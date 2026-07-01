Học sinh tiểu học kể chuyện di sản bằng tiếng Anh

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Các thành viên nhí của Câu lạc bộ “Đại sứ xanh”

Một buổi sáng tại lăng Tự Đức, nhiều du khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi được học sinh Trường Tiểu học Thủy Bằng tự tin chào hỏi và trò chuyện bằng tiếng Anh. Với những câu giao tiếp đơn giản nhưng lưu loát, các em giới thiệu về di tích, cảnh quan và những vẻ đẹp của vùng đất nơi các em đang sinh sống. Đây là hoạt động thường xuyên của Câu lạc bộ “Đại sứ xanh - Green Ambassador”.

Thầy Dương Hồng Thắng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Thủy Xuân là địa bàn có nhiều di tích nổi tiếng của Triều Nguyễn như lăng các vua Tự Đức, Minh Mạng, Thiệu Trị cùng nhiều điểm du lịch văn hóa thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Đây là điều kiện thuận lợi để nhà trường tạo những “lớp học mở”, giúp các em vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.

Mô hình được xây dựng với mục tiêu kép: Tạo môi trường thực hành tiếng Anh cho học sinh và giáo dục ý thức bảo vệ môi trường, gìn giữ các giá trị văn hóa, di sản tại địa phương”. Sau hơn một năm hoạt động, Câu lạc bộ đã thu hút hơn 50 thành viên tham gia thường xuyên, tạo môi trường để các em rèn luyện ngoại ngữ và tìm hiểu di sản quê hương.

Em Trần Bảo Ngọc, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Thủy Bằng chia sẻ: “Lúc đầu em khá hồi hộp vì sợ nói sai, nhưng sau nhiều lần trò chuyện với du khách, em đã tự tin hơn rất nhiều. Em thích nhất là được giới thiệu cho khách nước ngoài về các lăng vua Nguyễn, những nét đẹp của quê hương và nhắc mọi người cùng giữ gìn vệ sinh môi trường”.

Không chỉ học ngoại ngữ, các thành viên của Câu lạc bộ “Đại sứ xanh” còn đảm nhận vai trò của những “hướng dẫn viên xanh” tại các điểm di sản. Trong màu áo học sinh quen thuộc, các em giới thiệu với du khách về giá trị văn hóa lịch sử của các công trình di sản bằng tiếng Anh. Cùng với đó là những thông điệp như “Green Hue”, “Save the Earth”, “Clean Heritage - Green Future”, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường, không xả rác và hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần.

Ông Michael Brown, du khách đến từ Úc cho biết, ông rất ấn tượng khi được học sinh chủ động chào hỏi và trò chuyện bằng tiếng Anh. “Tôi không nghĩ các em còn nhỏ như vậy nhưng lại có thể tự tin giao tiếp với người nước ngoài. Điều đó thật tuyệt vời”, ông nói.

Tại các khu di tích, địa điểm du lịch, các em còn trực tiếp tham gia thu gom rác thải, làm sạch các khu vực công cộng và thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như “Biến rác thành hoa”, “Đổi rác nhựa - Nhận sách và nụ cười”. Từ những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, hoạt động ý nghĩa này giúp các em hình thành thói quen sống xanh, biết yêu thiên nhiên, trân trọng các giá trị văn hóa và có trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Hoạt động của Câu lạc bộ "Đại sứ xanh" còn được duy trì thường xuyên trong dịp nghỉ hè. Đây cũng là thời điểm lượng du khách nước ngoài đến tham quan các lăng tẩm, di tích lịch sử trên địa bàn Thủy Xuân tăng cao, là điều kiện thuận lợi để các em được trực tiếp giao tiếp, trao đổi và thực hành tiếng Anh trong môi trường thực tế.

Không chỉ được nâng cao vốn từ vựng, kỹ năng nghe, nói và sự tự tin trong giao tiếp, các em còn trở thành những "đại sứ văn hóa nhí", giới thiệu vẻ đẹp của di sản Huế, lan tỏa tình yêu quê hương và nâng cao ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa, lịch sử đến với bạn bè quốc tế.