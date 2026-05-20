Yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động thi công dự án Huế Times Square bên sông Hương

HNN.VN - Ngày 24/5, lãnh đạo phường Thuận Hóa, TP. Huế cho biết, địa phương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh - chủ đầu tư dự án (DA) Quảng trường thời đại Huế (Huế Times Square) tại số 5 Lê Lợi do nhiều hạng mục xây dựng sai phép.

Dự án Huế Times Spuare bên sông Hương đang được xây dựng 

Theo quyết định xử phạt, doanh nghiệp bị xử phạt số tiền 110 triệu đồng vì tổ chức thi công công trình không đúng nội dung giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, chính quyền địa phương yêu cầu chủ đầu tư dừng toàn bộ hoạt động thi công để khắc phục các vi phạm theo quy định.

Dự án Huế Times Square được UBND quận Thuận Hóa (cũ) phê duyệt quy hoạch tổng thể và cấp giấy phép xây dựng vào ngày 11/4/2025. Công trình gồm các hạng mục chính như khu dịch vụ 1 tầng cao 8m với diện tích khoảng 400m2, tầng hầm rộng 630m2 cùng nhà kỹ thuật phụ trợ diện tích 62,5m2.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hạng mục được xây dựng không đúng phép. Cụ thể, phần thông tầng giữa công trình đã bị quây kính cường lực và lợp mái nhựa trong suốt với diện tích hơn 410m2. Chủ đầu tư còn xây thêm hai ô thang máy cao 11,6m, nâng tổng chiều cao công trình lên 12,2m, vượt hơn 4m so với giấy phép được cấp.

Quán cà phê Katinat không có trong hồ sơ dự án được phê duyệt

Ngoài ra, DA còn xuất hiện các hạng mục không có trong hồ sơ dự án được phê duyệt như quán cà phê Katinat diện tích 236m2, phòng chờ tiếp khách bằng khung sắt và kính, các khu nhà vệ sinh, am thờ cùng 4 trụ trang trí ở lối vào công trình.

Theo lãnh đạo phường Thuận Hóa, trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt, doanh nghiệp phải hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị điều chỉnh hoặc bổ sung giấy phép xây dựng theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý tiếp theo.

Ông Phan Lương Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa cho biết, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các DA đầu tư xây dựng trên địa bàn, đặc biệt là những công trình nằm ở khu vực trung tâm, ven sông Hương và các vị trí có yêu cầu cao về cảnh quan đô thị.

“Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng sai phép, không để xảy ra tình trạng tự ý thay đổi thiết kế làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị cũng như môi trường đầu tư của thành phố. Thời gian tới, phường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các DA đang triển khai”, ông Bằng nhấn mạnh.

Trước đó, khu đất số 5 Lê Lợi với diện tích hơn 8.000m2 đã được tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất để đầu tư khu dịch vụ cao cấp. Công ty TNHH Đầu tư và Vận tải An Phú Minh là đơn vị trúng đấu giá với mức thuê hơn 5,9 tỷ đồng mỗi năm. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm nhấn dịch vụ - thương mại mới bên bờ nam sông Hương, thu hút người dân và du khách khi đi vào hoạt động.

Tin, ảnh: THANH HƯƠNG
