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ClockThứ Năm, 02/07/2026 17:15

Kết nối "3 nhà", huy động nguồn lực khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

HNN.VN - Chiều 2/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo "Kết nối “3 nhà” - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Huế". Tham dự hội thảo có đồng chí Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, viện, trường, các nhà khoa học, doanh nghiệp trên địa bàn.

Kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP Kết nối viện - trường và doanh nghiệp: Chìa khóa đổi mới sáng tạo bền vữngĐóng góp của trí thức Huế trong đổi mới, sáng tạo, phát triển của thành phố

 Đại diện các bên tham gia trao đổi tại hội thảo

Tại hội thảo, Sở KH&CN giới thiệu tổng quan Nền tảng số kết nối "3 nhà". Nền tảng số này được vận hành tại địa chỉ https://3nha.hue.gov.vn/. Đây là môi trường số để các cơ quan nhà nước công bố các bài toán, nhu cầu, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn; đồng thời kết nối đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia, viện nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp trong thành phố cũng như trên phạm vi cả nước tham gia đề xuất giải pháp, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển sản phẩm và triển khai ứng dụng.

Thông qua nền tảng này, các cơ quan nhà nước có thể đề xuất vấn đề cần giải quyết; nhà khoa học đăng ký tham gia đề xuất giải pháp; doanh nghiệp đăng ký tham gia nghiên cứu, triển khai hoặc hỗ trợ giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh, kết nối "3 nhà" gồm Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo được triển khai hiệu quả, có tính ứng dụng cao. Thực tiễn quản lý và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố vẫn còn nhiều bài toán cần lời giải, từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, nâng cao năng suất nông nghiệp, cải thiện chất lượng dịch vụ công đến phát triển doanh nghiệp số.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, việc ra mắt Nền tảng số kết nối "3 nhà" là bước đi cụ thể, thiết thực nhằm thể chế hóa cơ chế "đặt hàng" nghiên cứu khoa học xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, góp phần khắc phục tình trạng nghiên cứu tách rời ứng dụng, cung chưa gặp cầu.

 Nhiều doanh nghiệp, nhà nghiên cứu nêu ý tưởng nhằm thúc đẩy kết nối 3 nhà

Để nền tảng phát huy hiệu quả, đồng chí Trần Hữu Thùy Giang đề nghị các cơ quan nhà nước, từ sở, ban, ngành đến UBND xã, phường, chủ động, nghiêm túc rà soát, cập nhật các vấn đề thực tiễn lên nền tảng, tránh hình thức, đối phó. Đồng thời, đề nghị cộng đồng khoa học, các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia xem đây là cơ hội gắn kết nghiên cứu với thực tiễn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo cần đặt bài toán, nhu cầu cụ thể, thiết thực lên nền tảng để tìm kiếm cơ hội hợp tác, phát triển sản phẩm gắn với nhu cầu thực tiễn của thành phố. Sở KH&CN tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành, kết nối các bên, đồng thời tham mưu chính sách ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác giữa ba chủ thể.

Trong khuôn khổ hội thảo, đại biểu đã nghe các tham luận, trao đổi về giải pháp giải các bài toán lớn của thành phố; vai trò của chính quyền địa phương, các hội khoa học kỹ thuật, trường đại học và doanh nghiệp trong kết nối; đề xuất, triển khai các giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển thành phố Huế trong giai đoạn mới. 

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG
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