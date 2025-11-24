Nỗi niềm về không gian trưng bày tranh quý

Một góc trưng bày tác phẩm trong bộ sưu tập mỹ thuật Huế của Bảo tàng Mỹ thuật Huế

Sau 7 năm thành lập, cuộc triển lãm là như một dấu mốc trong hành trình sưu tầm những tác phẩm của Bảo tàng Mỹ thuật Huế muốn gửi gắm đến người yêu nghệ thuật. Đó là những tác phẩm có giá trị nghệ thuật tiêu biểu và phong cách sáng tác đặc trưng của các nghệ sĩ tạo hình người Huế hoặc sinh sống, học tập và làm việc ở Huế. Mỗi tác phẩm tiêu biểu cho một giai đoạn sáng tác của tác giả, hoặc đại diện cho một thời kỳ của mỹ thuật Việt Nam nói chung, mỹ thuật Huế nói riêng trong giai đoạn lịch sử nhất định.

Trong không gian tòa nhà có kiến trúc tuyệt đẹp bên bờ sông Hương thơ mộng này, người xem có thể bắt gặp các tác phẩm thể hiện xuyên suốt các giai đoạn sáng tác của các tác giả tên tuổi. Giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX với sự góp mặt của Tôn Thất Sa; giai đoạn 1930 - 1945 với Mai Trung Thứ, Tôn Thất Đào; hay giai đoạn 1945 - 1975 như Phan Xuân Sanh, Đỗ Kỳ Hoàng, Vĩnh Phối, Lâm Triết, Tôn Thất Văn, Đinh Cường, Trương Bé, Hoàng Đăng Nhuận, Lê Quý Long, Công Huyền Tôn Nữ Tuyết Mai, Bửu Chỉ, Dương Đình Sang… Và không thể không nhắc đến giai đoạn nửa sau thế kỷ XX và những họa sĩ trẻ với các loại hình nghệ thuật mới khác như video art, nghệ thuật sắp đặt.

Vì nhiều lý do khác nhau, Bảo tàng Mỹ thuật Huế đến nay vẫn chưa có một không gian trưng bày cố định cho các tác phẩm mỹ thuật được mua từ ngân sách cũng như được các tác giả, nhà sưu tập hiến tặng. Do vậy, lâu nay các tác phẩm này vẫn được bảo quản ở kho, nên khi đưa ra triển lãm luôn được công chúng háo hức đón chờ.

“Có những tác phẩm khi đập vào mắt ta có thể biết ngay tác giả. Họ là những tên tuổi không thể không nhắc đến của mỹ thuật Huế. Những tác phẩm tuyệt đẹp của Mai Trung Thứ, Tôn Thất Đào, Hoàng Đăng Nhuận… như có điều gì đó hấp dẫn, cuốn hút mãnh liệt người đối diện”, anh Nguyễn Trọng Huy (TP. Huế) - một người yêu hội họa đã tâm sự như thế sau khi chiêm ngưỡng các tác phẩm.

Anh Huy nói rằng, đã từng xem rất nhiều tác phẩm của các danh họa xứ Huế nhưng không có tính hệ thống và sự quy tụ với rất nhiều tác phẩm tên tuổi như thế này. Tiếc rằng, dù đã sưu tập được khá đồ sộ các tác phẩm nhưng việc bố trí không gian trưng bày cố định vẫn chưa được giải quyết.

Đúng như chia sẻ của anh Huy, sau 7 năm hình thành và phát triển, bên cạnh 2 không gian nghệ thuật Lê Bá Đảng và Điềm Phùng Thị đã có sẵn địa điểm trưng bày lý tưởng thì không gian mỹ thuật vẫn chưa có một không gian trưng bày tương xứng giá trị. “Rồi sau triển lãm người ta lại gỡ xuống để đưa vào kho bảo quản. Trong khi đó, đây là bộ sưu tập cần có chỗ treo cố định để trưng bày, quảng bá một phần giá trị di sản văn hóa Huế nói chung và mỹ thuật Huế nói riêng”, anh Huy tiếc nuối.

Bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Huế nói rằng, bên cạnh các hoạt động chuyên môn thì công tác sưu tầm luôn được Bảo tàng quan tâm hàng đầu. Vì thế, bên cạnh 2 bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật của họa sĩ Lê Bá Đảng và điêu khắc gia Điềm Phùng Thị, Bảo tàng luôn tập trung, dốc sức để sưu tầm các tác phẩm của các họa sĩ tên tuổi đất Cố đô.

Trong quá trình đó, Bảo tàng may mắn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ và tạo điều kiện của gia đình cố họa sĩ, họa sĩ, nhà điêu khắc… nhờ vậy đã tiếp cận được nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật. Từ đó, bổ sung vào bộ sưu tập của Bảo tàng để phục vụ tốt nhất cho công tác bảo tồn, nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Dù chưa có một không gian đúng nghĩa cho những tác phẩm nằm trong bộ sưu tập được đánh giá “vàng son”, bà Đinh Thị Hoài Trai mong rằng, triển lãm lần này như một lời tri ân cũng là lời khẳng định về những đóng góp to lớn của các nghệ sĩ và cộng đồng dành cho mỹ thuật Huế trong suốt 7 năm hoạt động của Bảo tàng.