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ClockThứ Sáu, 03/07/2026 06:36

Cần nâng cấp toàn tuyến Tỉnh lộ 8B

HNN - Hiện nay, tuyến Tỉnh lộ (TL) 8B, đoạn qua phường Hóa Châu đang xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện ổ gà dày đặc, nhiều đoạn thấp trũng, thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lũ xảy ra. Việc sớm nâng cấp, mở rộng toàn tuyến không chỉ là mong muốn của người dân mà còn là kiến nghị nhiều năm nay của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm bảo đảm an toàn giao thông và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

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Đường nhỏ, xe lưu thông lớn trên Tỉnh lộ 8B tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông 

TL 8B qua địa bàn phường Hóa Châu dài khoảng 5,5km, từ Km7+00 đến Km12+500. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối các khu dân cư, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển lúa gạo, hoa màu, nông sản của địa phương. Tuy nhiên, do được xây dựng từ lâu, trong khi khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ và có địa hình thấp trũng nên mặt đường ngày càng xuống cấp. Đợt mưa lũ liên tiếp vào những tháng cuối năm 2025 đã khiến đoạn từ tổ dân phố Thanh Phước đến Thuận Hòa ngập sâu từ 0,5 đến 0,8m trong thời gian dài. Nước ngập kéo dài làm lớp nhựa mặt đường bong tróc, hư hỏng nặng, nhiều vị trí xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ông Trần Lê Hiếu, người dân sinh sống dọc tuyến TL 8B cho biết: “Tình trạng đường hư hỏng kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày của người dân mà còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Vào ban đêm hoặc những ngày mưa lớn, người đi xe máy rất khó nhận biết các điểm hư hỏng trên mặt đường nên đã xảy ra một số vụ va chạm, tai nạn gây thương tích”.

Trước thực trạng đó, người dân đã nhiều lần kiến nghị thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri cũng như phản ánh đến các cơ quan chức năng, mong muốn tuyến đường sớm được nâng cấp, sửa chữa đồng bộ.

Mới đây, trên hệ thống phản ánh hiện trường Hue-S, người dân tại các tổ dân phố Thuận Hòa và Thanh Phước tiếp tục phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến đường này. Nội dung phản ánh nêu rõ thực trạng hư hỏng và đề nghị các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, có giải pháp đầu tư nâng cấp, sửa chữa toàn tuyến để bảo đảm việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân.

Ông Hồ Minh Quý, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hóa Châu cho biết, những kiến nghị chính đáng của người dân đã được các cấp, ngành của TP. Huế quan tâm xem xét. Một số đoạn trên tuyến TL 8B đã được đưa vào danh mục đầu tư từ nguồn vốn khắc phục hậu quả thiên tai bằng ngân sách trung ương.

Cụ thể, hai đoạn từ Km9+400 đến Km10+400 và từ Km12+200 đến Km12+700 đã được UBND TP. Huế đưa vào kế hoạch đầu tư trong năm 2026 với tổng kinh phí khoảng 13 tỷ đồng. Dự kiến trong thời gian tới, các hạng mục này sẽ được triển khai thi công.

Thông tin trên mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho người dân sống dọc tuyến đường. Sau nhiều năm chờ đợi, việc bố trí nguồn vốn đầu tư được xem là tín hiệu tích cực, góp phần từng bước khắc phục tình trạng xuống cấp, cải thiện điều kiện giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy vậy, theo lãnh đạo phường Hóa Châu, bên cạnh các đoạn đã được bố trí nguồn vốn, hiện vẫn còn khoảng 2km tuyến đường bị hư hỏng nặng nhưng chưa được đưa vào kế hoạch đầu tư.

“Mặc dù một số đoạn đã được bố trí vốn sửa chữa, nhưng vẫn còn khoảng 2km xuống cấp nghiêm trọng với nhiều ổ gà, mặt đường hư hỏng. Địa phương rất mong các sở, ngành liên quan và UBND TP. Huế tiếp tục quan tâm đầu tư phần còn lại để hoàn chỉnh toàn tuyến, đáp ứng nguyện vọng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương”, ông Hồ Minh Quý chia sẻ.

Thông tin từ Sở Xây dựng, phần còn lại của tuyến TL 8B sẽ tiếp tục được xem xét bố trí kinh phí đầu tư theo thứ tự ưu tiên. Dự kiến, tuyến đường sẽ được nâng cao cốt nền mặt đường, mở rộng lề hai bên nhằm tăng khả năng lưu thông và khắc phục tình trạng ngập lụt kéo dài trong mùa mưa lũ. Sau khi hoàn thành, mặt đường rộng khoảng 5,5m, tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông, đặc biệt là xe vận chuyển nông sản...

Bài, ảnh: TÂM ANH
 Từ khóa:
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