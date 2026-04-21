Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSV được tuyên dương toàn quốc

Ông Lê Quý Hoàng (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn viên người lao động công ty tham gia hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu pháp luật lao động

Đó là ông Lê Quý Hoàng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSV - doanh nghiệp có gần 1.200 lao động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu.

Ông Hoàng được đánh giá là cán bộ công đoàn dày dặn kinh nghiệm, trực tiếp tham gia, chủ trì nhiều cuộc đối thoại định kỳ và đột xuất tại doanh nghiệp. Giai đoạn 2023 - 2025, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MSV đã tổ chức 12 cuộc đối thoại định kỳ, nhiều cuộc đối thoại chuyên đề, qua đó ghi nhận và xử lý kịp thời hàng trăm kiến nghị của người lao động.

Thông qua thương lượng tập thể, nhiều nội dung thiết thực đã được doanh nghiệp chấp thuận, như nâng giá trị bữa ăn ca, bổ sung phụ cấp chuyên cần, hỗ trợ xăng xe, cải thiện điều kiện làm việc… Thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị có nhiều điều khoản có lợi hơn quy định pháp luật, góp phần nâng cao thu nhập, phúc lợi và giữ ổn định quan hệ lao động, không để xảy ra tranh chấp tập thể trong nhiều năm.

Theo LĐLĐ thành phố Huế, việc xét chọn ứng viên được thực hiện qua nhiều bước, từ cơ sở đến cấp trên trực tiếp, bảo đảm tiêu chí chặt chẽ về năng lực đại diện, hiệu quả đối thoại, thương lượng và uy tín trong đoàn viên, người lao động. Hồ sơ sau đó được tổng hợp, thẩm định và giới thiệu về Tổng LĐLĐ Việt Nam để xem xét, quyết định tuyên dương.

Lễ kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2026) và tuyên dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 – 28/4 tại Thủ đô Hà Nội.