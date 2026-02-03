Ngựa và long mã trong văn hóa cung đình thời Nguyễn

Không gian triển lãm diễn ra tại di tích Cơ Mật Viện - Tam Tòa

Triển lãm giới thiệu gần 30 hiện vật quý với các chất liệu gốm sứ, bạc, gỗ khảm cẩn và sơn thếp, tranh gương... tôn vinh hình tượng Ngựa và Long Mã - hai biểu tượng mang ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tư tưởng, tín ngưỡng và nghi lễ cung đình Triều Nguyễn. Thông qua hệ thống hiện vật, hình ảnh, tư liệu chọn lọc, triển lãm góp phần giúp công chúng hiểu rõ hơn vai trò của những biểu trưng này trong cấu trúc văn hóa hoàng cung xưa, đồng thời lan tỏa các giá trị truyền thống của di sản Cố đô Huế.

Trong lịch sử triều Nguyễn, ngựa giữ vị trí quan trọng không chỉ trong lĩnh vực quân sự, giao thông hay vận chuyển mà còn hiện diện đậm nét trong các nghi lễ triều đình. Ngựa gắn với hình ảnh vương quyền, sức mạnh và sự bền bỉ, trở thành biểu tượng quen thuộc trong mỹ thuật cung đình, từ kiến trúc, điêu khắc đến hội họa, đồ dùng hoàng gia. Những hình ảnh chạm khắc, trang trí về ngựa được thể hiện tinh xảo, phản ánh trình độ thẩm mỹ và tư duy nghệ thuật của triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Việt Nam.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu hình tượng long mã - linh vật kết hợp giữa rồng, lân và ngựa, biểu trưng cho điềm lành, trí tuệ, sự hài hòa giữa trời - đất và khát vọng hưng thịnh của quốc gia. Trong quan niệm phương Đông, long mã xuất hiện như dấu hiệu của thịnh trị, mang thông điệp về sự phát triển bền vững và phồn vinh, điều mà các vua triều Nguyễn luôn hướng tới trong công cuộc trị quốc, an dân.

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 23/2.

Học sinh xem triển lãm tranh

Dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế còn phối hợp với Trường tiểu học Trần Quốc Toản và Trường tiểu học Lê Lợi tổ chức triển lãm tranh thiếu nhi với chủ đề “Mùa xuân trong mắt em”. Gần 150 bức tranh được trưng bày, giới thiệu tại triển lãm do chính học sinh TH Lê Lợi và Trần Quốc Toản vẽ trước đó. Đây là sân chơi nghệ thuật bổ ích, tạo điều kiện để các em học sinh thể hiện cảm xúc, trí tưởng tượng và tình yêu đối với mùa xuân, quê hương, di sản văn hóa.

Song song với triển lãm và hoạt động hội họa, tại không gian di tích Cơ Mật Viện còn diễn ra nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn dành cho học sinh như các trò chơi cung đình xưa (đầu hồ, bài vụ), trò chơi dân gian (kéo co, làm trống lùng tung), trò chơi truyền tin… Qua đó, các em được trực tiếp tham gia, tìm hiểu và cảm nhận di sản bằng những trải nghiệm sinh động, gần gũi.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, việc tổ chức các hoạt động đón xuân trong không gian di sản góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng, khẳng định bản sắc văn hóa Huế - thành phố di sản, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Thông qua những hoạt động giáo dục trải nghiệm, di sản đang từng bước đến gần hơn với thế hệ trẻ, nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức trân trọng, gìn giữ những giá trị cha ông để lại.