Tiếng trống Djembe ở Huế

Michael biểu diễn những bài nhạc truyền thống Tây Phi

Trong cuộc gặp gỡ đặc biệt ấy, tiếng trống Djembe của Tây Phi đã hòa vào không gian ca Huế, tạo nên một cuộc đối thoại thú vị giữa hai nền văn hóa tưởng chừng rất xa nhau. Không chỉ biểu diễn những tiết tấu truyền thống của châu Phi, Michael còn chia sẻ về hành trình theo đuổi âm nhạc dân gian thế giới, cũng như tình cảm đặc biệt ông dành cho Huế và nghệ thuật ca Huế.

Hành trình từ Tây Phi

Cơ duyên gắn bó với âm nhạc của Michael Schmidt Kanté bắt đầu từ những chuyến đi thiện nguyện. Năm 18 tuổi, ông tham gia một tổ chức của Pháp đến Senegal để hỗ trợ tìm kiếm nguồn nước cho người dân địa phương. Chuyến đi kéo dài 5 tuần ấy đã trở thành dấu mốc quan trọng trong cuộc đời ông.

“Tôi đã gặp những người châu Phi ở Senegal và rồi đem lòng yêu âm nhạc châu Phi”, Michael chia sẻ. Từ đó, ông dành nhiều năm tìm hiểu văn hóa Tây Phi, đặc biệt là nghệ thuật biểu diễn trống Djembe, loại nhạc cụ gõ truyền thống phổ biến tại các quốc gia như Mali, Guinea, Burkina Faso hay Niger.

Michael cho biết, ông đã có khoảng 20 năm đi lại, giao lưu và biểu diễn âm nhạc ở nhiều quốc gia thuộc châu Phi và châu Á. Trong đó, Tây Phi là nơi ông dành nhiều thời gian nhất. “Đối với Djembe, Tây Phi là nơi thú vị nhất”, ông nói.

Năm năm trước, khi tình hình bất ổn tại Mali khiến việc sinh sống và hoạt động âm nhạc ở khu vực này trở nên khó khăn, Michael chuyển hướng sang châu Á. Trong quá trình tìm kiếm cộng đồng yêu thích Djembe, ông tình cờ kết nối với một người Việt ở Đà Nẵng chuyên nhập khẩu và phân phối trống Djembe từ châu Phi.

Từ đó, Michael bắt đầu tham gia các hoạt động cộng đồng liên quan đến Djembe tại Việt Nam. Ông thường xuyên hướng dẫn những người yêu thích nhạc cụ này ở Đà Nẵng.

Chọn Huế làm nơi dừng chân

Quan tâm đến âm nhạc truyền thống, chính sự tò mò và niềm yêu thích các loại hình âm nhạc bản địa đã đưa ông đến buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Ca Huế. Tại đây, người nghệ sĩ Pháp được lắng nghe những làn điệu mang đậm bản sắc vùng đất Cố đô và giới thiệu đến khán giả những tiết tấu truyền thống Tây Phi thông qua tiếng trống Djembe.

Dù khác nhau về nguồn gốc, ngôn ngữ và không gian văn hóa, cuộc gặp gỡ giữa Djembe và ca Huế vẫn tạo nên sự đồng điệu. Một bên là những tiết tấu mạnh mẽ, giàu tính cộng đồng của Tây Phi; một bên là những làn điệu sâu lắng, tinh tế của miền sông Hương núi Ngự. Chính sự khác biệt ấy lại mở ra cơ hội để những người yêu âm nhạc hiểu hơn về giá trị văn hóa của nhau.

Tình cảm mà nghệ sĩ Michael dành cho Huế cũng đặc biệt. Trong 5 năm qua, ông nhiều lần quay trở lại Việt Nam và thường chọn Huế làm nơi dừng chân dài ngày. Mỗi lần, ông ở lại khoảng 6 tháng rồi di chuyển đến một số địa phương khác hoặc sang Lào. “Huế là thành phố tôi yêu thích nhất”, Michael nói.

Theo ông, điều hấp dẫn nhất ở Huế là sự yên bình. Khác với nhịp sống đông đúc của Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh, Huế mang lại cảm giác thư thái, gần gũi với thiên nhiên. “Tôi thích đi xe đạp. Chỉ mất khoảng 15 phút là có thể ra khỏi trung tâm thành phố và đến những cánh đồng lúa”, ông chia sẻ.

Ở tuổi 65, Michael vẫn duy trì thói quen đạp xe hàng chục cây số mỗi ngày. Có những ngày ông đi 50km, thậm chí 100km để khám phá cảnh quan địa phương. Ngày có mặt tại buổi giao lưu với ca Huế, ông vừa có chuyến đạp xe ra biển để ngắm cây cầu mới của Huế, cây cầu vượt cửa biển Thuận An. Đối với người nghệ sĩ Pháp, Huế không chỉ là một điểm đến du lịch mà còn là nơi để sống chậm, kết nối với thiên nhiên và gặp gỡ những người bạn mới.

Hiện Michael dự định tiếp tục ở Huế thêm khoảng một tháng rưỡi trước khi trở về Paris để khám phá cuộc sống ở đây, gặp gỡ bạn bè và trải nghiệm văn hóa.

Cuộc gặp gỡ giữa tiếng trống Djembe và những làn điệu ca Huế vì thế không chỉ là một buổi giao lưu âm nhạc đơn thuần. Đó còn là minh chứng cho khả năng kết nối của nghệ thuật, nơi những con người đến từ các nền văn hóa khác nhau vẫn có thể tìm thấy sự đồng cảm thông qua âm nhạc truyền thống.