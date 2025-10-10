Nối nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật

CLB Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế là nơi để những người yêu thơ Haiku gặp gỡ, chia sẻ sáng tác và cùng nhau lan tỏa nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật

Đưa Huế và Việt Nam vào thơ Haiku

Trong một lần giao lưu thơ giữa CLB Thơ Hương Giang, Huế và Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt - Hà Nội, ông Đinh Nhật Hạnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt - Hà Nội, đã giới thiệu về một thể thơ cực ngắn nhưng giàu sức gợi. Ông nói, đọc Haiku tưởng đơn giản, nhưng “càng ngẫm càng thấy hay”, càng lắng càng mở ra chiều sâu. Chính từ buổi gặp gỡ ấy, ý tưởng thành lập CLB Thơ Haiku Việt - Cố đô Huế được khơi dậy.

Cuối năm 2020, CLB ra đời với 27 hội viên. Đến nay, CLB đã có 56 thành viên, gồm nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư, văn nghệ sĩ, sinh viên… Sự đa dạng thành phần tạo nên một cộng đồng người yêu thơ phong phú sắc màu.

Không chỉ là nơi sáng tác và chia sẻ, CLB còn xuất bản 5 tập sách về Haiku, trong đó nổi bật là cuốn “Thắp đuốc bên dòng Hương”. Đây là tập thơ đầu tiên khẳng định sự hiện diện của Haiku trên mảnh đất Cố đô. Dự kiến cuối năm nay, CLB sẽ cho ra mắt cuốn kỷ yếu Haiku Việt - Cố đô Huế, ghi lại hành trình sáng tác và thành tựu của các hội viên.

Ông Lê Bá Đức, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Ban đầu chỉ là tò mò khi đọc vài bài thơ Haiku. Nhưng càng tìm hiểu, tôi càng bị cuốn hút bởi sự cô đọng và tinh tế. Tôi muốn thử đưa Huế và Việt Nam vào thể thơ Haiku xem liệu những điều rất gần gũi có thể hiện qua hình thức ngắn gọn ấy ra sao”.

Ngoài chủ đề hữu nghị, CLB Haiku Việt - Cố đô Huế còn khắc họa thiên nhiên và đời sống thường nhật. Những hình ảnh quen thuộc như trăng trên đỉnh Ngự Bình, tiếng chuông xa vọng, bóng dáng người mẹ già… đi vào Haiku bằng một thứ ngôn ngữ giản dị mà sâu lắng, khiến thể thơ của xứ sở hoa anh đào trở nên gần gũi với tâm hồn Việt.

Tiếp nối nhịp cầu

Nếu lớp hội viên lớn tuổi tìm thấy trong Haiku sự tĩnh lặng, thì lớp trẻ lại bước đến bằng sự háo hức khám phá. Trần Thị Phương Thương, một thành viên trẻ của CLB thơ Haiku Việt - Cố đô Huế bộc bạch: “Mình vốn thích học hỏi điều mới. Khi nghe nói đến thể thơ Haiku, mình tự hỏi tại sao thể thơ này lại đặc biệt. Tò mò đưa mình đến với CLB, rồi mình nhận ra thể thơ này cực ngắn nhưng đầy ý nghĩa”.

Qua những lần sinh hoạt, Phương Thương hiểu thêm nhiều điều về văn hóa Nhật Bản, đồng thời chiêm nghiệm sâu hơn về văn hóa Huế và Việt Nam. Với Thương, Haiku vừa là “sân chơi thư giãn”, vừa là nơi rèn luyện năng khiếu. “Mình mong trong tương lai, nhiều người sẽ biết đến Haiku hơn, giúp hiểu hơn về nước Nhật và càng thêm gắn bó với quê hương mình”, Thương nói.

Không chỉ Phương Thương, nhiều bạn trẻ khác cũng tìm thấy trong Haiku sự mới mẻ. Họ sáng tác, chia sẻ, thử nghiệm những cách diễn đạt riêng, khiến thể thơ Haiku ở Huế ngày càng đa thanh. Trong khi đó, những hội viên gắn bó như ông Nguyễn Đắc Trung xem thể thơ cực ngắn của Nhật như một điểm tựa tinh thần. Ông tâm sự: “Mỗi bài thơ Haiku mở ra một khoảng lặng để suy ngẫm, giúp tôi giữ được sự cân bằng trong cuộc sống hiện đại”.

Sau 5 năm, phong trào Haiku ở Huế minh chứng được sức sống bền bỉ. Từ vài chục thành viên ban đầu, CLB nay đã trở thành một cộng đồng gắn kết, nơi những người yêu thơ tìm đến để sẻ chia, để lắng lại và để cùng nhau bắc thêm những nhịp cầu văn hóa. Không chỉ hội viên trực tiếp tại Huế, CLB còn có thành viên tham gia trực tuyến từ nhiều địa phương khác, tạo nên sự kết nối rộng rãi và giúp thơ Haiku lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Trên đất Huế, nơi sông Hương, núi Ngự đã in dấu trong thơ ca Việt Nam, thơ Haiku lặng lẽ “nở hoa”. Những vần thơ ngắn gọn, tinh tế ấy góp phần làm giàu thêm văn học quê hương, đồng thời trở thành một “nhịp cầu” bền lâu nối kết hai nền văn hóa Việt Nam và Nhật Bản.