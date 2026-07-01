Giải phóng mặt bằng Dự án Khu Công nghiệp VSIP Huế: Tạo đồng thuận, đẩy nhanh tiến độ

Lãnh đạo xã Hưng Lộc trao đổi với người dân tại khu vực trồng keo tràm trong phạm vi quy hoạch dự án

Người dân “dọn” mặt bằng trước khi nhận bồi thường

Về xã Hưng Lộc cuối tháng 6/2026, nhiều hộ dân khẩn trương thu hoạch keo tràm, sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho DA đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP Huế, dù chưa nhận tiền bồi thường.

Ông Trần Tranh (trú tại thôn Xuân Sơn, xã Hưng Lộc) chia sẻ: “Gia đình tôi có 1,7ha keo trồng trên vùng quy hoạch DA, cùng 9 ngôi mộ của người thân. Qua nhiều buổi họp dân, gia đình tôi hiểu ý nghĩa của DA. Chính quyền cũng công khai phương án bồi thường, cam kết thực hiện đúng quy định nên chúng tôi chủ động thu hoạch keo, di dời phần mộ để bàn giao mặt bằng đúng tiến độ”.

Tại thôn La Sơn, ông Nguyễn Tảng cũng có 0,8ha keo phải thu hoạch sớm, trước ngày nhận tiền bồi thường. “Mình chịu thiệt một tí, nhưng sau này DA sẽ mang lại công ăn việc làm cho bà con trên quê hương”, ông Tảng bảo. Rừng keo mới thu hoạch chỉ mới trồng 3 năm nhưng ông Tảng là một trong những người tiên phong thu hoạch để bàn giao mặt bằng cho DA. “Keo trồng 5 năm thì 1ha đem lại nguồn thu khoảng 100 triệu đồng, nay thu hoạch non, chỉ bán được hơn 20 triệu đồng, nhưng tôi không buồn. Chính quyền nhiều lần tổ chức họp dân, đến từng hộ tuyên truyền, công khai chính sách bồi thường nên người dân đồng thuận, chủ động, sẵn sàng bàn giao mặt bằng”, ông Tảng chia sẻ.

DA đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN VSIP Huế có tổng diện tích thu hồi đất khoảng 467,1ha/659 thửa trên địa bàn hai xã Hưng Lộc và Lộc An. Trong đó, địa bàn xã Hưng Lộc có diện tích ảnh hưởng bởi DA lớn nhất, gồm 330,8ha/411 thửa/116 hộ gia đình, cá nhân và 5 tổ chức.

Ông Hoàng Trần Quốc Phú, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc cho biết: Theo chỉ đạo của UBND thành phố, địa phương phối hợp với Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng khu vực 3 tập trung ưu tiên phục vụ tiến độ công tác kiểm kê, GPMB 100ha trong tháng 6/2026, nhằm bàn giao cho chủ đầu tư DA, đáp ứng tiến độ, đặc biệt là diện tích để tổ chức lễ động thổ, khởi công DA. Trong giai đoạn này, địa phương nỗ lực hoàn thành 124,35ha. “Xã Hưng Lộc đã thành lập ban chỉ đạo riêng cho DA, vận dụng nhiều giải pháp sáng tạo, tăng cường đối thoại, tuyên truyền và trực tiếp cam kết với người dân. Nhờ đó, nhiều hộ chủ động thu hoạch keo, di dời mồ mả trước khi nhận tiền bồi thường”, ông Phú cho biết.

Theo ông Võ Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã Lộc An, công tác kiểm kê, kiểm đếm tài sản và đất, rà soát hồ sơ trình thẩm định đất được tiến hành khẩn trương và kỹ lưỡng, nỗ lực đảm bảo tiến độ.

Đảm bảo tiến độ cho dự án

Xác định đây là DA trọng điểm, lãnh đạo thành phố thường xuyên tổ chức các chuyến công tác nhằm khảo sát, đốc thúc tiến độ GPMB. Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng khu vực 3 phối hợp với hai xã Hưng Lộc và Lộc An triển khai các giải pháp tăng tốc tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của DA.

Ông Lê Vũ Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng khu vực 3 thông tin: Theo kế hoạch trước đây, đến 31/12/2026 DA sẽ hoàn thành GPMB 252,1ha, trong đó có 100ha trước ngày 30/6. Đến ngày 30/10/2027, tiếp tục bồi thường, GPMB thêm 215,1ha. Tuy nhiên, thành phố cũng đã có chỉ đạo mới, nỗ lực hoàn thành GPMB toàn bộ trong năm 2026.

Theo ông Hoàng Trần Quốc Phú, có hai khó khăn chính phát sinh đó là khâu xác định nguồn gốc sử dụng đất của một số hộ dân do lịch sử khai hoang trước đây và các vấn đề liên quan đến thông tin người dân kê khai, thông tin chuyển nhượng; nhiều trường hợp người dân không cư trú tại địa phương, thậm chí ở nước ngoài… Nhân lực có nghiệp vụ về công tác GPMB ở xã khá mỏng, trong khi yêu cầu tiến độ đặt ra rất nhanh. Để tháo gỡ khó khăn, địa phương tổ chức nhiều nhóm để đi xác minh nguồn gốc sử dụng đất; vận dụng nhiều giải pháp để liên lạc, trao đổi với người dân. Đồng thời, tăng cường thời gian làm việc, kể cả ngoài giờ, cuối tuần. “Có những trường hợp đang sinh sống ở Lào, chúng tôi kết nối mời họ về phối hợp. Qua trao đổi, họ thống nhất và đã hoàn thành việc chuẩn bị mặt bằng để bàn giao”, ông Phú cho biết.

Tại xã Lộc An, đến gần cuối tháng 6/2026, còn khoảng 20 lăng mộ trong diện bị ảnh hưởng phải di dời đang tìm kiếm thân nhân đến phối hợp tiến hành kiểm tra. Ban Quản lý DA Đầu tư xây dựng khu vực 3 phối hợp với UBND xã, Phòng Kinh tế và các thôn để tìm chủ mộ và tiến hành kiểm kê; thông báo rộng rãi trên nhiều kênh thông tin.

Ông Lê Vũ Hiền cho biết, công tác GPMB có thể phát sinh những khó khăn. Tuy nhiên, phía ban quản lý và các địa phương tích cực phối hợp nhịp nhàng, tháo gỡ từng khó khăn để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng cho DA.