CHÍNH SÁCH AI: Hàn Quốc triển khai đề án xây dựng 'nền kinh tế siêu đổi mới'

Một hệ thống phân loại hàng hóa có ứng dụng AI tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Coex ở quận Gangnam, thủ đô Seoul, Hàn Quốc, tháng 3/2025 - Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, kế hoạch này đã được thông qua trong cuộc họp giữa các bộ trưởng liên quan đến kinh tế do Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol chủ trì. Đây là một phần trong đề án xây dựng "nền kinh tế siêu đổi mới" và thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế dựa trên nền tảng AI.

Trọng tâm của sáng kiến này là hỗ trợ phát triển và ra mắt tổng cộng 246 sản phẩm và dịch vụ AI, dưới sự dẫn dắt của một cơ quan tham vấn bao gồm 11 bộ, ngành.

"Mặc dù đã có những tiến bộ mạnh mẽ trong phát triển AI, nhưng việc áp dụng vào môi trường thực tế vẫn chậm hơn so với dự kiến", một quan chức cho biết. "Ngân sách sẽ tập trung hỗ trợ các sản phẩm có thể đưa ra thị trường trong vòng từ 1-2 năm tới".

Theo kế hoạch, Chính phủ Hàn Quốc sẽ phân bổ 613,5 tỷ won trong năm nay và 140,5 tỷ won vào năm tới. Khoản ngân sách của năm nay đánh giá là chương trình đơn lẻ lớn nhất nằm trong gói ngân sách 2.400 tỷ won dành cho chuyển đổi AI của chính phủ.

Tại lễ ra mắt Ủy ban Chiến lược AI quốc gia hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Lee Jae Myung đã công bố mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành một trong 3 cường quốc AI hàng đầu thế giới.

Ông nhấn mạnh Hàn Quốc đang đứng trước bước ngoặt lịch sử: hoặc chấp nhận nguy cơ tụt hậu, hoặc vươn lên thành người tiên phong. Theo ông, tụt hậu đồng nghĩa với phụ thuộc công nghệ, suy thoái công nghiệp và bất bình đẳng sâu sắc hơn. Do đó, ông kêu gọi chính phủ, doanh nghiệp và toàn dân hành động táo bạo để thúc đẩy quá trình chuyển đổi AI.

Tổng thống Lee Jae Myung cũng vạch ra 4 chiến lược để thúc đẩy ngành công nghiệp AI của Hàn Quốc bao gồm hiện thực hóa AI toàn diện, lấy con người làm trung tâm mà mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng, đồng thời cam kết đầu tư chiến lược của chính phủ để hỗ trợ khu vực tư nhân và tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu.