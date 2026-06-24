20 năm “Hành trình từ trái tim”

Tác phẩm Châu chấu đá voi bằng chất liệu xác máy bay B52 của cố danh họa Lê Bá Đảng được trưng bày ở triển lãm “Hành trình từ trái tim”

Với Lê Bá Đảng, Việt Nam không chỉ là nơi sinh ra, mà còn là miền ký ức, là nguồn cảm hứng, là cội rễ tinh thần bền chặt. Và trong hành trình trở về ấy, Huế đã được ông lựa chọn như một địa chỉ tin cậy để gửi gắm những tinh hoa nghệ thuật của đời mình.

Những ngày mùa hè 2026, người yêu nghệ thuật một lần nữa được gặp lại cố họa sĩ Lê Bá Đảng ngay chính trong không gian mang tên ông với triển lãm “Hành trình từ trái tim”.

Lần theo những tác phẩm được trưng bày trong không gian Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng (thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Huế, 15 Lê Lợi, phường Thuận Hóa), người người xem được bắt gặp những bộ sưu tập làm nên tên tuổi của một “bậc thầy hội họa của hai thế giới Đông - Tây” với Bàn chân Giao Chỉ, Từ thời Hùng Vương dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh, Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hạt gạo Trường Sơn, Đường mòn Hồ Chí Minh, Cọc chông Bạch Đằng, Tấn tuồng nhân loại, Có có không không…

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện không đơn thuần là hành trình sáng tác mà chất chứa trong đó là tâm hồn, tình yêu quê hương sâu nặng của người họa sĩ tài danh trong suốt hơn 70 năm miệt mài theo đuổi nghệ thuật tạo hình. “Tôi chưa bao giờ rời bỏ quê hương tôi. Vì dù sống ở xa, tâm hồn tôi luôn gắn bó với quê nhà. Và tất cả công trình nghệ thuật của tôi nói chung chỉ là phản ánh của tình yêu đó dưới nhiều khía cạnh”. Lê Bá Đảng từng gửi gắm như vậy.

“Hành trình từ trái tim” vì thế được xem là cuộc gặp gỡ của ký ức và hiện tại, của quê hương và thế giới của người nghệ sĩ suốt đời hướng về cội nguồn.

Dự triển lãm nhân 20 năm ra đời không gian nghệ thuật Lê Bá Đảng trên đất Huế, TS. Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế bày tỏ: Mỗi tác phẩm của Lê Bá Đảng không chỉ là một hình ảnh, một bố cục, một cấu trúc thị giác mà đó là một thế giới. Trong thế giới ấy có ký ức Việt Nam, có bóng dáng làng quê, có dấu tích chiến tranh, có tiếng gọi của đất mẹ... Nghệ thuật của ông không dừng lại ở cái nhìn, mà mời gọi người xem suy tưởng, không chỉ làm đẹp cho không gian, mà còn mở rộng không gian tinh thần của con người.

Theo ông Hải, việc Huế gìn giữ và phát huy di sản nghệ thuật Lê Bá Đảng trong suốt 20 năm qua không chỉ là trách nhiệm đối với một nghệ sĩ lớn, mà còn là một phần trong chiến lược phát triển văn hóa của thành phố. Không gian này đã trở thành một điểm đến văn hóa đặc sắc, gắn kết hoạt động trưng bày, nghiên cứu, giáo dục nghệ thuật, giao lưu sáng tạo và quảng bá du lịch văn hóa. Những tác phẩm của Lê Bá Đảng không nằm yên trong kho tàng ký ức, mà đang tiếp tục được đánh thức, giới thiệu, diễn giải và lan tỏa đến công chúng trong nước và quốc tế.

Trong bối cảnh Huế đang khẳng định vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và hướng tới phát triển bền vững, Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng không chỉ là một thiết chế mỹ thuật mà còn là một biểu tượng của khả năng hội nhập văn hóa của Huế; trở thành nơi hội tụ, bảo tồn và lan tỏa những giá trị nghệ thuật của thế giới.