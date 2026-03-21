Lặng lẽ những tiệm sách cũ...

Người chủ tiệm lặng lẽ giữa những chồng sách cũ

Điểm hẹn quen thuộc của học sinh, sinh viên Huế

Có một thời, các tiệm sách cũ là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều thế hệ học sinh, sinh viên Huế. Với không ít người, đó không chỉ là nơi mua sách giá rẻ, mà còn là nơi tìm kiếm những cuốn sách đã ngừng tái bản, những bản in cũ hoặc những tài liệu học tập khó tìm.

Trong ký ức của nhiều người Huế, tiệm sách cũ Hoàng Thổ trên đường Hùng Vương từng là một địa chỉ quen thuộc. Nằm trên con đường sầm uất của thành phố, tiệm sách ấy từng thu hút đông đảo học sinh, sinh viên ghé qua. Có người đến để tìm mua truyện đọc, người khác tìm tài liệu, sách vở học tập, nhưng cũng có người chỉ đơn giản bước vào để dạo một vòng giữa những kệ sách.

Không gian của các tiệm sách cũ khi ấy thường không quá rộng, đôi khi chỉ là một căn phòng nhỏ với những kệ gỗ đã cũ. Thế nhưng với nhiều người, đó lại là nơi ẩn chứa nhiều điều thú vị. Những chồng sách cũ xếp chồng lên nhau, từ sách văn học, truyện tranh, giáo trình cho đến các cuốn sách chuyên ngành. Người đến tiệm thường kiên nhẫn lật từng cuốn, đọc thử vài trang, rồi bất chợt tìm thấy một cuốn sách khiến mình muốn mang về.

Với nhiều học sinh, sinh viên, tiệm sách cũ cũng là nơi giúp họ tiết kiệm chi phí. Những cuốn giáo trình hoặc sách tham khảo có thể được mua với giá rẻ hơn nhiều so với sách mới. Không ít cuốn sách còn có những dòng ghi chú của người đọc trước đó, đôi khi lại trở thành những gợi ý hữu ích cho người đọc sau.

Bên cạnh việc mua sách, nhiều người còn xem việc đến tiệm sách cũ như một thú vui. Họ không đến với mục đích cụ thể nào, chỉ đơn giản là dành thời gian dạo quanh các kệ sách, hy vọng bất chợt bắt gặp một cuốn sách hay. Chính sự “tình cờ” ấy tạo nên nét hấp dẫn riêng của các tiệm sách cũ, điều mà khó có thể tìm thấy ở những hiệu sách ngày nay.

Dần vắng bóng

Theo thời gian, thói quen đọc và tìm kiếm thông tin của người trẻ dần thay đổi. Khi internet phát triển mạnh mẽ, nhiều tài liệu, sách vở có thể dễ dàng tìm thấy chỉ sau vài thao tác trên điện thoại hoặc máy tính. Những cuốn sách mới cũng có thể đặt mua trực tuyến và giao tận nhà. Trong bối cảnh đó, nhu cầu tìm mua sách cũ không còn nhiều như trước.

Tại Huế, các tiệm sách cũ vì thế cũng dần thưa vắng. Nhiều tiệm từng quen thuộc với học sinh, sinh viên đã đóng cửa theo thời gian. Những kệ sách từng đông người tìm đọc giờ chỉ còn lại trong ký ức của những người từng gắn bó với chúng.

Hiện nay, tiệm Đèn Sách trên đường Mai Thúc Loan được xem là một trong những tiệm sách cũ hiếm hoi còn tồn tại ở Huế. Cửa tiệm đã tồn tại gần 20 năm, nằm nép mình cạnh những cửa hàng sầm uất. Không gian bên trong không quá rộng, nhưng vẫn chứa nhiều kệ sách với đủ thể loại khác nhau.

Chủ cửa tiệm là một cặp vợ chồng đã ngoài 60 tuổi. Với họ, hiệu sách này không mở ra với mục đích kinh doanh. Bà chủ cho biết, cửa tiệm được mở ra chủ yếu để có một công việc nhẹ nhàng lúc tuổi già, hơn là để tìm kiếm lợi nhuận.

“Lâu lâu mới có khách ghé mua, không thể so sánh với ngày trước được”, bà chủ chia sẻ. Những người đến tiệm hiện nay đa phần là học sinh, sinh viên tìm tài liệu học tập. Bên cạnh đó, cũng có một số bạn trẻ đến kiếm những cuốn truyện cũ đã từng đọc thời nhỏ. Thỉnh thoảng, sinh viên của Trường Đại học Nghệ thuật Huế cũng ghé tiệm để mua lại những cuốn sách liên quan đến mỹ thuật, hội họa hoặc các lĩnh vực nghệ thuật.

Dù lượng khách không còn nhiều như trước, nhưng với những người yêu sách cũ, những địa chỉ như Đèn Sách vẫn mang một sức hút riêng. Ở đó, người ta có thể dành thời gian chậm rãi lật từng cuốn sách, cảm nhận những trang giấy đã nhuốm màu thời gian.

Sự biến mất dần của các tiệm sách cũ không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một loại hình kinh doanh. Đó còn là sự thay đổi trong thói quen đọc và cách con người tiếp cận tri thức. Nếu trước đây, việc tìm một cuốn sách đôi khi cần đến sự kiên nhẫn và cả một chút may mắn, thì ngày nay, mọi thứ trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều.

Tuy vậy, với nhiều người từng gắn bó với những tiệm sách cũ, ký ức về những ngày lang thang giữa các kệ sách vẫn luôn còn đó. Đó là ký ức về những buổi chiều chậm rãi, về cảm giác bất ngờ khi tìm được một cuốn sách hay, và về những không gian nhỏ bé nhưng chứa đựng rất nhiều câu chuyện.