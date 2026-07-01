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ClockThứ Tư, 01/07/2026 21:42

"Mẫu nhí" kể chuyện văn hóa bằng thời trang

HNN.VN - Trên nền nhạc sôi động kết hợp hiệu ứng ánh sáng nghệ thuật, hàng chục người mẫu nhí đã có cuộc trình diễn thời trang với những bộ sưu tập ấn tượng của các nhà thiết kế nổi tiếng tại “Chạm 2”.

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Dàn người mẫu nhí trình diễn bộ thiết kế của nhà thiết kế Quang Hòa 

“Chạm 2” là chương trình nghệ thuật thời trang dành cho thiếu nhi do Hiệp hội May mặc TP. Huế tổ chức, diễn ra tối 1/7 tại không gian Indochine Palace Huế. Chương trình được xem là cuộc gặp gỡ giữa truyền thống và hiện đại, giữa giá trị di sản và tinh thần sáng tạo không ngừng với sự tham gia của hơn 50 người mẫu nhí đến từ Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Huế cùng đông đảo công chúng yêu thời trang, nghệ thuật.

Tại chương trình, dàn người mẫu nhí lần lượt trình diễn các bộ sưu tập của các nhà thiết kế nổi tiếng Trần Thiện Khánh, Quang Hòa, Kim Dung, Lê Doãn Hùng, Trần Thanh Mẫn.

Dù mỗi nhà thiết kế mang đến một phong cách, một cá tính và góc nhìn riêng, nhưng họ đều gặp nhau ở tình yêu dành cho cái đẹp và mong muốn tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Các bộ sưu tập được giới thiệu tại chương trình đã mang đến bức tranh đa sắc về thời trang thiếu nhi, từ vẻ đẹp hồn nhiên của tuổi thơ đến những sáng tạo lấy cảm hứng từ văn hóa, di sản và tinh thần đương đại.

Theo Ban tổ chức, chương trình nghệ thuật thời trang thiếu nhi “Chạm 2” được thực hiện từ một mong muốn rất giản dị, đó là tạo ra một sân chơi nghệ thuật thực sự dành cho trẻ em. Ở đó các em không chỉ trình diễn mà còn được lắng nghe, được tôn trọng và được phát triển trong môi trường sáng tạo tích cực.

Cùng với sự tham gia của các nhà thiết kế đến từ nhiều địa phương, Ban tổ chức hy vọng góp phần tạo cầu nối sáng tạo giữa Huế với các trung tâm thời trang lớn của cả nước, đồng thời mở ra cơ hội trải nghiệm môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp cho trẻ em.

N. MINH
 Từ khóa:
áo dàidi sảnngười mẫu nhíHuếtrình diễnChạm 2
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