Dấu ấn đổi mới tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII thông tin về các điểm mới tại kỳ liên hoan lần này.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII-Quảng Ninh 2026 với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng”, do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/4 tại Quảng Ninh.

Bảy điểm mới tại kỳ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Liên hoan Phát thanh toàn quốc là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để những người làm phát thanh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ của báo chí.

Liên hoan lần thứ XVII thu hút sự tham gia của 73 đoàn với gần 1.000 đại biểu gồm: Các đơn vị của Đài Tiếng nói Việt Nam; 34 cơ quan báo và phát thanh-truyền hình các tỉnh, thành phố; 2 đơn vị thuộc lực lượng An ninh, Quân đội và 8 cơ quan báo chí khác (TTXVN, Báo Nhân Dân, Báo Lao Động, VnExpress, Báo Thanh Niên, Báo Nông nghiệp và Môi trường, Báo Dân Việt, Báo Tuổi Trẻ).

Các tác phẩm tham dự liên hoan thuộc nhiều thể loại đặc trưng của báo chí phát thanh như: chương trình phát thanh trực tiếp; phóng sự, phóng sự điều tra; chương trình phát thanh chuyên đề, chương trình phát thanh tiếng dân tộc và năm nay sẽ đưa vào dự thi chính thức thể loại Podcast – loại hình nội dung âm thanh đang phát triển mạnh mẽ trên môi trường số. Liên hoan phát thanh toàn quốc cũng sẽ chấm, chọn các hạng mục: Giọng Vàng dành cho Phát thanh viên (PTV), người dẫn chương trình và ê-kip sản xuất Phát thanh trực tiếp xuất sắc, người dẫn (host) Podcast xuất sắc, Kỹ thuật viên xuất sắc…

Tại buổi họp báo công bố thông tin về Liên hoan, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan cho biết về 7 điểm mới tại kỳ liên hoan lần thứ XVII này.

Thứ nhất, Liên hoan diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây cũng là thời điểm Quốc hội khóa mới bắt đầu hoạt động, kiện toàn bộ máy, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Trong bối cảnh đó, hệ thống báo chí cũng đang thực hiện sắp xếp theo Nghị quyết 18. Các cơ quan phát thanh-truyền hình địa phương đã được tổ chức lại theo mô hình trung tâm truyền thông đa phương tiện. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc khẳng định vai trò, vị thế của phát thanh trong môi trường truyền thông số.

Thứ hai và là điểm nhấn nổi bật của liên hoan là sự xuất hiện ngày càng rõ nét của các tác phẩm Podcast, phản ánh xu hướng phát triển mới của báo chí âm thanh trong kỷ nguyên truyền thông đa nền tảng. Trong khuôn khổ Liên hoan, lần đầu tiên cũng sẽ diễn ra hội thảo quốc tế Podcast “Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số”.

Ba là, lần đầu tiên có cuộc thi cho Podcast với 97 tác phẩm của 43 đơn vị.

Bốn là, liên hoan mở rộng phạm vi tham gia, không chỉ giới hạn trong các cơ quan phát thanh chuyên nghiệp mà lần đầu mời liên hoan thêm 8 đơn vị có sản xuất nội dung số: Nhân Dân, TTXVN, Vietnamnet, Lao động, Thanh niên, Tuổi trẻ, Dân Việt, Nông nghiệp và Môi trường.(Ngoài các đơn vị của VOV; Báo và phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố; Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội; Cục Truyền thông Công an nhân dân…).

Thứ năm, công tác chấm giải năm nay có sự tham gia của giám khảo quốc tế là Giám khảo Tiểu ban Podcast gồm: Ông Andrew William Ronald Davies – Trưởng ban Phát thanh, Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU); Bà Justine Anne Kelly, Quản lý Trung tâm ABC Audio Studio, Ban Quốc tế, Đài Phát thanh Truyền hình Australia (ABC) nhằm đa dạng hóa góc nhìn, nâng cao tính khách quan và chất lượng đánh giá.

Thứ sáu, lễ khai mạc sẽ được tổ chức ngoài trời tại Quảng trường 30/10 (Quảng Ninh), kết hợp với chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “Thanh âm kỷ nguyên mới”, dự kiến thu hút đông đảo công chúng tham dự.

Thứ bảy, liên hoan năm nay kết hợp hài hòa giữa yếu tố chuyên môn và bản sắc địa phương. Bên cạnh các hoạt động thi và hội thảo, sẽ có nhiều hoạt động bên lề như triển lãm, không gian giới thiệu phát thanh Việt Nam, cuộc thi sáng tạo nội dung về Quảng Ninh...

Đặc biệt, các biểu trưng của liên hoan như cúp và quà tặng được chế tác từ than đá đặc trưng của Quảng Ninh, thể hiện dấu ấn riêng của địa phương đăng cai.

Theo nhà báo Phạm Mạnh Hùng, hiện Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 343 tác phẩm dự thi ở tất cả các thể loại. Số lượng tác phẩm tương đương so với các kỳ liên hoan trước.

"Chúng tôi kỳ vọng kỳ liên hoan vừa có phổ rộng và có chiều sâu, có tính chuyên môn cao, đặt ra những vấn đề đổi mới và duy trì sự phát triển của phát thanh trong bối cảnh sắp xếp lại hệ thống báo chí, thích ứng với kỷ nguyên phát triển mới", nhà báo Phạm Mạnh Hùng nói.

Dấu ấn cuộc thi Podcast cho các cơ quan báo chí

Trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ của các nền tảng xuyên biên giới và sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi tiếp nhận thông tin của công chúng, việc phát triển các định dạng nội dung số như Podcast không chỉ là xu hướng, mà còn là yêu cầu tất yếu để phát thanh mở rộng không gian tiếp cận, chinh phục công chúng mới và khẳng định vị thế trong hệ sinh thái truyền thông hiện đại.

Tính đến thời điểm hiện tại, Ban Tổ chức đã nhận được 97 tác phẩm Podcast từ 43 đơn vị tham gia, cùng sự góp mặt của 73 đoàn đại biểu trên toàn quốc. Sự xuất hiện của 2 giám khảo quốc tế chấm giải Podcast là nhà báo nổi tiếng sẽ có đánh giá góc nhìn khách quan, tôn vinh sản phẩm có nhiều đổi mới ấn tượng.

Ban Tổ chức khuyến khích các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông và các nhóm sáng tạo nội dung số tham gia liên hoan với những sản phẩm Podcast sáng tạo, giàu giá trị thông tin, có khả năng tiếp cận công chúng trên các nền tảng số.

"Chúng tôi kỳ vọng Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII-Quảng Ninh 2026 không chỉ là nơi tôn vinh các tác phẩm phát thanh xuất sắc, mà còn thúc đẩy sự phát triển của Podcast và các định dạng nội dung âm thanh mới, góp phần đưa phát thanh Việt Nam tiếp cận gần hơn với công chúng hiện đại. Đài Tiếng nói Việt Nam cũng đặt mục tiêu thành nhà sản xuất Podcast lớn nhất Việt Nam, dẫn đầu về số lượng, tầm ảnh hưởng xã hội và tính chuyên nghiệp...”, nhà báo Phạm Mạnh Hùng nói.

Hội thảo quốc tế Podcast “Đại lộ sáng tạo cho phát thanh trong kỷ nguyên số” có sự tham dự của hơn 500 đại biểu trong nước, 3 diễn giả quốc tế và 35 đại biểu quốc tế đến từ nhiều đài phát thanh quốc gia trên thế giới, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, xu hướng và mô hình phát triển Podcast tại Việt Nam và thế giới.

Đặc biệt, hội thảo có sự tham dự của Hiệp hội Phát thanh Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương cùng các đại biểu đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nga, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia, Singapore...

Trong đó, có 3 diễn giả quốc tế gồm: Ông Andrew Williams Ronald Davies – Trưởng ban Phát thanh, Hiệp hội Phát thanh-Truyền hình châu Á-Thái Bình Dương (ABU); Bà Anne Kelly-Quản lý Trung tâm ABC Audio, Đài Phát thanh-Truyền hình Australia (ABC); ông Guang Jin Yeo-Giám đốc điều hành 1UpMedia.

Quảng Ninh đã sẵn sàng cho Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Các chương trình khai mạc và bế mạc sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh phát thanh (VOV1, VOV2, VOV3, VOVGT), báo điện tử (VOV.VN, VTC News) và nền tảng số của Đài Tiếng nói Việt Nam và phát thanh các tỉnh, thành phố; truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình của Báo và Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Ninh QTV1, QTV3; các kênh truyền hình của các cơ quan Báo, phát thanh-truyền hình tỉnh, thành phố và VTV9 tiếp sóng truyền hình.

Nhà báo Nguyễn Thế Lãm, Giám đốc Báo và Phát thanh-Truyền hình tỉnh Quảng Ninh cho biết, tỉnh Quảng Ninh đã chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tốt nhất cho liên hoan; bố trí lực lượng hỗ trợ thông tin, hướng dẫn các đoàn tham dự liên hoan.

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh được giao chủ trì tổ chức một triển lãm lớn trong khuôn khổ Liên hoan. Triển lãm sẽ giới thiệu quá trình hình thành, phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam cũng như lịch sử báo chí Quảng Ninh. Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ninh cũng tổ chức cuộc thi ảnh và video clip với chủ đề “Quảng Ninh-Khát vọng vươn mình cùng đất nước”.

Dịp này tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội chợ OCOP và Lễ hội ẩm thực tỉnh Quảng Ninh, tạo nên không gian phong phú, gắn kết giữa hoạt động báo chí với quảng bá du lịch địa phương.

"Đây là cơ hội rất ý nghĩa đối với đội ngũ làm báo của Quảng Ninh khi được giao lưu, học hỏi từ các đồng nghiệp trên cả nước và các chuyên gia quốc tế, đặc biệt thông qua các hội thảo chuyên môn. Chúng tôi xác định đây là dịp quan trọng để nâng cao năng lực nghiệp vụ, cập nhật xu hướng làm báo phát thanh hiện đại", nhà báo Nguyễn Thế Lãm nói.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, hiện công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất. Sân khấu ngoài trời tại Quảng trường 30/10 đang được lắp đặt với quy mô khoảng 30.000 khán giả, phục vụ miễn phí cho công chúng. Lễ bế mạc và trao giải sẽ tổ chức trong nhà, quy mô khoảng 1.000 chỗ ngồi.

Các hạng mục sân khấu, âm thanh, ánh sáng, trang trí đang triển khai đúng tiến độ. Công tác an ninh, y tế, hậu cần, giao thông, lưu trú và dịch vụ cũng đã được chuẩn bị đầy đủ, bảo đảm phục vụ tốt các đoàn đại biểu và du khách.