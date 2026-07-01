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ClockThứ Năm, 02/07/2026 17:17

Các chương trình trong Tuần lễ áo dài Huế

HNN.VN - Tuần lễ áo dài Huế 2026 với nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 10/7.

Tuần lễ áo dài Huế kể chuyện kết nối di sản Chương trình Áo dài kết nối du lịch và di sản sẽ diễn ra trong Tuần lễ áo dài HuếDư địa từ áo dài

Với chủ đề xuyên suốt là kết nối di sản, cộng đồng và sáng tạo, Tuần lễ áo dài Huế 2026 sẽ mang đến cho người dân và du khách một không gian văn hóa sống động trải dài trên nhiều địa điểm của thành phố, từ khu vực trung tâm bên dòng sông Hương đến các làng quê, làng cổ và vùng di sản.

Không chỉ là lễ hội của sắc đẹp và thời trang, Tuần lễ áo dài Huế còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa sâu sắc gắn với lịch sử hình thành và phát triển của trang phục truyền thống Việt Nam.

Báo Huế Ngày nay Online giới thiệu đến bạn đọc các chương trình trong khuôn khổ Tuần lễ áo dài Huế

 

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