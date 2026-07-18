Tân Thủ tướng Anh mạnh tay cải tổ nội các

Tân Thủ tướng Anh Andy Burnham trong bài phát biểu đầu tiên trước số 10 Phố Downing, London, ngày 20/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trong bài phát biểu đầu tiên trước số 10 Phố Downing, tân Thủ tướng Burnham (56 tuổi) cam kết xây dựng “một mô hình chính trị mới”, tái công nghiệp hóa nước Anh, phân quyền mạnh hơn cho các địa phương và triển khai kế hoạch 10 năm nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt đối với người dân. Ông nhấn mạnh mục tiêu xây dựng “nền kinh tế mới” và đưa các dịch vụ thiết yếu trở lại dưới sự kiểm soát công mạnh mẽ hơn để bảo đảm khả năng chi trả.

Để khẳng định dấu ấn lãnh đạo, ông Burnham sa thải một số nhân vật thân cận với người tiền nhiệm Starmer, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves và Ngoại trưởng David Lammy. Một số bộ trưởng khác được điều chuyển sang vị trí mới, trong khi các đồng minh của ông Burnham được thăng chức.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tài chính thay bà Reeves. Ông Ed Miliband trở thành Ngoại trưởng, trong khi nhân vật cánh tả nổi bật Angela Rayner trở lại Chính phủ. Ông Wes Streeting, người từng từ bỏ ý định tranh cử vị trí lãnh đạo Công đảng với ông Burnham, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng. Bà Shabana Mahmood tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Nội vụ để triển khai các cải cách cứng rắn về hệ thống tị nạn của Anh.

Ông Burnham cho biết sẽ sớm trình bày một “kế hoạch mới cho nước Anh, kế hoạch 10 năm”, dù chưa công bố chi tiết. Ông nhấn mạnh ưu tiên trước mắt là giúp người dân “có thêm khoảng thở” trước áp lực chi phí sinh hoạt, với các biện pháp hỗ trợ dự kiến được công bố ngay trong ngày 21/7. Một trong những cam kết đầu tiên của ông là nỗ lực chấm dứt tình trạng người vô gia cư ngủ ngoài đường - vấn đề mà ông từng theo đuổi khi còn là Thị trưởng vùng Đại Manchester, dù chưa đạt được thành công hoàn toàn.

Ông cũng hứa hẹn thúc đẩy tái công nghiệp hóa thông qua mua sắm công, xây dựng thêm nhà ở xã hội và chuyển giao nhiều quyền lực hơn cho các địa phương.

Ngay sau khi được Vua Charles III chính thức bổ nhiệm làm người đứng đầu Chính phủ tại Cung điện Buckingham, ông Burnham đã có các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trước khi công bố đội ngũ bộ trưởng mới.

Theo Người phát ngôn Chính phủ Anh, trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Trump, ông Burnham nhấn mạnh cam kết của Anh đối với quốc phòng và an ninh. Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó cho biết hai bên đã có “cuộc trao đổi rất tốt” và sẽ sớm gặp nhau trong thời gian tới, và rằng hai bên đã thảo luận về thương mại, hợp tác quân sự cũng như hoạt động rà phá bom mìn tại eo biển Hormuz.

Còn trong cuộc điện đàm với Tổng thống Zelensky, ông Burnham tái khẳng định “cam kết kiên định” của Anh đối với Ukraine trong cuộc chiến chống lại chiến dịch quân sự của Nga.

Ông Burnham trở thành Thủ tướng thứ tư của Anh dưới triều đại Vua Charles III kể từ năm 2022 và là Thủ tướng thứ 7 của nước này chỉ trong hơn một thập niên.

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