Đánh thức không gian phát triển mới

Mở rộng thành phố về hướng Đông Nam. Ảnh: TUẤN KIỆT

Mở rộng không gian tăng trưởng

Với vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang bước vào giai đoạn phát triển mới với kỳ vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực miền Trung. Không chỉ sở hữu lợi thế về di sản, văn hóa và cảnh quan thiên nhiên, thành phố còn đứng trước dư địa lớn để mở rộng không gian đô thị, phát triển kinh tế biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao.

Giai đoạn 2021 - 2025 đánh dấu bước chuyển đáng kể trong đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật của Huế. Hàng loạt công trình trọng điểm được triển khai đã từng bước hình thành mạng lưới kết nối chiến lược, tạo động lực lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được quan tâm đầu tư; nhiều khu đô thị mới như, An Vân Dương, An Cựu City, Phú Mỹ An, Eco Garden… phát triển nhanh, góp phần thay đổi diện mạo đô thị.

Những tuyến giao thông mới được đầu tư không chỉ giải quyết được bài toán đi lại mà còn mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho thành phố. Từ các trục vành đai, tuyến hướng tâm, đường ven biển cho đến cảng biển, sân bay và cao tốc đều được định hình. Một trong những công trình được kỳ vọng tạo cú hích lớn là Dự án tuyến đường bộ ven biển và cầu vượt cửa biển Thuận An. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ hình thành trục kết nối xuyên suốt dọc biển, tạo điều kiện phát triển chuỗi đô thị ven biển từ Thuận An đến Chân Mây - Lăng Cô. Không chỉ mở rộng không gian du lịch và dịch vụ, công trình còn mở ra quỹ đất ven biển quy mô lớn để thu hút các dự án nghỉ dưỡng, đô thị và kinh tế biển.

Lãnh đạo thành phố khảo sát khu vực quy hoạch hạ tầng giao thông tại phường Thuận An

Song song với đó, Dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương đang từng bước định hình không gian phát triển mới phía tây thành phố. Công trình này giúp giảm áp lực giao thông cho khu vực trung tâm thành phố, mở ra cơ hội khai thác quỹ đất lớn tại các khu vực Kim Long, Hương An và vùng phụ cận. Trong khi đó, các tuyến cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn thành phố đang từng bước hoàn thiện, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và mở rộng khả năng liên kết với các trung tâm kinh tế lớn của miền Trung. Hệ thống giao thông đối ngoại ngày càng đồng bộ đang tạo tiền đề quan trọng để Huế phát triển các khu công nghiệp, trung tâm logistics và các đô thị vệ tinh.

Đáng chú ý, cảng Chân Mây đang từng bước khẳng định vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế của khu vực. Với lợi thế cảng nước sâu tự nhiên, khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn và tàu du lịch quốc tế, Chân Mây được kỳ vọng trở thành trung tâm logistics quan trọng trên hành lang kinh tế Đông - Tây.

Theo PGS.TS. Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), đột phá về không gian và kết cấu hạ tầng đang được xác định khá rõ trong chiến lược phát triển của Huế. Thành phố đã nhận diện đúng vai trò then chốt của hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược như cao tốc, cảng biển, sân bay và logistics. Đồng thời, định hình các không gian động lực như Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, hành lang ven biển và trục Huế - Đà Nẵng. “Đây là điều kiện cần để Huế nâng tốc độ tăng trưởng và mở rộng quy mô kinh tế trong trung hạn”, PGS.TS. Bùi Tất Thắng nhận định.

Hạ tầng đô thị Huế ngày càng hoàn thiện

Hướng đến đô thị đa cực

Theo nhiều chuyên gia, dư địa phát triển của Huế không chỉ nằm ở hạ tầng mà còn ở cách tổ chức không gian đô thị và mô hình phát triển trong tương lai.

TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn cho rằng, Huế cần phát triển theo mô hình đô thị đa trung tâm, đa cực thay vì tập trung đơn cực như trước đây. Trong đó, khu vực Kinh thành và hai bờ sông Hương sẽ là cực đô thị di sản, ưu tiên bảo tồn không gian văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế di sản bền vững.

Các cực phát triển mới sẽ bao gồm đô thị biển Lăng Cô, không gian đầm phá Tam Giang, đô thị cảng biển Chân Mây, đô thị sinh thái Bạch Mã và đô thị sân bay Phú Bài.

“Trong cấu trúc đa cực ấy, mỗi khu vực phải được đầu tư đầy đủ hạ tầng xã hội như việc làm, trường học, y tế, thương mại và không gian công cộng”, TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn nói.

Theo ông Trương Nguyễn Thiện Nhân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, việc ưu tiên đầu tư các công trình giao thông trọng điểm không chỉ nhằm hoàn thiện hạ tầng mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút dân cư, phát triển đô thị và tạo việc làm. “Muốn khai thác tốt dư địa phát triển, hạ tầng phải đi trước một bước”, ông Trương Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục mở rộng không gian đô thị và các cực phát triển mới, đặc biệt là khu vực phía nam gắn với Khu đô thị mới An Vân Dương - Phú Bài và khu vực ven biển. Đồng thời, ưu tiên đầu tư các công trình giao thông trọng điểm như đường Tố Hữu nối dài đến sân bay Phú Bài, đường ven biển, các tuyến kết nối cao tốc và hệ thống cảng biển. Cùng với đó là phát triển các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và dịch vụ logistics gắn với cảng Chân Mây, Khu Công nghiệp Phú Bài, La Sơn và Phong Điền nhằm tạo động lực sản xuất mới cho nền kinh tế.

“Huế sẽ phát triển trên nền tảng văn hóa - di sản - sinh thái, nhưng đồng thời phải tạo bước đột phá về hạ tầng, công nghiệp, logistics và môi trường đầu tư để mở rộng quy mô kinh tế”, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn cho biết.