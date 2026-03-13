Thúc đẩy giải pháp giảm bao bì nhựa

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh phát biểu khai mạc diễn đàn

Đến dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh; đại diện các cơ quan, ban ngành, các tổ chức quốc tế, cùng nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng, bán lẻ, đồ uống, bao bì và tái chế.

Diễn đàn được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm thiểu rác thải nhựa và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn do Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển và Dự án TVA/WWF - Việt Nam tổ chức. Sự kiện hướng tới xây dựng một không gian đối thoại chính sách và kết nối thực tiễn, nơi các bên liên quan cùng thảo luận các giải pháp giảm thiểu bao bì nhựa, tăng cường thu gom, tái chế và thúc đẩy các mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Hải Minh nhấn mạnh, đối với thành phố Huế, việc bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong định hướng phát triển đô thị xanh - bền vững - thân thiện với môi trường.

Từ năm 2022 đến nay, với sự hỗ trợ của Dự án TVA từ nguồn tài trợ của WWF Na Uy thông qua WWF - Việt Nam, thành phố Huế đã từng bước triển khai nhiều sáng kiến và mô hình thí điểm nhằm giảm thiểu rác thải nhựa trong cộng đồng, thúc đẩy phân loại rác tại nguồn, tăng cường năng lực thu gom, tái chế, khuyến khích doanh nghiệp áp dụng các giải pháp giảm nhựa trong sản xuất, kinh doanh.

Tuyên truyền thu gom, phân loại rác bảo vệ môi trường ở các địa phương

Thành phố luôn xác định, giảm thiểu rác thải nhựa không chỉ là trách nhiệm của chính quyền, mà cần có sự tham gia của toàn bộ chuỗi giá trị, từ doanh nghiệp sản xuất, sử dụng bao bì, các đơn vị thu gom, tái chế, các tổ chức xã hội cho đến từng người tiêu dùng.

Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy, Giám đốc Chương trình Đại dương, WWF - Việt Nam cho biết: “Diễn đàn là cơ hội quan trọng để các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và tổ chức phát triển cùng nhìn nhận lại chuỗi giá trị bao bì nhựa tại Việt Nam, xác định các cơ hội và thách thức, từ đó thúc đẩy những giải pháp khả thi nhằm giảm phát sinh rác thải nhựa ngay từ nguồn và đẩy mạnh việc thu hồi bao bì".

Từ góc độ địa phương, ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố nhấn mạnh: “Huế đang hướng tới xây dựng hình mẫu đô thị xanh và phát triển bền vững. Việc tổ chức diễn đàn quốc gia tại Huế không chỉ giúp kết nối doanh nghiệp với các sáng kiến giảm nhựa mà còn tạo cơ hội để thành phố thí điểm các mô hình giảm bao bì, thu hồi và tái chế hiệu quả, qua đó đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế tuần hoàn của thành phố Huế và Việt Nam".