  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Tăng trưởng thương mại toàn cầu chậm lại

ClockThứ Bảy, 21/03/2026 08:23
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dự báo tăng trưởng thương mại thế giới chậm lại trong năm 2026 sau khi đạt kết quả tích cực vào năm ngoái, đồng thời cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Trung Đông có thể gây thêm áp lực lên thương mại toàn cầu.

WTO công bố báo cáo triển vọng thương mại thế giới. 

Trong báo cáo “Triển vọng và thống kê thương mại toàn cầu” công bố ngày 19/3, WTO nhận định rằng, thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu dự kiến chỉ tăng 2,7% trong năm 2026, so với mức 4,7% của năm 2025.

Trong đó, tăng trưởng thương mại hàng hóa giảm xuống 1,9% trong năm 2026, từ mức 4,6% của năm 2025, trước khi phục hồi lên 2,6% vào năm 2027. Tăng trưởng thương mại dịch vụ giảm xuống 4,8% vào năm 2026, tăng trở lại lên 5,1% vào năm 2027. Trong khi đó, tăng trưởng GDP toàn cầu dự kiến giảm nhẹ, từ 2,9% vào năm 2025 xuống 2,8% trong cả hai năm 2026 và 2027.

WTO cho rằng, dự báo có thể sẽ xấu đi nếu cuộc xung đột ở Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn thị trường năng lượng. Tổng Giám đốc WTO Ngozi Okonjo-Iweala nêu rõ: Việc giá năng lượng tăng liên tục có thể làm tăng rủi ro cho thương mại toàn cầu, với những tác động tiềm tàng đối với an ninh lương thực và áp lực chi phí đối với người tiêu dùng và doanh nghiệp.

Cùng ngày, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo, xung đột tại Trung Đông nếu kéo dài sẽ đẩy giá năng lượng tăng, dẫn đến lạm phát cao hơn. Tại họp báo, người phát ngôn IMF Julie Kozack cho biết, nếu giá dầu duy trì trên ngưỡng 100 USD/thùng trong vòng một năm hoặc hơn, lạm phát toàn cầu có thể tăng tới 2 điểm phần trăm, trong khi sản lượng giảm 1 điểm phần trăm.

https://nhandan.vn/tang-truong-thuong-mai-toan-cau-cham-lai-post949902.html?gidzl=d3T182oGerUUAaWWB8gYLPqlIoqsZw1OWNqVVcUDf5-4BXWiOulp2O0g4NypZQWCqYj4VZE5bDf0A92kLG

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: tăng trưởngthương mạitoàn cầu
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top