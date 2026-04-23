Việt Nam lần đầu có đại học đạt giải lãnh đạo và quản lý xuất sắc tại THE Awards Asia 2026

Không gian nghiên cứu, đổi mới sáng tạo tại Đại học Phenikaa

Đây là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực trong lĩnh vực giáo dục đại học. Theo THE, đây là lần đầu tiên một cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam giành chiến thắng ở hạng mục này.

THE Awards Asia 2026 thu hút hơn 500 hồ sơ đề cử từ các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực, trong đó hơn 80 đề cử vào vòng chung kết ở nhiều hạng mục.

Đại học Phenikaa là đại diện Việt Nam được xướng tên ở hạng mục “Leadership and Management Team of the Year” cho thấy năng lực lãnh đạo và quản trị của nhà trường đã được ghi nhận ở cấp độ khu vực.

Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, điểm nổi bật của Đại học Phenikaa nằm ở hành trình chuyển đổi mang tính hệ thống trong quản trị và phát triển. Trong những năm gần đây, nhà trường thực hiện tái cấu trúc đổi mới một cách nhất quán, từng bước mở rộng những khả năng phát triển của một đại học tư thục trong bối cảnh mới.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Ninh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenikaa cho biết: Giải thưởng là sự ghi nhận quá trình chuyển đổi và vai trò dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo trong việc xây dựng một hệ thống quản trị đại học hiện đại, hướng tới đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững; đồng thời tạo thêm động lực để nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Thay vì chỉ phục hồi để duy trì hoạt động, Đại học Phenikaa đã lựa chọn cách tiếp cận dài hạn: tái cấu trúc để định nghĩa lại vai trò của một đại học tư thục trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nhà trường chú trọng tạo ra tri thức mới, thúc đẩy nghiên cứu và tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội. Việc áp dụng quản trị dựa trên dữ liệu, chuẩn hóa vận hành và tập trung vào hiệu quả thực thi đã góp phần chuyển hóa các định hướng chiến lược thành những kết quả cụ thể trong đào tạo, nghiên cứu và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo Tổng biên tập của Times Higher Education, Chris Havergal, các đơn vị chiến thắng tại THE Awards Asia năm nay đã thể hiện những sáng kiến đa dạng và mang tính đột phá, phản ánh sức sống mạnh mẽ của giáo dục đại học châu Á. Đối với Đại học Phenikaa, kết quả này không chỉ phản ánh thành quả của một quá trình phát triển mà còn cho thấy vai trò quan trọng của quản trị và lãnh đạo trong việc thúc đẩy những chuyển đổi mang tính hệ thống trong giáo dục đại học.

Những chuyển động ở cấp chiến lược và hội nhập quốc tế đang từng bước được chuyển hóa thành các cơ hội học tập, nghiên cứu và phát triển cụ thể cho sinh viên. Sinh viên có điều kiện tiếp cận môi trường học thuật theo chuẩn mực quốc tế, tham gia các hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo gắn với thực tiễn, đồng thời mở rộng kết nối nghề nghiệp trong hệ sinh thái của nhà trường.

Kết quả tại THE Awards Asia 2026 không chỉ là sự ghi nhận ở cấp độ khu vực, mà còn phản ánh cam kết dài hạn của Đại học Phenikaa trong việc xây dựng một đại học hiện đại, hội nhập và có trách nhiệm, nơi quản trị hiệu quả tạo nền tảng cho tri thức, con người và những đóng góp bền vững cho xã hội.

