Xử phạt, đình chỉ hoạt động Phòng khám đa khoa Y khoa Pháp Việt

Phòng khám đa khoa Y khoa Pháp Việt bị xử phạt 19 triệu đồng và đình chỉ hoạt động khám sức khỏe trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực

Theo Quyết định số 548 ngày 20/5 của Sở Y tế TP. Huế, Phòng khám đa khoa Y khoa Pháp Việt bị xử phạt tổng cộng 19 triệu đồng với hai hành vi vi phạm gồm không bảo đảm một trong các điều kiện của cơ sở khám sức khỏe và không lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, phòng khám bị xử phạt 15 triệu đồng đối với hành vi không bảo đảm điều kiện của cơ sở khám sức khỏe; đồng thời bị phạt thêm 4 triệu đồng vì không thực hiện đầy đủ việc lưu trữ hồ sơ, bệnh án theo quy định hiện hành. Ngoài hình thức xử phạt bằng tiền, Sở Y tế còn quyết định đình chỉ hoạt động khám sức khỏe của Phòng khám trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Theo cơ quan chức năng, người đại diện theo pháp luật của phòng khám là ông Trần Thanh Tuấn có trách nhiệm nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt. Trường hợp quá thời hạn mà không tự nguyện thực hiện sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định và phải nộp thêm tiền chậm nộp.

Trước đó, một số cơ quan thông tấn báo chí đã có phản ánh liên quan đến dấu hiệu sai phạm trong hoạt động khám và cấp giấy chứng nhận sức khỏe tại một số cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn TP. Huế. Cụ thể, người đến khám chỉ thực hiện một số thủ tục ban đầu như lấy mẫu nước tiểu, khám mắt rồi chờ nhận kết quả mà không được thăm khám ở các chuyên khoa cần thiết như Tai - Mũi - Họng, Nội tổng quát hay Tâm thần. Dù chưa được khám đầy đủ các nội dung theo quy trình, giấy khám sức khỏe vẫn hoàn thiện các mục đánh giá với kết luận “hiện tại bình thường”.

Đáng chú ý, trong hồ sơ khám sức khỏe xuất hiện chữ ký mang tên bác sĩ Nguyễn Đăng Doanh, tuy nhiên theo phản ánh của báo chí, tại các buổi khám vào ngày 4/4 và 11/4/2026 không ghi nhận sự có mặt của bác sĩ này tại phòng khám. Qua đối chiếu, các mẫu chữ ký có dấu hiệu khác biệt về nét chữ và hình thức thể hiện, làm dấy lên nghi vấn về việc ký thay chữ ký bác sĩ trong hồ sơ y tế.

Việc kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm góp phần chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh tư nhân, bảo đảm quyền lợi và an toàn cho người dân khi sử dụng các dịch vụ y tế.