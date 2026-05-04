Làm giàu từ chăn nuôi

Anh Điệp chăm sóc đàn vịt mỗi ngày

Sàn nuôi vịt diện tích 100m2 dựng trên ao cá hơn 2,5ha luôn được anh Điệp dồn tâm huyết, chăm chút mỗi ngày. Trên sàn lúc nào cũng có đàn vịt 1.000 con. Đến 1 tháng tuổi, vịt được đưa xuống ao. Sàn lại tiếp tục gối đàn. Vịt nuôi tầm 50 - 55 ngày tuổi thì xuất bán. Anh Điệp cho biết, giá bán dao động theo thị trường, mỗi con vịt lãi tầm 20.000 đồng - 25.000 đồng. Do nuôi gối nhau nên tháng nào anh Điệp cũng có vịt xuất bán, thu lãi ròng 20 triệu đồng mỗi tháng. Mỗi năm lãi ròng từ vịt dao động gần 250 triệu đồng.

Dưới ao, anh Điệp nuôi cá ba sa. Để tiết giảm chi phí, anh thường đặt mua cơm loại bỏ từ các khu công nghiệp, với giá 500.000 đồng mỗi tháng để cho cá ăn. “Mỗi năm, vào tháng 7 - 8 âm lịch, tôi xuất bán 1 lứa cá, thu lãi ròng từ 50 - 70 triệu đồng”, anh Điệp cho biết.

Hiệu quả của mô hình nuôi vịt trên sàn kết hợp nuôi cá mới nghe qua có vẻ “dễ dàng”, nhưng thực tế đó là đúc kết của quá trình tính toán, trăn trở, chuẩn bị vốn liếng, kinh phí đầu tư ban đầu và kỹ thuật, kinh nghiệm. Anh Điệp chia sẻ, những năm trước, sau khi được địa phương (huyện Phú Vang trước đây) tạo điều kiện cho học sơ cấp thú y, anh bắt đầu hành nghề phòng bệnh, chữa bệnh cho gia cầm các trang trại, gia trại trên địa bàn huyện Phú Vang, Phú Lộc trước đây. Sáu năm miệt mài với rất nhiều trải nghiệm thực tiễn, tiếp cận với nhiều mô hình chăn nuôi, đúc rút được nhiều kinh nghiệm, anh quyết định khởi nghiệp với mô hình nuôi vịt trên sàn kết hợp nuôi cá, xây dựng đề án và được chính quyền xã Phú Hồ và Trung tâm Khuyến nông thành phố hỗ trợ.

“Khác với nuôi thả đồng, ra môi trường gặp bùn thối, những con vật chết, trời mưa dông, vịt dễ bị bệnh; nuôi trong chuồng trại, nếu vịt nằm trên chất thải (phân) cũng dễ nhiễm bệnh, tốc độ lây lan nhanh, mô hình nuôi vịt trên sàn kết hợp nuôi cá, mình quản lý được nguồn nước (nước lấy từ sông Như Ý, đi qua bồn lắng do anh Điệp tự làm), không ảnh hưởng môi trường” - anh Điệp phân tích tính ưu việt của mô hình mà mình lựa chọn. Với những ưu thế đó, cùng với công tác chăm sóc, tiêm vắc-xin phòng bệnh chuyên nghiệp, tỷ lệ bệnh đối với những đàn vịt hầu như không có; mỗi lứa 1.500 con, chỉ “hao” dao động tầm vài chục đến 100 con.

Để mở rộng và đa dạng mô hình chăn nuôi, anh Điệp nuôi thêm gà đông tảo - giống gà được đánh giá là ngon và đặc biệt hơn gà thường (gà ta), nhờ thịt săn chắc, vị ngọt đậm đà, da dày giòn và không bị bở. Với số lượng mỗi lứa 500 con, thời gian nuôi 4 tháng là xuất chuồng, anh Điệp nuôi gối nhau, tháng nào cũng có gà để bán, lãi ròng từ 17 - 20 triệu đồng mỗi lứa.

Hiện, anh Điệp còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 2 lao động trên địa bàn với mức thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, anh vẫn chăm chỉ trên cung đường đến các trang trại, gia trại, khách hàng quen thuộc bao năm qua để phòng bệnh, chữa bệnh cho gia cầm để tăng thêm thu nhập. Nhờ chăm chỉ làm ăn, anh Điệp đã xây dựng được ngôi nhà mới khang trang, có cuộc sống khấm khá.

Bà Lê Thị Mẫn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Hồ đánh giá cao tinh thần lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh mà anh Điệp đạt được trong những năm qua. Điều đáng quý, anh Điệp luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cho bất cứ ai muốn học hỏi để nhân rộng mô hình, cùng giúp nhau phát triển kinh tế.