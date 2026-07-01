Khởi động cuộc thi Miss Global Tourism Ambassador 2026 - Hoa hậu Đại sứ Du lịch Toàn cầu 2026

Lễ công bố cuộc thi.

Cuộc thi do Công ty Cổ phần Truyền hình Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Công tác xã hội Anh hùng lực lượng vũ trang Phan Trọng Bình đồng tổ chức, Crystal Star Entertainment, EcoVietTour và Go Media phối hợp cùng thực hiện.

Cuộc thi hướng đến việc lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc, quảng bá tiềm năng du lịch và giới thiệu hình ảnh Việt Nam năng động, giàu bản sắc đến bạn bè trên khắp năm châu.

Dự kiến quy tụ hơn 30 đại diện quốc gia và vùng lãnh thổ, Miss Global Tourism Ambassador 2026 là hành trình tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ trong kỷ nguyên hội nhập, nơi nhan sắc, trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái cùng tỏa sáng. Được định hướng theo tiêu chuẩn tổ chức quốc tế, Miss Global Tourism Ambassador 2026 sẽ mang đến chuỗi hoạt động đa dạng như: Trình diễn trang phục dân tộc và quảng bá văn hóa các quốc gia; Hoạt động trải nghiệm du lịch, khám phá điểm đến và di sản; Các diễn đàn giao lưu văn hóa, xúc tiến du lịch và hoạt động thiện nguyện và phát triển cộng đồng.

Các phần thi chính thức gồm: Trang phục dân tộc, Trang phục dạ hội, Áo tắm, Phỏng vấn, Thuyết trình dự án quảng bá du lịch và Chung kết trao vương miện.

Điểm khác biệt của cuộc thi nằm ở việc đề cao vai trò của người chiến thắng sau đăng quang. Hoa hậu không chỉ là biểu tượng của sắc đẹp mà còn là đại diện cho tinh thần hội nhập, trở thành gương mặt đồng hành cùng các chiến dịch quảng bá du lịch, văn hóa và các hoạt động cộng đồng tại nhiều quốc gia.

Bên cạnh việc tìm kiếm ngôi vị cao nhất, cuộc thi cũng hướng đến việc xây dựng mạng lưới các Đại sứ Du lịch trẻ toàn cầu, góp phần thúc đẩy giao lưu quốc tế, phát triển du lịch bền vững và tăng cường sự kết nối giữa các nền văn hóa trong kỷ nguyên hội nhập.

Cơ cấu giải thưởng có tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Theo kế hoạch, vòng sơ khảo trực tuyến sẽ diễn ra từ 30/8 đến 25/9, các thí sinh sẽ đến Việt Nam và tham gia chuỗi hoạt động đồng hành từ 12/10. Ngày 13/11, Ban tổ chức sẽ công bố thí sinh và vương miện; Đêm chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 21/11.

Tại sự kiện, Ban tổ chức cũng chính thức công bố Hội đồng Cố vấn, Ban Giám khảo và đội ngũ điều hành cuộc thi với sự góp mặt của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nghệ sĩ cùng những gương mặt uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, truyền thông, nghệ thuật và du lịch…

Đảm nhiệm vai trò "cầm cân nảy mực" tại cuộc thi là Ban Giám khảo gồm Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam - ông Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Ban Giám khảo; Hoa hậu Phan Thị Mơ - World Miss Tourism Ambassador 2018- Phó Trưởng Ban Giám khảo cùng các thành viên và đại sứ của Ban giám khảo.

Chia sẻ về cuộc thi, Nghệ nhân Nguyễn Đình Phúc, Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh: “Miss Global Tourism Ambassador 2026 không đơn thuần là một cuộc thi sắc đẹp, mà còn là một dự án Văn hóa- Du lịch mang tầm nhìn dài hạn, với sứ mệnh kết nối các quốc gia thông qua vẻ đẹp của con người, bản sắc văn hóa và những giá trị nhân văn. Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và các chương trình vì cộng đồng, các thí sinh sẽ trở thành những đại sứ góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hiện đại, thân thiện, giàu bản sắc và hội nhập đến với cộng đồng quốc tế”.

Ngay sau lễ công bố, Ban tổ chức đã chính thức khởi động quá trình tuyển sinh và mở cổng tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi trên các nền tảng truyền thông chính thức của Miss Global Tourism Ambassador 2026.

Với thông điệp “Kết nối văn hóa - Truyền cảm hứng cho những hành trình”, cuộc thi kỳ vọng mỗi thí sinh sẽ trở thành một đại sứ truyền thông tích cực, góp phần lan tỏa những giá trị đặc sắc của quê hương mình, đồng thời giới thiệu đến bạn bè quốc tế những điểm đến hấp dẫn, di sản văn hóa, bản sắc dân tộc và tinh thần hiếu khách của đất nước đăng cai.

https://nhandan.vn/khoi-dong-cuoc-thi-miss-global-tourism-ambassador-2026-hoa-hau-dai-su-du-lich-toan-cau-2026-post972665.html