Các chương trình trong Tuần lễ áo dài Huế

Với chủ đề xuyên suốt là kết nối di sản, cộng đồng và sáng tạo, Tuần lễ áo dài Huế 2026 sẽ mang đến cho người dân và du khách một không gian văn hóa sống động trải dài trên nhiều địa điểm của thành phố, từ khu vực trung tâm bên dòng sông Hương đến các làng quê, làng cổ và vùng di sản.

Không chỉ là lễ hội của sắc đẹp và thời trang, Tuần lễ áo dài Huế còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa sâu sắc gắn với lịch sử hình thành và phát triển của trang phục truyền thống Việt Nam.

Báo Huế Ngày nay Online giới thiệu đến bạn đọc các chương trình trong khuôn khổ Tuần lễ áo dài Huế: