  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 29/06/2026 05:45

Đưa âm nhạc lên nền tảng số

HNN - Giữa tháng 4 vừa qua, một workshop về phát hành âm nhạc được tổ chức tại Huế đã thu hút đông đảo nghệ sĩ trẻ và những người theo đuổi con đường làm nhạc độc lập.

Phan Huy Thành & những ca khúc đời thường xứ HuếTiếng trống Djembe ở Huế Đêm nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ Pháp và Hàn Quốc

Tại workshop, nhiều câu hỏi được đặt ra, từ việc đưa sản phẩm lên Spotify, Apple Music hay YouTube, đăng tải các bản cover, cho đến cách bảo vệ doanh thu từ sản phẩm âm nhạc cho thấy, ngày càng có nhiều người trẻ Huế sáng tác, sản xuất và muốn phát hành nhạc nhưng không phải ai cũng biết cách đưa sản phẩm của mình đến với khán giả một cách chuyên nghiệp.

Hình ảnh tại workshop 

Thiếu kiến thức hơn là thiếu đam mê

Những năm gần đây, đời sống âm nhạc của giới trẻ Huế trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của nhiều ban nhạc, nghệ sĩ độc lập và những dự án âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, việc hoàn thành một bài hát và phát hành một sản phẩm âm nhạc lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tại workshop, Hạnh Linh, đại diện của TuneCore tại Việt Nam, cho biết phát hành âm nhạc hiện nay không đơn thuần là tải một file nhạc lên internet. Một sản phẩm muốn được phân phối trên các nền tảng số cần đáp ứng nhiều yêu cầu về định dạng âm thanh, chất lượng âm thanh, hình ảnh bìa sản phẩm, thông tin nghệ sĩ cũng như các yếu tố liên quan đến bản quyền.

Thông qua buổi chia sẻ, nhiều nghệ sĩ trẻ lần đầu được tiếp cận một cách hệ thống quy trình phát hành âm nhạc trên các nền tảng nghe nhạc phổ biến như Spotify, Apple Music hay YouTube. Đây là những nền tảng quen thuộc với khán giả nhưng lại khá mới mẻ với nhiều người đang bắt đầu hành trình phát hành sản phẩm của riêng mình.

Không ít người tham dự cho biết họ từng nghĩ chỉ cần có một bài hát hay là đủ. Nhưng khi bắt tay vào thực hiện mới nhận ra việc phát hành nhạc trong thời đại số đòi hỏi thêm rất nhiều kiến thức liên quan đến nền tảng, bản quyền, dữ liệu sản phẩm và doanh thu.

Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến bản quyền đang là mối quan tâm của nhiều nghệ sĩ trẻ. Cover một ca khúc có cần xin phép hay không? Đăng sản phẩm lên các nền tảng số có thể gặp những rủi ro gì? Doanh thu từ lượt nghe sẽ được phân chia như thế nào? Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại là khoảng trống kiến thức mà nhiều người trẻ đang gặp phải.

Người trẻ tự tìm đường

Đình Nguyên, thủ lĩnh ban nhạc Nokar cho biết, mong muốn phát hành nhạc đã xuất hiện từ những ngày đầu nhóm thành lập vào khoảng năm 2020. Tuy nhiên, để biến mong muốn ấy thành sản phẩm hoàn chỉnh lại là hành trình không hề dễ dàng. “Đây là mong muốn từ khi bước chân vào nhạc của em, cùng với những người bạn đầu tiên của Nokar”, Nguyên tâm sự.

Theo Nguyên, ngoài khó khăn về kỹ năng hòa âm, phối khí trong làm nhạc, việc tiếp cận các nền tảng phát hành cũng từng là trở ngại lớn với nhóm. “Trong thời gian đầu, khi những nền tảng hỗ trợ nghệ sĩ phát hành chưa được quảng bá rộng rãi thì em cũng lo lắng và không biết phải phát hành như thế nào cho đúng quy trình”, Nguyên nói.

Theo thành viên Nokar, môi trường âm nhạc Huế chỉ mới phát triển vài năm gần đây nên cơ hội để người trẻ tiếp cận với các đơn vị phát hành chuyên nghiệp vẫn còn khá hạn chế vì thiếu sự kết nối và người dẫn dắt.

Câu chuyện của Nokar không phải trường hợp cá biệt. Tuấn Phong, ca sĩ của ban nhạc OpenEyes cho biết, khó tiếp cận thị trường là những vấn đề đã cản bước rất nhiều bạn trẻ trên con đường theo đuổi âm nhạc. Bên cạnh đó, theo nam nghệ sĩ trẻ, cộng đồng âm nhạc Huế hiện vẫn còn khá nhỏ và rời rạc, thiếu những không gian để gặp gỡ, học hỏi và trao đổi chuyên môn. Điều đó khiến nhiều người trẻ dễ mông lung trong việc định hướng con đường âm nhạc của mình.

Trong thời đại nghe nhạc số, cơ hội tiếp cận khán giả chưa bao giờ rộng mở như hiện nay. Chỉ cần một đoạn nhạc chạm đến cảm xúc người nghe, một sản phẩm hoàn toàn có thể lan tỏa trên TikTok, Spotify hay YouTube. Tuy nhiên, cơ hội lớn cũng đồng nghĩa với áp lực cạnh tranh lớn hơn. Giữa “biển” nội dung khổng lồ trên các nền tảng số, nghệ sĩ trẻ không chỉ cần sáng tác hay mà còn phải hiểu cách vận hành của thị trường âm nhạc hiện đại, biết bảo vệ bản quyền và quản lý quyền lợi từ chính sản phẩm của mình.

Bài, ảnh: Phạm Phước Châu
 Từ khóa:
âm nhạcnền tảng sốban nhạc
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giọng ca đại ngàn giữa lòng Cố đô

Sinh năm 2003, H’La Vi Bkrông, cô gái người Ê Đê đến từ Đắk Lắk, đang ở chặng cuối của hành trình sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Chọn Huế để học, La Vi mang theo không chỉ ước mơ học tập mà còn cả một tình yêu âm nhạc được nuôi dưỡng từ nhỏ.

Giọng ca đại ngàn giữa lòng Cố đô
Bản hòa âm giữa mây trời Bạch Mã

Trong không gian dịu mát của núi rừng Bạch Mã, dưới bầu trời đầy sao và bên dòng suối róc rách giữa thiên nhiên hùng vĩ, nhóm bạn trẻ thuộc Hồn Việt Event mang đến cho du khách một đêm nhạc giàu cảm xúc với chương trình Bản Hòa Âm số 5: Chúng ta có hẹn với mây trời.

Bản hòa âm giữa mây trời Bạch Mã
Phát triển nền tảng số và dịch vụ số, chuyển hoạt động lên môi trường số

Ngày 5/6, tại Ninh Bình, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức Diễn đàn quốc gia số Việt Nam 2026 (Vietnam Digital Summit 2026) với chủ đề “Phát triển nền tảng số và dịch vụ số, chuyển hoạt động lên môi trường số”.

Phát triển nền tảng số và dịch vụ số, chuyển hoạt động lên môi trường số
Giữ tiếng Pa Cô trên nền tảng số

Khi tiếng Pa Cô vang lên trên nền tảng số, khi lịch sử được tái hiện bằng công nghệ thực tế ảo, những giá trị văn hóa truyền thống của A Lưới cũng đang tìm được con đường mới để gìn giữ và lan tỏa bền vững trong thời đại số. Điều đặc biệt, đó lại là một sáng tạo khoa học của một nhóm học sinh tại vùng cao này.

Giữ tiếng Pa Cô trên nền tảng số
Đồng hành đưa an sinh xã hội lên nền tảng số

Từ đồng bằng đến vùng sâu, vùng xa, lực lượng công an cơ sở tại TP. Huế đang ngày ngày hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Qua đó, góp phần đưa các chính sách an sinh đến gần hơn với người dân bằng nền tảng số.

Đồng hành đưa an sinh xã hội lên nền tảng số

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top