Đưa âm nhạc lên nền tảng số

Tại workshop, nhiều câu hỏi được đặt ra, từ việc đưa sản phẩm lên Spotify, Apple Music hay YouTube, đăng tải các bản cover, cho đến cách bảo vệ doanh thu từ sản phẩm âm nhạc cho thấy, ngày càng có nhiều người trẻ Huế sáng tác, sản xuất và muốn phát hành nhạc nhưng không phải ai cũng biết cách đưa sản phẩm của mình đến với khán giả một cách chuyên nghiệp.

Hình ảnh tại workshop

Thiếu kiến thức hơn là thiếu đam mê

Những năm gần đây, đời sống âm nhạc của giới trẻ Huế trở nên sôi động hơn với sự xuất hiện của nhiều ban nhạc, nghệ sĩ độc lập và những dự án âm nhạc mang dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, việc hoàn thành một bài hát và phát hành một sản phẩm âm nhạc lại là hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Tại workshop, Hạnh Linh, đại diện của TuneCore tại Việt Nam, cho biết phát hành âm nhạc hiện nay không đơn thuần là tải một file nhạc lên internet. Một sản phẩm muốn được phân phối trên các nền tảng số cần đáp ứng nhiều yêu cầu về định dạng âm thanh, chất lượng âm thanh, hình ảnh bìa sản phẩm, thông tin nghệ sĩ cũng như các yếu tố liên quan đến bản quyền.

Thông qua buổi chia sẻ, nhiều nghệ sĩ trẻ lần đầu được tiếp cận một cách hệ thống quy trình phát hành âm nhạc trên các nền tảng nghe nhạc phổ biến như Spotify, Apple Music hay YouTube. Đây là những nền tảng quen thuộc với khán giả nhưng lại khá mới mẻ với nhiều người đang bắt đầu hành trình phát hành sản phẩm của riêng mình.

Không ít người tham dự cho biết họ từng nghĩ chỉ cần có một bài hát hay là đủ. Nhưng khi bắt tay vào thực hiện mới nhận ra việc phát hành nhạc trong thời đại số đòi hỏi thêm rất nhiều kiến thức liên quan đến nền tảng, bản quyền, dữ liệu sản phẩm và doanh thu.

Đặc biệt, những vấn đề liên quan đến bản quyền đang là mối quan tâm của nhiều nghệ sĩ trẻ. Cover một ca khúc có cần xin phép hay không? Đăng sản phẩm lên các nền tảng số có thể gặp những rủi ro gì? Doanh thu từ lượt nghe sẽ được phân chia như thế nào? Những câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy lại là khoảng trống kiến thức mà nhiều người trẻ đang gặp phải.

Người trẻ tự tìm đường

Đình Nguyên, thủ lĩnh ban nhạc Nokar cho biết, mong muốn phát hành nhạc đã xuất hiện từ những ngày đầu nhóm thành lập vào khoảng năm 2020. Tuy nhiên, để biến mong muốn ấy thành sản phẩm hoàn chỉnh lại là hành trình không hề dễ dàng. “Đây là mong muốn từ khi bước chân vào nhạc của em, cùng với những người bạn đầu tiên của Nokar”, Nguyên tâm sự.

Theo Nguyên, ngoài khó khăn về kỹ năng hòa âm, phối khí trong làm nhạc, việc tiếp cận các nền tảng phát hành cũng từng là trở ngại lớn với nhóm. “Trong thời gian đầu, khi những nền tảng hỗ trợ nghệ sĩ phát hành chưa được quảng bá rộng rãi thì em cũng lo lắng và không biết phải phát hành như thế nào cho đúng quy trình”, Nguyên nói.

Theo thành viên Nokar, môi trường âm nhạc Huế chỉ mới phát triển vài năm gần đây nên cơ hội để người trẻ tiếp cận với các đơn vị phát hành chuyên nghiệp vẫn còn khá hạn chế vì thiếu sự kết nối và người dẫn dắt.

Câu chuyện của Nokar không phải trường hợp cá biệt. Tuấn Phong, ca sĩ của ban nhạc OpenEyes cho biết, khó tiếp cận thị trường là những vấn đề đã cản bước rất nhiều bạn trẻ trên con đường theo đuổi âm nhạc. Bên cạnh đó, theo nam nghệ sĩ trẻ, cộng đồng âm nhạc Huế hiện vẫn còn khá nhỏ và rời rạc, thiếu những không gian để gặp gỡ, học hỏi và trao đổi chuyên môn. Điều đó khiến nhiều người trẻ dễ mông lung trong việc định hướng con đường âm nhạc của mình.

Trong thời đại nghe nhạc số, cơ hội tiếp cận khán giả chưa bao giờ rộng mở như hiện nay. Chỉ cần một đoạn nhạc chạm đến cảm xúc người nghe, một sản phẩm hoàn toàn có thể lan tỏa trên TikTok, Spotify hay YouTube. Tuy nhiên, cơ hội lớn cũng đồng nghĩa với áp lực cạnh tranh lớn hơn. Giữa “biển” nội dung khổng lồ trên các nền tảng số, nghệ sĩ trẻ không chỉ cần sáng tác hay mà còn phải hiểu cách vận hành của thị trường âm nhạc hiện đại, biết bảo vệ bản quyền và quản lý quyền lợi từ chính sản phẩm của mình.