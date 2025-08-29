  • Huế ngày nay Online
Ra mắt sách về nhà cách mạng Hoàng Anh

HNN.VN - Sáng 29/8, Nhà xuất bản Thuận Hóa ra mắt cuốn sách “Đồng chí Hoàng Anh trọn đời phục vụ Tổ quốc, phụng sự Nhân dân”, ghi lại hành trình cách mạng vẻ vang và tri ân những cống hiến to lớn của ông đối với Đảng và dân tộc.

Tại buổi ra mắt sách sáng 29/8   

Tác phẩm dày 410 trang, do nhiều tác giả biên soạn, được Nhà xuất bản Thuận Hóa phối hợp với gia đình đồng chí Hoàng Anh thực hiện. Sách tập hợp nhiều tư liệu quý, phản ánh đầy đủ cuộc đời và sự nghiệp của ông, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sinh ra tại Phong Điền (Thừa Thiên Huế, nay là TP. Huế), ông Hoàng Anh sớm tham gia Việt Minh, giữ vai trò Phó Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 1945, sau đó là Chủ tịch Ủy ban Hành chính tỉnh Thừa Thiên, đại biểu Quốc hội khóa I. Trong hơn 80 năm hoạt động, ông đảm nhận nhiều trọng trách của Đảng, Nhà nước, có đóng góp to lớn về tài chính, nông nghiệp, quốc phòng. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, ông được trao tặng Huân chương Sao Vàng, phần thưởng cao quý nhất của Đảng, Nhà nước.

Cuốn sách còn giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu quý về những lần ông gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm việc với lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, đồng thời khắc họa phẩm chất kiên trung, tận tụy của một người cộng sản trọn đời cống hiến.

Tác phẩm “Đồng chí Hoàng Anh trọn đời phục vụ Tổ quốc phụng sự Nhân dân” 

Tại buổi ra mắt, đại diện gia đình ông Hoàng Anh gửi lời cảm ơn đến các tác giả và Nhà xuất bản Thuận Hóa. Ông Phan Công Tuyên, nguyên Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, bày tỏ sự trân trọng với đơn vị xuất bản vì đã in nhiều đầu sách về những người con ưu tú của xứ Huế như Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà thơ Tố Hữu..., giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về truyền thống quê hương.

Dịp này, TS. Nguyễn Duy Tờ, Giám đốc Nhà xuất bản Thuận Hóa đã trao tặng sách cho Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Huế, Trường THPT chuyên Quốc Học và một số địa phương ở Phong Điền, quê hương của ông Hoàng Anh.

Phạm Phước Châu
