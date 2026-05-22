Tuyên dương tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh toàn quốc

HNN.VN - Sáng 25/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) học sinh THPT toàn quốc lần thứ IV năm 2026.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho nhóm học sinh đoạt giải Ba

 

Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT đã trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho nhóm học sinh đoạt giải Ba nội dung bắn đạn thật súng tiểu liên AK và giáo viên có thành tích xuất sắc tại hội thao. Giám đốc Sở GD&ĐT cũng trao giấy khen cho 3 giáo viên có nhiều đóng góp trong công tác huấn luyện, bồi dưỡng đội tuyển.

Thực hiện kế hoạch của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT thành phố đã triển khai đồng bộ từ tổ chức hội thao cấp thành phố đến tuyển chọn, huấn luyện đội tuyển tham dự vòng toàn quốc. Các vận động viên là những học sinh tiêu biểu, được lựa chọn kỹ lưỡng qua nhiều vòng sơ tuyển, đánh giá về năng lực, thể lực và bản lĩnh thi đấu.

Tại hội thao toàn quốc, đoàn học sinh Huế thể hiện tinh thần thi đấu nghiêm túc, tác phong kỷ luật, tự tin và đoàn kết. Kết quả, đoàn đoạt giải Khuyến khích toàn đoàn cùng nhiều thành tích ở các nội dung, như: Hiểu biết chung về QPAN, điều lệnh đội ngũ tiểu đội, đội ngũ từng người không có súng, vận dụng các tư thế vận động trong chiến đấu, ném lựu đạn xa trúng đích và chạy vũ trang 800m... Đặc biệt, đoàn xuất sắc giành giải Ba nội dung bắn đạn thật súng tiểu liên AK. Ngoài ra, một huấn luyện viên của đoàn được công nhận có thành tích xuất sắc tại hội thao.

Kết quả đạt được không chỉ khẳng định chất lượng dạy và học môn GDQPAN trong các trường THPT mà còn góp phần giáo dục ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước cho học sinh, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện trong giai đoạn hiện nay.

MINH HIỀN
Công đoàn khách sạn Kinh Thành Huế được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương

Chiều 19/5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động.

Nhiều tiện ích khi nhận, chi trả bằng tài khoản cá nhân

Tại Huế, chủ trương chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tiền mặt sang tài khoản cá nhân đang được triển khai đồng bộ với quyết tâm cao nhằm hướng tới mục tiêu hình thành thói quen thanh toán an toàn, hiện đại, minh bạch.

