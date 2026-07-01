Kobi Onsen Resort Hue vô địch giải bóng đá mini Hội Khách sạn thành phố Huế

Khoảnh khắc đăng quang của Kobi Onsen Resort Hue

Khởi tranh từ 22/6 - 2/7, giải thu hút 12 đội bóng đến từ: Melia Vinpearl Huế, Senna Huế Hotel, Moonlight Hotel Huế, Eldora Hotel, Liên quân Mường Thanh Huế - DMZ - Villa Huế, Liên quân Indochine - ParkView, Century & Mondial Hotel, Alba Thanh Tân, Kobi Onsen Resort Hue, Azerai La Residence Hue, Silk Path Grand Hue Hotel & Spa và Grand Royal Riverside Hue.

Tại giải, các đội chia thành 3 bảng, thi đấu vòng tròn, chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng và 2 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất vào thi đấu vòng tiếp theo.

Khép lại 10 ngày tranh tài với những trận cầu kịch tính và hấp dẫn, Kobi Onsen Resort Hue đã đăng quang ngôi vô địch sau chiến thắng sát nút 1-0 trước Eldora Hotel trong trận chung kết. Ở trận tranh hạng Ba diễn ra trước đó, Azerai La Residence Hue đã xuất sắc vượt qua Silk Path Grand Hue Hotel & Spa với tỷ số 2-1.

Bên cạnh các giải Nhất, Nhì, Ba, BTC đã trao giải “Phong cách” cho đội Silk Path Grand Hue Hotel & Spa. Về giải thưởng cá nhân, danh hiệu “Vua phá lưới” gọi tên cầu thủ Trần Văn Huy (Silk Path Grand Hue Hotel & Spa). Trong khi đó, nhà vô địch Kobi Onsen Resort Hue thâu tóm 2 giải thưởng quan trọng khác: “Cầu thủ xuất sắc nhất” thuộc về Lê Xuân Quang và “Thủ môn xuất sắc nhất” được trao cho Đặng Trường Sang.

“Qua 26 trận tranh tài, giải đấu ghi nhận tới 103 bàn thắng và không có thẻ đỏ. Điều này thể hiện chất lượng chuyên môn, tinh thần đoàn kết và fair-play của các đội tham dự. Cùng với quan tâm, hỗ trợ của các sở ngành, đối tác, nhà tài trợ, những điều này chính là cơ sở để giải diễn ra thường niên với chất lượng, quy mô ngày càng cao trong thời gian tới”, ông Hồ Đặng Xuân Lân - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, Chủ tịch Hội khách sạn thành phố Huế cho hay.