao quyền cho phụ nữ phát triển thông qua công nghệ số, hỗ trợ phụ nữ tham gia khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, chia sẻ thành quả phát triển khu vực; tạo động lực để viết nên một chương mới về tình láng giềng tốt đẹp và hữu nghị giữa các nước Mekong-Lan Thương; đồng thời thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển của khu vực.

Trong khuôn khổ của sự kiện, đại biểu phụ nữ các nước đã tham quan triển lãm tranh và thư pháp của phụ nữ tại Trung tâm hoạt động phụ nữ và trẻ em Quảng Tây; trải nghiệm các di sản văn hóa phi vật thể và hàng thủ công của dân tộc thiểu số ở Quảng Tây.

Thông qua các hoạt động thực tế, các đại biểu phụ nữ được trải nghiệm những thành tựu phát triển của Quảng Tây, thảo luận về kinh nghiệm hợp tác và tìm kiếm cơ hội thúc đẩy giao lưu phụ nữ Mekong-Lan Thương.

* Trước đó, tại thành phố Bằng Tường, Quảng Tây cũng đã diễn ra hoạt động Liên hoan xuyên biên giới “Chị em biên giới tốt” Trung Quốc-Việt Nam với sự tham gia của khoảng 350 đại biểu phụ nữ đến từ 4 tỉnh biên giới Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Tại sự kiện, các nữ doanh nhân Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết các thỏa thuận hợp tác kinh tế-thương mại, bao gồm các lĩnh vực trọng điểm như thương mại điện tử xuyên biên giới dựa trên trí tuệ nhân tạo và chuỗi cung ứng xuyên biên giới.

Đại diện hai bên đã tham quan Trung tâm Giao lưu văn minh Trung Quốc và nước ngoài, trải nghiệm nghề thủ công làm thổ cẩm của dân tộc Choang, một di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc.

Đây là dịp để phụ nữ hai nước Việt Nam và Trung Quốc tăng cường tương tác, củng cố tình hữu nghị, tìm kiếm cơ hội hợp tác thiết thực, góp phần vào thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai bên không ngừng phát triển.

