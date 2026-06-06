Ứng dụng AI trên eTax Mobile: Giải pháp đột phá hỗ trợ người nộp thuế

Ngành thuế chuẩn bị triển khai ứng dụng AI trên nền tảng eTax Mobile hỗ trợ người nộp thuế

Khai thuế chỉ bằng một câu nói

Việc đưa trí tuệ nhân tạo vào nền tảng eTax Mobile là bước tiến đột phá của ngành thuế, cho phép người dùng thực hiện các nghiệp vụ phức tạp thông qua hình thức "hỏi - đáp" bằng ngôn ngữ tự nhiên; giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, lấy NNT làm trung tâm.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế (Thuế TP. Huế), đột phá lớn nhất của ứng dụng Chatbot AI trên hệ thống eTax Mobile là khả năng hỗ trợ kê khai thuế hoàn toàn tự động, cho phép NNT tương tác bằng văn bản hoặc bằng giọng nói, thông qua tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản; nhằm đơn giản tối đa quy trình kê khai, để một người không rành về nghiệp vụ thuế vẫn có thể tự khai thuế dễ dàng và nhanh chóng.

Theo đó, quy trình khai thuế được tối ưu với các bước đơn giản: Xác định địa điểm kinh doanh, cung cấp doanh thu, hệ thống tự động tính thuế và bước cuối cùng là hoàn tất và xác nhận hồ sơ. Toàn bộ quá trình thực hiện chỉ mất khoảng vài phút, góp phần giảm thiểu thao tác, tiết kiệm thời gian và hạn chế sai sót trong quá trình kê khai.

“Ví dụ một cá nhân vừa khởi nghiệp, mở cửa hàng tạp hóa hay tiệm làm tóc, thay vì chật vật tìm hiểu nghiệp vụ về kế toán phức tạp, thì chỉ cần mở ứng dụng và đưa ra một yêu cầu bằng tiếng Việt. Ngay lập tức, trợ lý ảo AI sẽ tiếp nhận, phân tích ngôn ngữ và tiến hành đối chiếu với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, tổng hợp mức thu nhập chịu thuế, đối chiếu số lượng người phụ thuộc hợp lệ. Từ đó, tự động tính toán và lập sẵn một tờ khai thuế điện tử hoàn chỉnh. Công việc duy nhất còn lại của chủ cửa hàng là xem xét lại thông tin hiển thị và bấm xác nhận”, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai nói.

Thêm nhiều tính năng vượt trội

Bên cạnh việc lập tờ khai, Chatbot - trợ lý AI có thể liên tục học hỏi qua quá trình tương tác, đóng vai trò như một tư vấn viên, giải đáp mọi thắc mắc của NNT. “Trợ lý ảo này có khả năng cung cấp và giải thích cặn kẽ các quy định mới liên quan; đồng thời hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện thủ tục, nộp thuế và hoàn thuế. Thay vì phải mất công đến trực tiếp cơ quan thuế hay gọi điện chờ đợi, người dân có thể dễ dàng tra cứu tình trạng nợ thuế, trạng thái pháp lý của mã số thuế”, bà Nguyễn Thị Tuyết Mai thông tin.

Đáng chú ý, ứng dụng còn cung cấp kịp thời các cảnh báo cưỡng chế thuế, đặc biệt là cảnh báo về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trên cổng thông tin hỗ trợ NNT, trợ lý AI còn trở thành chuyên gia tư vấn kinh doanh, giúp cá nhân và doanh nghiệp tiếp cận kiến thức hữu ích, giảm thiểu sai sót và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh trong bối cảnh nền kinh tế số hiện nay.

“Việc chuyển đổi công nghệ sẽ phát sinh chi phí. Vì vậy, chúng tôi đã làm việc với các tổ chức dịch vụ, các nhà cung cấp giải pháp, các đơn vị công nghệ và ngân hàng để kết nối đồng bộ hệ thống. Đồng thời, thúc đẩy các giải pháp số hóa từ quản trị, bán hàng cho đến thanh toán không dùng tiền mặt; giúp giảm chi phí, tối ưu quy trình kinh doanh cho NNT. Các kênh phản ứng nhanh cũng được thiết lập để xử lý ngay lập tức nếu hệ thống gặp sự cố kỹ thuật”, ông Lê Văn Dũng cho hay.

Tầm nhìn đến năm 2030, ngành thuế sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu lớn, ứng dụng sâu rộng trí tuệ nhân tạo và học máy để phân tích giao dịch, chấm điểm rủi ro và phát hiện gian lận một cách tự động, hướng đến thiết lập một hệ sinh thái thuế số minh bạch và bền vững.