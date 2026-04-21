Thứ Ba, 21/04/2026

Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSV được tuyên dương toàn quốc

HNN.VN - Sáng 21/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Huế cho biết: Trong số 101 Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể năm 2026 được Tổng LĐLĐ Việt Nam tuyên dương, Huế vinh dự có 1 đại biểu.

Ông Lê Quý Hoàng (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn viên người lao động công ty tham gia hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu pháp luật lao động

Đó là ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSV - doanh nghiệp có gần 1.200 lao động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu.

Ông Hoàng được đánh giá là cán bộ công đoàn dày dặn kinh nghiệm, trực tiếp tham gia, chủ trì nhiều cuộc đối thoại định kỳ và đột xuất tại doanh nghiệp. Giai đoạn 2023 - 2025, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSV đã tổ chức 12 cuộc đối thoại định kỳ, nhiều cuộc đối thoại chuyên đề, qua đó ghi nhận và xử lý kịp thời hàng trăm kiến nghị của người lao động.

Thông qua thương lượng tập thể, nhiều nội dung thiết thực đã được doanh nghiệp chấp thuận, như nâng giá trị bữa ăn ca, bổ sung phụ cấp chuyên cần, hỗ trợ xăng xe, cải thiện điều kiện làm việc… Thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị có nhiều điều khoản có lợi hơn quy định pháp luật, góp phần nâng cao thu nhập, phúc lợi và giữ ổn định quan hệ lao động, không để xảy ra tranh chấp tập thể trong nhiều năm.

Theo LĐLĐ thành phố Huế, việc xét chọn ứng viên được thực hiện qua nhiều bước, từ cơ sở đến cấp trên trực tiếp, bảo đảm tiêu chí chặt chẽ về năng lực đại diện, hiệu quả đối thoại, thương lượng và uy tín trong đoàn viên, người lao động. Hồ sơ sau đó được tổng hợp, thẩm định và giới thiệu về Tổng LĐLĐ Việt Nam để xem xét, quyết định tuyên dương.

Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026) và tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 – 28/4 tại Thủ đô Hà Nội.

HẢI THUẬN
Chia sẻ kinh nghiệm, định hướng chuyển đổi xanh

Sáng 21/4, tại TP. Đà Nẵng, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức hội thảo “Thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới thành phố sinh thái và thông minh”. Sự kiện quy tụ hơn 200 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp và cơ quan báo chí.

Chia sẻ kinh nghiệm, định hướng chuyển đổi xanh
Học sinh Huế đoạt giải Ba tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia

Từ ngày 17 đến 19/4, tại Học viện Ngân hàng (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VIII - năm 2026”.

Học sinh Huế đoạt giải Ba tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia
VnExpress Huế Marathon 2026 - Chạy để cảm nhận Huế "sâu" hơn

VnExpress Marathon Huế 2026 chính thức diễn ra vào sáng 19/4 với điểm xuất phát trên đường Lê Duẩn, trước mặt khu vực Phu Văn Lâu – Nghinh Lương Đình. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang tham dự và góp mặt ở nội dung 5km.

VnExpress Huế Marathon 2026 - Chạy để cảm nhận Huế sâu hơn

